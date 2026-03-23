Kiszivárgott a mesterterv: három váratlan ajánlattal kebelezné be riválisát az óriásbank
Az UniCredit három lehetséges forgatókönyvet is vizsgál, hogy vonzóbbá tegye a Commerzbank felvásárlására tett ajánlatát. Az olasz pénzintézet az eredeti, alacsony prémiumot kínáló részvénycsere helyett kedvezőbb cserearányt és jelentős készpénzes kifizetést is hajlandó bevetni a sikeres megegyezés érdekében - jelentette a Portfolio.
A pénzintézet múlt hétfőn egy 35 milliárd eurós részvénycsere-ajánlattal állt elő. Ezzel a lépéssel a jelenleg 30 százalék alatti részesedését kívánja növelni a német versenytársban. Az eredeti tervek szerint 0,485-ös cserearányt határoztak meg, ami mindössze 4 százalékos prémiumot jelentett. Ezzel az óvatos stratégiával az UniCredit arra számított, hogy éppen csak átlépi a 30 százalékos tulajdoni küszöböt. Így jövőre már szabadon vásárolhatna további részvényeket a nyílt piacon.
Az Il Messaggero olasz napilap értesülései szerint azonban a vezetőség most három új opciót is mérlegel az ajánlat érdemi javítására. Az első forgatókönyv alapján 0,50–0,52-re emelnék a cserearányt. Ezzel párhuzamosan a vételár 20-30 százalékát készpénzben egyenlítenék ki. Ez az UniCredit számára 8-12 milliárd eurós kiadást, a célpont részvényeseinek pedig 10-15 százalékos prémiumot jelentene.
A második lehetőség szerint a vételár 40-50 százalékát adnák készpénzben, amivel a prémium már 15-20 százalékra nőne. A harmadik változat arra épít, hogy a Commerzbank tulajdonosai maguk választhatnák meg a készpénz és a részvények arányát. Mindezt egy olyan garantált minimumárfolyam mellett tehetnék meg, amely legalább 15 százalékos prémiumot biztosít.
Andrea Orcel vezérigazgató már korábban egyértelművé tette, hogy nyitottak a feltételek javítására. Ennek feltétele azonban, hogy a tárgyalások során sikerüljön kialakítani egy közös jövőképet a Commerzbankkal. A mostani sajtóértesüléseket a bank hivatalosan nem kívánta kommentálni.
