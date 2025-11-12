2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
3 °C Budapest
A sumo wrestler is practicing in a dohyo sumo wrestling ring.
Sport

Máris komoly dilemma előtt a japán miniszterelnök: a szumóhoz van köze, ezt hogy oldják meg?

Pénzcentrum
2025. november 12. 16:12

Japánban nagy várakozás övezi, hogy Takaicsi Szanae, az ország első női miniszterelnöke belép-e a szumó ringbe a hagyományokkal szembeszállva, hogy díjat adjon át a novemberi fukuokai torna győztesének - írja a The Guardian.

A jelenlegi 15 napos fukuokai torna közepén a kormányzati tisztviselők homályos nyilatkozatokkal tartják bizonytalanságban a szumórajongókat azzal kapcsolatban, hogy várható-e összeütközés Takaichi és a Japán Szumó Szövetség között.

A gondot az okozza, hogy nők számára tilos belépni vagy akár megérinteni a "szent" dohyót (küzdőteret), mivel a sintoista vallás szerint a menstruációs vér miatt "tisztátalannak" számítanak.

Amikor arról kérdezték, hogy Takaichi kérni fog-e engedélyt a miniszterelnöki trófea átadására a jövő vasárnapi győztesnek, Kihara Minoru kabinetfőtitkár nem adott egyértelmű választ. "A miniszterelnök tiszteletben kívánja tartani a szumó hagyományait és kultúráját. A kormány még nem hozott döntést az ügyben. Megfelelő választ fogunk adni a miniszterelnök akarata alapján" - nyilatkozta a héten.

Kihara hagyományokra való utalása arra enged következtetni, hogy a társadalmi kérdésekben konzervatív Takaichi valószínűleg nem fogja újra felszítani a professzionális szumó nőkre vonatkozó tilalmával kapcsolatos vitát. Jelenleg ugyanis a nők csak amatőr szumóban léphetnek a ringbe versenyzőként vagy bíróként.

A vita 1990-ig nyúlik vissza, amikor Moriyama Mayumi, Japán első női kabinetfőtitkára jelezte, hogy szeretné átadni a miniszterelnöki trófeát. A szumó szövetség elutasította kérését. Egy évtizeddel később Ohta Fuse, Oszaka akkori kormányzója kénytelen volt a dohyo melletti járdáról átadni a díjat, miután a szövetség elutasította ismételt kéréseit, hogy beléphessen a ringbe.

A kérdés 2018-ban újra felmerült, amikor egy kiállítási torna során Tatami Ryozo, Maizuru polgármestere összeesett beszéde közben a dohyo közepén. Több női néző, köztük egy ápolónő sietett a ringbe, hogy elsősegélyt nyújtsanak a sztrókot szenvedett polgármesternek, miközben a bíró többször felszólította őket a hangosbemondón keresztül, hogy hagyják el a küzdőteret.

Az incidens felháborodást váltott ki, ami arra kényszerítette a szumó szövetség elnökét, Hakkakut, hogy bocsánatot kérjen a bíró "helytelen cselekedeteiért". Néhány nappal később azonban a sportág őrzői ismét kritikák kereszttüzébe kerültek, amikor nem engedélyezték Nakagawa Tomoko, Takarazuka akkori polgármesterének, hogy beszédet mondjon a dohyóról egy bemutató torna előtt.

2019-ben a szumó szövetség külső szakértőkből álló bizottságot hozott létre a nőkre vonatkozó tilalom felülvizsgálatára, de még nem jutottak eredményre. Egyes miniszterelnökök – legutóbb Ishiba Shigeru – személyesen adták át a trófeát az elit makuuchi divízió győztesének, míg másokat kormányzati tisztviselők képviseltek.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #sport #nők #kultúra #miniszterelnök #japán #vita #vallás #hagyomány

