5+1 mikrovállalkozás kis induló tőkével, amit te is elindíthatsz otthonról már ma

A járvány rengeteg embernek vette el a munkáját, vagy a bevételei egy része esett ki. Az új körülményekhez alkalmazkodva sokak számára jelenthetne megoldást egy saját vállalkozás indítása. Ehhez szakértők szerint még tőke sem kell, a kulcs inkább az, mivel lehet betörni a piacra. A Pénzcentrum összegyűjtötte azokat a vállalkozástípusokat, amelyek amellett, hogy járványállók, nem kell milliómosnak lenni az elindításukhoz és a kezdeti feladatokat egyedül, akár fél állásban is el lehet látni.

Miközben a koronavírus tavalyi megjelenése a vendéglátóipari szektort sújtotta a leginkább, az érintett cégpopuláció nagysága nem változott. A járvány hatása más mutatók alakulásában érhető tetten - derül ki az OPTEN céginformációs szolgáltató adataiból. Éppen a járvány évében 8 év után ismét növekedésnek indult a hazai cégbázis: 1231 darab cégmegszűnésre, 1301 darab cégalapítás jutott 2020-ban.

Az, hogy a cégalapítások az első hullám alatt - főként áprilisban - nagymértékben visszaestek, míg a szezon közepén kiugróan magas értékeket produkáltak, azt jelenti, hogy sokan döntöttek a járvány ellenére is vállalkozásindítás mellett. Sőt az is lehetséges, hogy éppen a járvány hatására indítottak többen vállalkozást: meglátták a potenciált az online webshop nyitásában, a bizonytalan munkaerőpiaci helyzet karriert váltottak, vagy saját lábra álltak, esetleg régóta tervben lévő céljaikat valósították meg most. Számos élethelyzet adódhatott, amiben egy vállalkozás indítása jó döntés lehet.

Nincs szükség nagy tőkére

Gyakori tévhit, hogy a vállalkozás indításához nagyobb tőke szükséges. Simon Paine, a PopUp Business School üzleti iskola társalapítója és vezérigazgatója szerint könnyen lehet vállalkozást indítani minimális tőke nélkül is, csak azt kell észben tartani: nem kell elsőre mindennek tökéletesnek lennie, és lesznek nehézségek.

A "tökéletességhez" ugyanis pénz kell, viszont az tévedés, hogy magához az elinduláshoz is sok pénzre lenne szükség - ellenkezőleg, ha nincs tőke, akkor a tökéletességért meg kell dolgozni. De a hangsúly azon van, hogy nem lehetetlen pénz nélkül indulni: egy működőképes vállalkozás elindításához az egyik legjobb út a szakértő szerint, ha azzal gazdálkodunk, amint van, és nem veszünk igénybe külső segítséget.

Ezt jelenti az angol bootstrapping kifejezés, amely eredetileg a magas szárú csizmákon található kis fül elnevezéséből ered. Ez a fül azt segítette elő, hogy a csizmafelhúzást az ember segítség nélkül maga is meg tudja tenni. Előbb az informatikában, majd az üzleti életben is elterjedt a kifejezés. Gyakran hallani olyan értelemben is a kifejezést, mint "megtenni a lehetetlen", (ahogy Münchausen báró, aki saját grabancánál fogva húzta ki magát a mocsárból).

A bootstrapping viszont korántsem lehetetlen.

Simon Paine szerint az ilyen típusú üzleteknek van a legnagyobb esélye a túlélésre, mert végigmenni a vállalkozás felépítésének az útján, és önmagunkat beletenni a cégünkbe, meghozni bizonyos áldozatokat teszi edzett vállalkozóvá az embert. A kezdeti nehézségekkel való megküzdést nem lehet átugrani, mert ez teszi majd erőssé a céget.

A túlélés pedig ilyen válságos időkben, mint egy világjárvány, kulcsfontosságú lehet - tehát ne gondoljuk, hogy tőke nélkül indulni hátrányt: ebből kovácsolhat előnyt, aki maga építi fel a cégét a nulláról, megküzd a nehézségekkel. Végül is, ha ez egy olyan kiszámíthatatlan időszakban sikerülhet, mint a koronavírus világjárvány, akkor a vállalkozás valóban igazi túlélő lesz.

Milyen kisvállalkozást érdemes indítani 2021-ben?

