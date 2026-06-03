Sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés: ezt írja a Btk. ezekről a bűncselekményekről, ekkora büntetés járhat

A hűtlen kezelés, a sikkasztás és a csalás mind vagyon elleni bűncselekmény, de nem ugyanazt jelentik. A magyar büntetőjog meghatározza, mi az a hűtlen kezelés, mikor beszélhetünk sikkasztásról, és milyen esetben valósulhat meg a csalás bűncselekmény. Érdemes tisztában lenni azzal, mi számít hűtlen kezelésnek, mert ami a hétköznapi életben rossz anyagi döntésnek tűnik, büntetőjogi szempontból akár gazdasági bűncselekmény gyanúját is felvetheti.

Cikkünkben közérthetően végigvesszük, hogy a hűtlen kezelés mit jelent pontosan a Btk. szerint, ki követheti el, mekkora lehet a hűtlen kezelés büntetése, és mennyi az elévülési ideje. Valós példák segítségével kitérünk arra is, mi a hűtlen kezelés és sikkasztás különbség, miben más a csalás, és hogyan néz ki a hűtlen kezelés feljelentés menete, ha felmerül a gyanú.

Mi az a hűtlen kezelés?

Azt, hogy mi számít hűtlen kezelésnek, a Büntető Törvénykönyv (Btk.) 376. § határozza meg. A hűtlen kezelés vagyon elleni bűncselekmény: az követi el, akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és az ebből fakadó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz. A hűtlen kezelés jelentése tehát nem egyetlen rossz döntéshez, hanem három feltételhez kapcsolódik: a rábízott idegen vagyonhoz, a vagyonkezelői kötelezettség megszegéséhez és az ebből eredő vagyoni hátrányhoz.

Ilyen vagyonkezelési helyzet előfordulhat például cégnél, intézménynél, társasháznál, önkormányzatnál vagy alapítványnál is. Annak megítélésénél, hogy egy adott ügyben mit jelent pontosan a hűtlen kezelés, mindig azt kell vizsgálni, hogy az érintett személynek volt-e tényleges kezelési vagy döntési kötelezettsége az adott vagyon felett, ezt megszegte-e, és emiatt kimutatható-e vagyoni hátrány.

Van azonban még egy fontos szempont, a szándékosság kérdése.

Nem elég azt nézni, hogy keletkezett-e vagyoni hátrány: azt is vizsgálni kell, hogy az elkövető tisztában volt-e a tetteivel és azok következményeivel. Ha a vagyoni hátrány nem szándékos, hanem gondatlan magatartás következménye, akkor nem a hűtlen kezelés, hanem a hanyag kezelés tényállásáról lehet szó.

Ki követhet el hűtlen kezelést?

Hűtlen kezelést az követhet el, akinek idegen vagyon kezelésére tényleges jogosultsága vagy kötelezettsége van. Ilyen helyzet előfordulhat például céges, intézményi, társasházi, önkormányzati, alapítványi vagy egyesületi vagyon kezelésekor.

A lényeg minden esetben az, hogy az érintett személy nem a saját vagyonáról dönt, hanem olyan idegen vagyonról, amelynek kezelésére jogosultságot vagy kötelezettséget kapott.

Mikor valósul meg a hűtlen kezelés?

A hűtlen kezelés Btk.-ban található szabályozása alapján nem elég önmagában a szabályszegés, és nem elég önmagában a veszteség sem: a kettő között összefüggésnek kell lennie. A gyakorlatban négy kérdést kell megvizsgálni, ezek együttes fennállásakor lehet szó hűtlen kezelésről:

Volt-e az érintett személynek idegen vagyon kezelésére vonatkozó kötelezettsége?

Megszegte-e ezt a kötelezettséget?

Keletkezett-e emiatt vagyoni hátrány?

Megállapítható-e a szándékosság?

A vagyoni hátrány nemcsak tényleges pénzveszteséget jelenthet. Ide tartozhat az is, ha a kezelt vagyon értéke csökken, vagy a jogosult elesik egy olyan vagyoni előnytől, amelyre a szabályos vagyonkezelés mellett számíthatott volna.

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Hűtlen kezelés, sikkasztás, csalás: mi a különbség?

A hűtlen kezelés, a sikkasztás és a csalás egyaránt vagyon elleni bűncselekmény. Laikus szemmel könnyű őket összekeverni, mert mindháromnál valamilyen vagyoni érdeksérelem áll a középpontban, a Btk. azonban külön tényállásként szabályozza őket. A különbség elsősorban abban van, hogy az elkövető hogyan kerül kapcsolatba a vagyonnal, és milyen módon okoz kárt vagy vagyoni sérelmet.

