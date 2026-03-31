Elég jól járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 609,78 pontos, 0,5 százalékos emelkedéssel 121 380,56 ponton zárt kedden. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A budapesti részvénypiac forgalma 35,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a nemzetközi hangulattal magyarázta az emelkedést, lényeges kibocsátói hírek ugyanis nem befolyásolták az árfolyamokat. A befektetők világszerte az iráni konfliktus alakulását figyelik, a részvényindexek is ennek függvényében alakultak hol jobban, hogy gyengébben. Kedden a béketervről szóló hírek hatására kedvezőbb volt a tőzsdei környezet, ennek a hatása látszódhat a BUX növekedésében is - mondta Aradványi Péter.