A Pénzcentrum összegyűjtötte azokat a vállalkozástípusokat, amelyek amellett, hogy járványállók, nem kell az elindításukhoz nagy tőke, nem igényelnek túl nagy eszközbefektetést, és a kezdeti feladatokat egy személyben el lehet látni, nincs szükség külső segítségre. Ezeknek a feltételeknek az ára viszont, hogy sok időt, munkát kell ráfordítani.

1. Dropshipping webáruház indítása

Magyarországon a 2010-es években kezdett terjedni a dropshipping, vagyis a "közvetítő webáruházak". Ezek lényege, hogy míg egy klasszikus webáruházban az árukészletet a webáruház rendeli meg a beszállítótól, és az eladást, a szállítás felé intézi, addig a dropshipping esetén csak az eladás a vállalkozó feladata. A szállítást már a beszállító intézi, a kereskedőnek közvetítő szerepe van: a vevő neki fizet, ő a beszállítónak az áruért.

Ennek a kereskedési formának az előnye, hogy nem igényel raktárkészletet, így a raktár fenntartásának költségét is meg lehet spórolni, és nincs szükség nagyobb kezdeti befektetésre sem. Ami nehéz: megfelelő partnert találni a dropshippinghez, főként, hogy most a nemzetközi kereskedelem, csomagkiszállítás sem annyira megbízható a járvány miatt. Akár magyar kisvállalkozókat, vagy pl. környékbeli kézműveseket is össze lehet így fogni - erre is látunk magyar példákat, ahol a webáruház a rendeléseket veszi fel, majd a csomagolást, postázást már az, aki előállítja a terméket.

Egy ilyen vállalkozáshoz elengedhetetlen a szervezettség, tájékozódás, utánajárás, plusz nem árt valamire specializálódni. Legjobb, ha keresel egy piaci rést, amit még senki nem csinál, és összefogod a mikrovállalkozásokat, amelyek termékei között a te webáruházadban böngészhetnek a vevők. Meg lehet próbálni egy sokkal általánosabb terepen is, ott viszont már most is nagy a verseny, erre számítani kell.

2. Kreatív, design vállalkozás

Amennyiben van benned affinitás ahhoz, hogy egyedi designnal tervezz pólót, vászontáskát, párnahuzatot, bögrét stb., akkor adja magát, hogy erre építsd a vállalkozásodat. Te csak megtervezed a termékeidet, a gyártási munkákat már ki tudod adni másnak - még csak "rendes" webáruházat sem kell feltétlen nyitnod, hiszen kezdetben a termékeidet árulhatod akár a facebookon is, vagy más - akár dropshipping - webáruházak segítségével.

Ehhez pedig sokan gondolják, hogy művésznek kell lenni egy jó designhoz, bár ez egyáltalán nincs így. Például, ha egyedi szarkasztikus humorod van, arra is építhetsz beszólogatós bögre, vagy párnahuzat vállalkozást, nem kell tudnod rajzolni sem. Bármiben, amiben te vagy jó, kreatív, az erősséged, abból lehet olyan termék, ami másokat érdekel.

3. Podcastek, videók, tartalomgyártás

A járvány hatására nőtt az online, digitális tartalomfogyasztás, hiszen ha kevesebbet megy az ember, akkor otthon próbálja elfoglalni magát. Ez jó lehetőséget teremthet azoknak, akiknek lenne érzéke a videós tartalomgyártáshoz. Nem kell egyből influenszerkedésre gondolni, bár az az a terep, ami igazán jól fizethet - az út viszont rögös, és nem való mindenkinek.

Ha valaki nem akar a YouTube új csillaga lenni, de szívesen osztaná meg gondolatait filmekről, könyvekről, életmódról, a szakmájáról, a cukorbetegségével való együttélésről, az anyaságról, a vegán életmódról - tényleg, szinte bármiről, amiben ő "benne van", akkor ezt megteheti podcast formájában. A podcastekre ugyanis egyre nagyobb az igény. Itt is igaz, hogy érdemes lehet piaci rést keresni, olyasmibe fogni, amibe még senki - viszont nem igaz, hogy egy jól felépített origami csatornának ne lenne létjogosultsága az eddigiek mellett. Itt is igaz a főszabály: abból indulj ki, miben vagy jó, mi érdekel, és találd meg, mi az, ami másokat érdekelhet azok közül.

4. Add ki a saját e-könyved

A járvány az olvasási szokásokat is átalakította, sokan ruháztak be e-könyv olvasóra, és inkább digitális formában rendelik már a könyveket. Ennek a döntésnek sok tényező állhat együttesen a hátterében attól kezdve, hogy nincs már hely a polcon, azon keresztül, hogy az e-könyv azonnal megérkezik, míg a papírkönyvre várni kell, egészen az árig, ugyanis az e-könyv jellemzően olcsóbb.