Hűtlen kezelés és sikkasztás különbség: mikor melyikről van szó?

A Btk. 372. §-a szerinti sikkasztás lényege, hogy az elkövetőre idegen dolgot bíznak, ő pedig azt jogtalanul eltulajdonítja, vagy sajátjaként rendelkezik vele. Vagyis a dolog eredetileg jogszerűen kerül a rendelkezése alá, később azonban úgy bánik vele, mintha a sajátja lenne.

A hűtlen kezelés és sikkasztás különbség lényege egyszerűen az, hogy sikkasztásnál az elkövető a rábízott dolgot kezeli sajátjaként, hűtlen kezelésnél viszont a rábízott vagyon kezelésére vonatkozó kötelezettségét szegi meg. Hűtlen kezelésnél tehát nem az eltulajdonítás, hanem a kötelességszegés miatt keletkező vagyoni hátrány a lényeg.

Mi a különbség a hűtlen kezelés és a csalás között?

A csalás bűncselekmény központi eleme a megtévesztés. A Btk. 373. § szerint csalást az követ el, aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz. Vagyis csalásnál az elkövető úgy idéz elő vagyoni sérelmet, hogy a sértett valótlan vagy félrevezető információk alapján dönt.

Hűtlen kezelésnél ezzel szemben nem szükséges, hogy az elkövető bárkit becsapjon vagy megtévesszen; a büntetőjogi kérdés az, hogy keletkezett-e vagyoni kár, és ha igen, a vagyonkezelői kötelességszegés okozta-e.

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Hűtlen kezelés büntetése: mennyi a büntetés hűtlen kezelésért?

A hűtlen kezelés büntetése attól függ, hogy mekkora vagyoni hátrány keletkezett. A hűtlen kezelés büntetési tétele Magyarországon a hatályos Btk. 376. § és 459. § alapján:

50 001 forinttól 500 000 forintig terjedő vagyoni hátrány esetén: két évig terjedő szabadságvesztés,

500 001 forinttól 5 millió forintig terjedő vagyoni hátrány esetén: három évig terjedő szabadságvesztés,

5 000 001 forinttól 50 millió forintig terjedő vagyoni hátrány esetén: egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés,

50 000 001 forinttól 500 millió forintig terjedő vagyoni hátrány esetén: két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés,

500 millió forint feletti vagyoni hátrány esetén: öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés.

A sikkasztás és a csalás esetében ugyanezek az érték- és idősávok határozzák meg a büntetési tétel alapját. A különbség az, hogy hűtlen kezelésnél a vagyoni hátrány, sikkasztásnál az elkövetési érték, csalásnál pedig az okozott kár nagysága számít. Vagyis az összegek és a hozzájuk kapcsolódó szabadságvesztési tételek azonos sávokra épülnek, de a három bűncselekménynél más jogi kategóriát kell nézni.

A magyar büntetőjog minősített esetként kezeli, ha a hűtlen kezelést valaki gyám vagy gondnoki minőségében követi el. Ilyenkor már alacsonyabb összegű vagyoni hátránynál is szigorúbb büntetési tétel jöhet szóba.

A sikkasztásnál és a csalásnál a büntetést más minősítő körülmények súlyosbíthatják, például az üzletszerűen vagy bűnszövetségben történő elkövetés.

Hűtlen kezelés elévülési idő: meddig büntethető az elkövető?

A hűtlen kezelés elévülési ideje esetenként eltérő lehet. A Btk. 26. § általános szabálya szerint a büntethetőség a büntetési tétel felső határának megfelelő idő elteltével évül el, de az elévülési idő legalább öt év. Ez alapján a hűtlen kezelés elévülési idő törvényileg meghatározott hossza:

5 év, ha a büntetési tétel felső határa 2, 3 vagy 5 év,

ha a büntetési tétel felső határa 2, 3 vagy 5 év, 8 év, ha a büntetési tétel felső határa 8 év,

ha a büntetési tétel felső határa 8 év, 10 év, ha a büntetési tétel felső határa 10 év.

Az sem mindegy, mikor indul az elévülési idő: az elévülés kezdőnapja befejezett bűncselekménynél az a nap, amikor a törvényi tényállás megvalósul. Hűtlen kezelésnél ez azért lehet lényeges, mert nem pusztán egy döntés vagy szerződéskötés időpontja számíthat, hanem az is, mikor következett be a vagyoni hátrány.

