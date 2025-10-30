Bárki megveheti a legendás F1-vezér luxusyachtját: ennyiért árulja őket Ecclestone

Bernie Ecclestone, a 95 éves Formula–1 legenda eladta egyik luxusjachtját és egy másikat is piacra dobott, miután nemrég 500 millió font értékű autógyűjteményétől is megvált - számolt be a Bild.

A brit milliárdos, aki vagyonát a Formula–1 globális sportággá alakításával szerezte, megerősítette, hogy eladta a "Petara" nevű szuperjachtját, amelyet második házasságából született gyermekeiről, Petráról és Tamaráról nevezett el.

"Épp most adtuk el" – nyilatkozta a Bildnek. 49 éves felesége, Fabiana hozzátette: "Évente csak nyolc napot használtuk. Nem kell ekkora jacht erre."

Bár nem tudni, ki vásárolta meg a luxushajót és mennyiért, a korábban 17 millió fontra értékelt jacht éves fenntartási költsége 1,7 millió font. A 2005-ben Törökországban épült, 190 láb (kb. 58 méter) hosszú hajó 12 vendéget és 13 fős személyzetet képes befogadni, és transzatlanti utakra is alkalmas. Ecclestone egy kisebb jachtot is eladásra kínált – vélhetően a Force Blue-t, amelyet 2021-ben árverésen vásárolt, miután azt Flavio Briatorétól adócsalás miatt elkobozták.

A jachteladások tovább növelik Ecclestone már így is hatalmas vagyonát, miután idén eladta 69 Grand Prix-autóból álló rendkívüli gyűjteményét Mark Mateschitznek, a Red Bull társtulajdonosának. A kollekció értékét körülbelül 500 millió fontra becsülték.

"Jó helyre kerültek, ami számomra igazán fontos volt" – nyilatkozta Ecclestone a Reutersnek márciusban. "Valahol kiállítják majd őket egy múzeumban, hogy az emberek végre megnézhessék őket."

A nagyszabású kiárusítás egy 2023-as londoni bírósági ügyet követően történik, amelyben Ecclestone elismerte, hogy félrevezette a hatóságokat külföldi vagyonáról, és 750 millió font adóhátralékot fizetett. Az ügy 17 hónapos felfüggesztett börtönbüntetéssel zárult.

A 95 éves Ecclestone családjával Svájcban és Brazíliában tölti idejét, feleségével együtt ötéves fiuk, Ace nevelésére koncentrálnak. A német lapnak adott interjúban elmondták, hogy nyugodt, strukturált életet élnek – hétköznapokon nincs képernyőidő Ace számára, szigorú szabályok vonatkoznak a házi feladatra, és hangsúlyt fektetnek a vacsoránál folytatott beszélgetésekre.

Ecclestone családfája figyelemre méltó: legidősebb lánya, Deborah nemrég töltötte be a 70. életévét, míg legfiatalabb gyermeke, Ace most kezdte az iskolát. "Ez valami különleges" – mondta. "Nézed a legidősebb és a legfiatalabb gyermeked, és rájössz, mennyi minden történt közben."

A 2,4 milliárd fontra becsült vagyonnal rendelkező Ecclestone 40 éven át irányította a Formula–1-et, mielőtt a Liberty Media 2017-ben 6,4 milliárd fontért felvásárolta a közvetítési jogokat is birtokló cégét.