"Az e-könyvek abszolút növekedést mutatnak. Magyarországon a legnagyobb kiadókkal dolgozunk együtt, és azt látjuk, hogy az eladásuk 40-50 százaléka külföldről érkezik, hiába magyar nyelvű a tartalom. Ezt a trendet - hogy mennyire sok olvasót lehet elérni világszerte a meglévő kontentjükkel, bővíteni az eladásukat - nagyon sok esetben alulbecsülték pár évvel ezelőtt" - mondta el a Pénzcentrumnak Jentetics Kinga, a PublishDrive CEO-ja, és társalapítója, amikor arról kérdeztük, milyen mértékben nőtt-e az érdeklődés az e-könyvek iránt.

"A másik trend, hogy egyre több szerző lett önmagától sikeres. Kicsit átalakul a kiadás formátuma, mert rengeteg olyan szerző van, aki minőségi kontentet állít elő nagyon rövid idő alatt és kitanulja a digitális, online marketing sajátosságait, illetve megfelelő platformokat használ, hogy minél hatékonyabban tudjon működni. (...) Sok szerző felismerte, hogy nem érdemes két-három éves könyvkiadási ciklusokban gondolkodni, mint a nagy kiadók teszik, hanem gyorsan kell cselekedni. Ha ott van az olvasó, akinek tetszett a könyv, szereti, akkor minél hamarabb odatenni elé még egy könyvet" - mondta el a saját kiadású e-könyvek kapcsán.

E-könyv pedig sokféle létezik, akár papír alapú: vannak szakácskönyvek, fantasy regények, útikalauzok, mesekönyvek, életmóddal foglalkozó kiadványok, felnőtt színezők, ismeretterjesztő szakkönyvek, stb. Nem csak irodalomban gondolkodhat, aki belépne az e-könyv piacra - érdemes ebben az esetben is átgondolni, mire lehet igény. Ehhez pedig valóban kevés pénz, viszont annál több idő befektetése szükséges.

5. Állj a saját lábadra, lépj ki az online térbe

Sok helyzetben érdemes átgondolni az önállósodást egy vállalkozás indításával, vagy már a meglévő vállalkozást tovább építeni. Például egy könyvelő indíthat saját irodát, egy webprogramozó saját weblapkészítő céget, egy fejlesztőpedagógus magánrendelést. Rengeteg szakmában lehet valaki alkalmazott és önálló vállalkozó is, akár még párhuzamosan is.

A járvány sok vállalkozást arra kényszerített, hogy például fizikai üzlet helyett online kezdjen árusítani, hogy a fodrász, műkörmös hirdesse magát az interneten is. Mert eddig elég forgalom jött enélkül is, most viszont szükség van az online jelenlétre. A pszichológusok is online tartanak most terápiát, nyelvtanárok órát, adószakértők tanácsadást. Ha már van egy meglévő vállalkozásod, ami most azért döcög, mert offline már nem találnak rád a kliensek, változtass!

+1. Mutasd meg másoknak is a járt utat

A tapasztalatok megosztására hogyan lehet vállalkozást építeni? Egyszerűen: a jelenlegi tudásodat, tapasztalataidat, te már egyszer megszereztek, összegyűjtötted, ezáltal segíthetsz másoknak abban, hogy ők is erre az útra lépjenek. Például egy autószerelő indíthat blogot a tapasztalatairól, tipikus problémákról, praktikákról - ezzel igazából ugyanazt csinálja, amit eddig, csak most már be is számol róla a világnak - egy blog pedig ugyanolyan jövedelmező is lehet mint egy YouTube csatorna (főleg ha kombinálod a kettőt).

Ez pedig minden területre igaz, nem csak szakmára, hobbira is: építs a tapasztalataidra. Azokat content marketing célokra használva reklámozhatod a meglévő vállalkozásodat, vagy ha nincs vállalkozásod eleve, most ezzel létrehozhatsz egyet, ami még a szakmai fejlődésedet is segítheti. Sokakat az tart vissza, hogy nem hisznek benne: érdekelné az embereket a történetük, vagy van elég tudásuk, hogy átadják azt. Pedig ebben nem érdemes kételkedni, mert mindig lesznek, akik most kezdik az útjukat, amin mások már végigmentek: számukra mindig hasznos lesz az iránymutatás.