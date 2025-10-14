Tovább gyűrűzik a botrány az Asahi sörgyár körül: ez történt valójában a háttérben

Az Asahi sörgyártó cég bejelentette, hogy a közelmúltban elszenvedett zsarolóvírus-támadás során személyes adatok is kiszivároghattak. A japán vállalat továbbra is csak részlegesen működik, miközben a helyreállítási munkálatok zajlanak.

Japán legnagyobb sörgyártója kénytelen volt felfüggeszteni a termelést a legtöbb - összesen 30 - japán üzemében, miután a múlt hónapban kibertámadás érte, amely megbénította a sörkiszállításoktól kezdve a számviteli rendszerig a vállalat teljes működését.

Bár az Asahi létesítményei azóta részlegesen újraindultak, a számítógépes rendszerek továbbra sem működnek, így a megrendeléseket papíron, tollal és faxgépekkel dolgozzák fel.

A vállalat keddi közleményében jelezte, hogy vizsgálatot folytat annak megállapítására, történt-e személyes adatlopás a támadás során. A cég vészhelyzeti reagáló központja kiberbiztonsági szakértőkkel együttműködve dolgozik a rendszerek mielőbbi helyreállításán - jelentette a BBC.

A vizsgálat során azonosítottuk annak lehetőségét, hogy személyes információk jogosulatlan adattovábbítás tárgyát képezhették

- áll a közleményben. A vállalat ígéretet tett arra, hogy amennyiben a vizsgálat megerősíti ezt, haladéktalanul értesítik az érintetteket.

Az Asahi Group tulajdonában van többek között a brit Fullers, valamint olyan globális márkák, mint a Peroni, a Grolsch és a Pilsner Urquell. A cég közlése szerint azonban csak a japán rendszereket és működést érintette a támadás, amely az értékesítés mintegy felét teszi ki.

A vállalat a támadás miatt elhalasztja harmadik negyedéves pénzügyi eredményeinek közzétételét is. Az október-decemberi negyedév végét követően több mint 45 nappal később kerülhet sor a közzétételre, a pontos időpont a rendszer helyreállításának előrehaladásától függ.

A támadást az oroszországi Qilin zsarolóvírus-csoport vállalta magára, amely korábban más nagy szervezeteket is megtámadott, köztük a brit állami egészségügyi szolgálatot (NHS) is.

Az incidens a legújabb a nagyvállalatok működését érintő kibertámadások sorában. Az Egyesült Királyságban idén többek között a Jaguar Land Rover, a Marks and Spencer és a Co-op is hasonló támadások áldozatává vált.