Sikkasztás, csalás és hűtlen kezelés példák a való életből

A nagyobb visszhangot kapó gazdasági bűncselekmények között gyakran céges, pénzügyi, szervezeti vagy közpénzkezelési ügyek jelennek meg. Ezekben nem mindig a klasszikus megtévesztés áll a középpontban: sokszor az a kérdés, hogy valaki rábízott pénzzel, kezelt vagyonnal, vállalati döntési jogkörrel vagy közpénzzel élt-e vissza.

A Quaestor-botrányban a cégcsoport sikkasztással és csalással vádolt vezetői több tízmilliárd forintos nagyságrendben követhettek el visszaéléseket befektetői pénzekkel és kötvénykibocsátásokkal kapcsolatban, sok ügyfél végül nem jutott hozzá a megtakarításához.

A Bige-ügyben a vád szerint a vádlottak cégcsoporton belüli ügyletekkel és leértékelésekkel milliárdos értékben okoztak kárt a saját cégeiknek; az ügyben a hűtlen kezelés és a csalás bűncselekmény elkövetése is felmerült.

A fővárosi parkolási ügy vádlottai fiktív cégeken és alvállalkozói láncokon keresztül szivattyúztak ki pénzt a parkolási rendszerből, milliárdos nagyságrendű vagyoni hátrányt okozva; az ügyben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt született jogerős ítélet.

A nemzeti vagyonkezelő egykori főigazgatójának ügye friss példa arra, hogy hűtlen kezelés állami cégeknél is történhet: a gyanú szerint több millió eurós kölcsönt engedtek ki egy naperőmű-beruházásra megfelelő kockázati vizsgálat nélkül, az ügyben pedig több mint két és fél milliárd forintos vagyoni hátrány merült fel.

A magánszemélyeket érintő ügyekben viszont gyakran a csalás bűncselekmény kerül előtérbe: ezeknél az áldozatok megtévesztése, a pénz kicsalása a lényeg. Ilyen átverésre épülő módszer lehet például az unokázós csalás, amikor jellemzően időseket próbálnak sürgős, valótlan történettel pénz átadására rávenni. Ugyanide tartoznak az adathalász üzenetek, a hamis SMS-ekben küldött linkek, a gombamód szaporodó kamu webshopok, vagy azok az esetek, amikor az elkövetők valamelyik hivatalos intézmény, például a Magyar Nemzeti Bank nevével visszaélve próbálnak pénzt vagy banki hozzáférést kicsalni.

Hűtlen kezelés feljelentés menete: ki és hogyan jelezheti a gyanút?

Ha felmerül a hűtlen kezelés gyanúja, feljelentést a büntetőeljárásról szóló törvény értelmében a rendőrségen vagy az ügyészségen lehet tenni. A rendőrségi útmutató szerint ez az alábbi módokon történhet:

Szóban, személyesen: bármelyik rendőrségen vagy ügyészségen.

Írásban, postai úton: a rendőrségnek vagy az ügyészségnek címezve. Az írásos feljelentéshez nincs kötelező nyomtatvány, akár kézzel, saját szavakkal is megírható.

Elektronikus úton: a rendőrségi ügyintézési felületen, a Bűncselekményekkel kapcsolatos beadványok nevű űrlapon, illetve e-Papíron keresztül.

A feljelentőnek nem kell bizonyítania, hogy bűncselekmény történt, a bizonyítékok beszerzése és értékelése a hatóság feladata. Hogyan bizonyítható a hűtlen kezelés? Többnyire azon múlik, összekapcsolhatók-e a döntési jogkörök, a pénzmozgások, a szerződések és a vagyoni következmények. Ennek megkönnyítésére a beadványban tényszerűen és minél részletesebben kell leírni, hogy mi történt, kik érintettek, mikor történt az eset, és milyen vagyont érinthetett az ügy.

A feljelentéshez csatolhatók vagy megjelölhetők azok az iratok, amelyek segíthetik az ügy megértését: szerződések, számlák, banki adatok, belső határozatok, jegyzőkönyvek, levelezések vagy más dokumentumok. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, akkor is megtehető a feljelentés.

Hűtlen kezelés gyanúja esetén nemcsak a sértett tehet feljelentést, hanem bárki, akinek tudomása van az adott gazdasági bűncselekmény gyanújáról. Ez különösen olyan helyzetekben lehet lényeges, amikor a feltételezett hűtlen kezelés céges, társasházi, alapítványi, egyesületi vagy önkormányzati vagyonhoz kapcsolódik. Ilyenkor a gyanút észlelheti például tulajdonos, tag, lakó, tisztségviselő, munkavállaló vagy más érintett személy is.