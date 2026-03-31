Megtakarítás

Elég jól járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2026. március 31. 17:46

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 609,78 pontos, 0,5 százalékos emelkedéssel 121 380,56 ponton zárt kedden. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A budapesti részvénypiac forgalma 35,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a nemzetközi hangulattal magyarázta az emelkedést, lényeges kibocsátói hírek ugyanis nem befolyásolták az árfolyamokat. A befektetők világszerte az iráni konfliktus alakulását figyelik, a részvényindexek is ennek függvényében alakultak hol jobban, hogy gyengébben. Kedden a béketervről szóló hírek hatására kedvezőbb volt a tőzsdei környezet, ennek a hatása látszódhat a BUX növekedésében is - mondta Aradványi Péter.

  • A Mol 56 forinttal, 1,4 százalékkal 3956 forintra csökkent 2,4 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 400 forinttal, 1,14 százalékkal 35 420 forintra erősödött, forgalmuk 22,1 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 15 forinttal, 0,73 százalékkal 2065 forintra nőtt, forgalma 832,6 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,5 százalékkal 11 840 forintra esett, a részvények forgalma 4,0 milliárd forintot ért el.
  • A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8774,54 ponton zárt kedden, ez 108,23 pontos, 1,25 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 31. 16:50
Mégis hogyan nőhettek 26%-kal a bérek Magyarországon?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 31. 17:45
Botrány az Euronewsnál: eltűnt egy Orbánhoz köthető cégekről szóló cikk
Az Euronews egyik újságírója szerint szerkesztőségi beavatkozás történt a magyar választásokkal kapc...
Bankmonitor  |  2026. március 31. 13:53
Otthon Start: ezen bukott az örökölt lakás tulajdonrészének megvásárlása
Az Otthon Startot a jelenleg érvényben lévő szabályok alapján lehet már résztulajdon vásárlására is...
Holdblog  |  2026. március 31. 10:23
Majdhogynem jobban fáj az iráni háború Trumpnak, mint Teheránnak
Majdnem minden idei előrejelzés borul Donald Trump iráni háborúja miatt, ami egyre zavarosabb, és eg...
iO Charts  |  2026. március 30. 20:21
Volkswagen részvény: az autóipari kolosszus a lejtőn vagy értékcsapda?
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? A Volkswagen részvény nyeletlen baltaként zuhan a mélybe már több...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 31.
Megszólalt a FlixBus-alelnök: azonnal olcsóbb lenne a tömegközlekedés, ha ezt meglépné a magyar kormány
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 31.
Végzetes csapdába sétálhat Donald Trump: egy elhúzódó háborúba az egész elnöksége belerokkanhat
2026. március 31.
Súlyos, ami kiderült a magyar húsvéti sonkákról: erről minden vásárlónak tudnia kell 2026-ban
2026. március 31.
Brutális szegénységi spirálba került százezernyi magyar 2026-ra: ha akarnának, sem tudnának legálisan dolgozni
1
3 hónapja
Nagy bajban a magyarok megtakarításai? Kimondták az ítéletet, egyre rosszabb a minta
2
2 hónapja
Megrohanták a magyarok az ATM-eket: mégis, mi folyik itt, hova menekítik ennyien a pénzüket?
3
1 hete
Családi pótlék utalás 2026 április: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán áprilisban
4
2 hónapja
Így nullázzák le semmi perc alatt bárki bankszámláját: rengeteg magyar hiába futhat a pénze után
5
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 március: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán márciusban
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 18:15
Olyan cenzúra jön Oroszországban, amire a Szovjetunió óta nem volt példa: teljesen elvághatják a külföldi internetet
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 18:05
Kvíz: Te ismered ezeket a latin szállóigéket, mondásokat? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
Agrárszektor  |  2026. március 31. 17:33
Felrobbantotta az internetet a magyar horgász: ezen sokan kiakadtak