2025. október 14. kedd Helén
8 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közeli színes kép, amely egy csoport ünneplő embert ábrázol, akik koccintással ünnepelnek. Az emberek együtt koccintanak söröspoharaikkal (korsó sörrel) az ünneplés, az összetartozás és a boldogság gesztusaként. Az emberek a háttérben
Tech

Tovább gyűrűzik a botrány az Asahi sörgyár körül: ez történt valójában a háttérben

Pénzcentrum
2025. október 14. 20:34

Az Asahi sörgyártó cég bejelentette, hogy a közelmúltban elszenvedett zsarolóvírus-támadás során személyes adatok is kiszivároghattak. A japán vállalat továbbra is csak részlegesen működik, miközben a helyreállítási munkálatok zajlanak.  

Japán legnagyobb sörgyártója kénytelen volt felfüggeszteni a termelést a legtöbb - összesen 30 - japán üzemében, miután a múlt hónapban kibertámadás érte, amely megbénította a sörkiszállításoktól kezdve a számviteli rendszerig a vállalat teljes működését.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár az Asahi létesítményei azóta részlegesen újraindultak, a számítógépes rendszerek továbbra sem működnek, így a megrendeléseket papíron, tollal és faxgépekkel dolgozzák fel.

A vállalat keddi közleményében jelezte, hogy vizsgálatot folytat annak megállapítására, történt-e személyes adatlopás a támadás során. A cég vészhelyzeti reagáló központja kiberbiztonsági szakértőkkel együttműködve dolgozik a rendszerek mielőbbi helyreállításán - jelentette a BBC.

A vizsgálat során azonosítottuk annak lehetőségét, hogy személyes információk jogosulatlan adattovábbítás tárgyát képezhették

 - áll a közleményben. A vállalat ígéretet tett arra, hogy amennyiben a vizsgálat megerősíti ezt, haladéktalanul értesítik az érintetteket.

Az Asahi Group tulajdonában van többek között a brit Fullers, valamint olyan globális márkák, mint a Peroni, a Grolsch és a Pilsner Urquell. A cég közlése szerint azonban csak a japán rendszereket és működést érintette a támadás, amely az értékesítés mintegy felét teszi ki.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vállalat a támadás miatt elhalasztja harmadik negyedéves pénzügyi eredményeinek közzétételét is. Az október-decemberi negyedév végét követően több mint 45 nappal később kerülhet sor a közzétételre, a pontos időpont a rendszer helyreállításának előrehaladásától függ.

A támadást az oroszországi Qilin zsarolóvírus-csoport vállalta magára, amely korábban más nagy szervezeteket is megtámadott, köztük a brit állami egészségügyi szolgálatot (NHS) is.

Az incidens a legújabb a nagyvállalatok működését érintő kibertámadások sorában. Az Egyesült Királyságban idén többek között a Jaguar Land Rover, a Marks and Spencer és a Co-op is hasonló támadások áldozatává vált.

 
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #tech #kiberbűnözés #sör #oroszország #vállalat #adatok #kibertámadás #adathalászat #japán #zsarolóvírus #sörgyártás #kiberbiztonság #sörgyár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:49
20:34
19:58
19:41
19:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 14.
Miért van állandóan fűszag a pesti villamosokon: a BKV hallgat az ügyben, itt az igazság
2025. október 14.
Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle
2025. október 14.
Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 14. kedd
Helén
42. hét
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
2
2 hete
Lehalt a Revolut: retteghetnek a magyar számlatulajdonosok, mi lesz a pénzükkel?
3
2 hete
Kész, vége! Holnaptól végleg megszűnik a DIGI: ez lesz helyette
4
2 hete
Így ürítik ki seperc alatt a magyarok bankszámláit is: rémisztő az új módszer, nyomot se hagynak
5
2 hete
Brutálisan megdrágultak a ezek az előfizetések: tömegesen mondják le a felhasználók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eladási nettó és bruttó árfolyam
Az állampapírok jegyzése és kereskedése az árfolyam alapján történik és ebből adódik a piacon elérhető hozam (ld. hozam oszlop alább). Egy elméleti példában szereplő egyszerű kötvényt a névérték (pl. 10 ezer forint) 100%-án bocsátanak ki, és ahogy haladunk előre az időben az első kamatfizetésig (esedékesség napja), úgy a piacon elérhető nettó árfolyamhoz hozzá kell adni a még kifizetetlen kamat időarányos részét is. E két tétel összege adja a bruttó árfolyamot, amely mellett ténylegesen hozzá juthatunk a megvásárlandó papírunkhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 19:04
Miért van állandóan fűszag a pesti villamosokon: a BKV hallgat az ügyben, itt az igazság
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 18:44
Lassan visszatér az élet ebben a lesajnált országrészbe: egyre jobb itt élni
Agrárszektor  |  2025. október 14. 20:32
Milliós kár éri a magyarokat emiatt: veled is bármikor megtörténhet a baj