Az Újpest a kiesőzónából várja a bajnokság hétvégi folytatását, és most már nem csak a játékkal, hanem egymással is foglalkozik edző és játékos.
Bárki megveheti a legendás F1-vezér luxusyachtját: ennyiért árulja őket Ecclestone
Bernie Ecclestone, a 95 éves Formula–1 legenda eladta egyik luxusjachtját és egy másikat is piacra dobott, miután nemrég 500 millió font értékű autógyűjteményétől is megvált - számolt be a Bild.
A brit milliárdos, aki vagyonát a Formula–1 globális sportággá alakításával szerezte, megerősítette, hogy eladta a "Petara" nevű szuperjachtját, amelyet második házasságából született gyermekeiről, Petráról és Tamaráról nevezett el.
"Épp most adtuk el" – nyilatkozta a Bildnek. 49 éves felesége, Fabiana hozzátette: "Évente csak nyolc napot használtuk. Nem kell ekkora jacht erre."
Bár nem tudni, ki vásárolta meg a luxushajót és mennyiért, a korábban 17 millió fontra értékelt jacht éves fenntartási költsége 1,7 millió font. A 2005-ben Törökországban épült, 190 láb (kb. 58 méter) hosszú hajó 12 vendéget és 13 fős személyzetet képes befogadni, és transzatlanti utakra is alkalmas. Ecclestone egy kisebb jachtot is eladásra kínált – vélhetően a Force Blue-t, amelyet 2021-ben árverésen vásárolt, miután azt Flavio Briatorétól adócsalás miatt elkobozták.
A jachteladások tovább növelik Ecclestone már így is hatalmas vagyonát, miután idén eladta 69 Grand Prix-autóból álló rendkívüli gyűjteményét Mark Mateschitznek, a Red Bull társtulajdonosának. A kollekció értékét körülbelül 500 millió fontra becsülték.
"Jó helyre kerültek, ami számomra igazán fontos volt" – nyilatkozta Ecclestone a Reutersnek márciusban. "Valahol kiállítják majd őket egy múzeumban, hogy az emberek végre megnézhessék őket."
A nagyszabású kiárusítás egy 2023-as londoni bírósági ügyet követően történik, amelyben Ecclestone elismerte, hogy félrevezette a hatóságokat külföldi vagyonáról, és 750 millió font adóhátralékot fizetett. Az ügy 17 hónapos felfüggesztett börtönbüntetéssel zárult.
A 95 éves Ecclestone családjával Svájcban és Brazíliában tölti idejét, feleségével együtt ötéves fiuk, Ace nevelésére koncentrálnak. A német lapnak adott interjúban elmondták, hogy nyugodt, strukturált életet élnek – hétköznapokon nincs képernyőidő Ace számára, szigorú szabályok vonatkoznak a házi feladatra, és hangsúlyt fektetnek a vacsoránál folytatott beszélgetésekre.
Ecclestone családfája figyelemre méltó: legidősebb lánya, Deborah nemrég töltötte be a 70. életévét, míg legfiatalabb gyermeke, Ace most kezdte az iskolát. "Ez valami különleges" – mondta. "Nézed a legidősebb és a legfiatalabb gyermeked, és rájössz, mennyi minden történt közben."
A 2,4 milliárd fontra becsült vagyonnal rendelkező Ecclestone 40 éven át irányította a Formula–1-et, mielőtt a Liberty Media 2017-ben 6,4 milliárd fontért felvásárolta a közvetítési jogokat is birtokló cégét.
Luke Littler nem tudott részt venni a szerdai Players Championship versenyen Wiganben, miután egy forgalmi dugó miatt késve érkezett a regisztrációra
Ange Postecoglou saját közlése szerint nem tér vissza a Celtic élére, a korábbi sikeres edző a Nottingham Forest-nél eltöltött mindössze 39 napos időszak után pihenőt...
Egészen elképesztő sportátverés: a sztárjátékos nevében vettek fel hitelt, hogy nem szúrták ezt ki a bankban?
Hamisított személyazonosságát használva 250 ezer dollár értékű hitelt vett fel Cam Ward, a Tennessee Titans irányítójának nevében két csaló.
Vinicius Jr nyilvánosan bocsánatot kért a Real Madrid szurkolóitól, miután a Barcelona elleni El Clasico mérkőzésen mérgesen reagált a lecserélésére.
Az idei szezonban elbocsátott egyetemi vezetőedzők már 168 millió dollárnyi végkielégítésre jogosultak.
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja is életét vesztette a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben
Todd Marinovich, az egykori NFL-irányító új könyvében őszintén vall drogfüggőségéről, bukásáról és a művészet által megtalált útjáról
Kereken száz nap múlva kezdődik Milano-Cortinában a 2026-os téli olimpia, ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót.
A 62 kilogrammos súlycsoportban szereplő, olimpiai bajnok Márton Viviana ezüstérmet nyert szerdán a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
Az Aston Martin eljárási szabálysértést követett el a költségvetési sapka szabályozásával kapcsolatban, mivel késve nyújtották be a 2024-es szezonra vonatkozó dokumentációjukat.
Rio de Janeiro állam 320 millió euróért kínálja eladásra a Maracanã stadiont, mivel 1,8 milliárd eurós adósságot halmozott fel a brazil központi kormánnyal szemben.
A Premier League-ben idén rekordot dönt a pontrúgásokból szerzett gólok aránya, a legjobban az Arsenal használja ezeket a helyzeteket.
Halálos közlekedési baleset részese volt az Internazionale labdarúgócsapatának cserekapusa, Josep Martinez.
A nyírségi csapat úgy rúgta ki Szabó Istvánt, hogy még a mai edzést is ő tartotta meg - azt még nem tudni, hogy ki lesz...
Saját szurkolóival ordítozott a Premier League-csapat játékosa: elvesztette türelmét a portugál kapus
José Sa, a Wolverhampton Wanderers kapusa heves szóváltásba keveredett saját szurkolóival a csapat Burnley elleni 3-2-es veresége után.
Ilyet se gyakran látunk: a sztárcsatár felesége fúrhatja meg férje visszatérését a Premier League-be
Harry Kane felesége akadályozhatja a Bayern München csatárának visszatérését a Premier League-be, mivel a család jól érzi magát Németországban.
A fogadóirodák szerint a jelenleg a Ferencvárosnál dolgozó Robbie Keane is esélyes lehet a Celtic megüresedett kispadjára.
A Premier League idei karácsonyi programja jelentősen szűkülhet: előfordulhat, hogy mindössze egyetlen mérkőzést rendeznek a hagyományos Boxing Day-en.
-
