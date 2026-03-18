Rengeteg magyar kártyabirtokos sétál ebbe a csapdába: fájó pluszköltséget jelenthet ez az apró módosítás

Egy olvasói panasz hívta fel a figyelmet arra, hogy a bankkártya limitek módosítása nem minden esetben ingyenes. A Pénzcentrumnak egy UniCredit ügyfél jelezte, hogy limitváltoztatás miatt díjat számítottak fel a számláján. Utánajártunk, mikor kerülhet pénzbe a kártyalimitek módosítása, és milyen gyakorlatot alkalmaznak a hazai bankok.

A Pénzcentrum egyik olvasója megkereste portálunkat azzal, hogy a bankja (UniCredit) limitváltoztatás miatt díjat számított fel a bankszámláján. Ezért úgy döntöttünk utána járunk, milyen esetekben fordulhat elő, hogy költségessé válik a limitmódosítás a bankszámlákon.

A bankkártyákhoz tartozó vásárlási és készpénzfelvételi limitek módosítása ma már néhány kattintással elvégezhető a mobilbanki alkalmazásokban. Sok ügyfél él is ezzel a lehetőséggel, például nagyobb vásárlás előtt ideiglenesen megemeli a limitet, majd később visszaállítja azt alacsonyabb szintre. Kevesen tudják azonban, hogy egyes bankok ezért a műveletért díjat számíthatnak fel, míg máshol ingyenes a módosítás.

A Bankmonitor szerint a hazai bankok gyakorlatában vegyes kép látszik. A Gránit Banknál és az UniCredit Banknál bizonyos esetekben díjat számíthatnak fel a limit módosításáért. A CIB Banknál ez jelenleg díjmentes, az MBH Banknál akció keretében nem kell fizetni érte, a Raiffeisen Banknál pedig a mobilapplikáción keresztül indított módosítás akciósan ingyenes lehet. Ez a gyakorlat azonban már évek óta létezik. Korábban is felszámoltak már ilyen esetekben a bankok díjat.

Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója szerint a mobilbankban végrehajtott limitmódosításnál is eltérő gyakorlatot alkalmaznak a pénzintézetek. Van, ahol díjat számítanak fel, máshol ingyenes a művelet évek óta. Gyakran az látszik, hogy a mobilapplikáción keresztül kezdeményezett módosítás olcsóbb, sőt egyes bankoknál díjmentes is lehet. A Raiffeisen Banknál például ilyen esetben nem kell fizetni a változtatásért.

A szóban forgó esetben nézzük meg, hogyan alakulnak ezek a díjak az UniCredit banknál. A költségek általában néhány száz forintos nagyságrendben mozognak. Vannak azonban kivételek. Az UniCreditnél például az ATM limitek csökkentése díjmentes.

Az ATM limitek 150 ezer Ft-ig történő emelése díjmentes.

A 150-500 ezer Ft közötti összegre emeléséért már pár száz forintos díj van.

Az ATM limitek 500 ezer Ft fölé emeléséért pedig már 1300-1400 Ft körüli díjat számolhatnak fel.

Argyelán József szerint biztonsági szempontból valóban indokolt lehet mérsékelt kártyalimiteket használni. Érdemes olyan összeget beállítani, amely a mindennapi költésekhez elegendő. Tartósan magas limitet nem célszerű használni, mert kártyavesztés vagy lopás esetén nagyobb lehet a kockázat. Ugyanakkor az sem praktikus megoldás, ha a limitet nagyon alacsony szintre állítják, majd minden vásárlás előtt újra módosítják. A gyakori változtatás kényelmetlen lehet, és egyes bankoknál költséget is okozhat.

A témával kapcsolatban kerestük az UniCredit bankot is, amint válaszolnak, a cikkünket frissítjük.