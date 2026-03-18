Női kéz bankkártyát helyez be a bankautomatába (ATM), hogy hozzáférjen a bankszámla-szolgáltatásokhoz a városban. Készpénzfelvétel, számlák kifizetése, számlaegyenleg ellenőrzése, pénzátutalás, valutaváltás az ATM-ben. Önkiszolg
Megtakarítás

Rengeteg magyar kártyabirtokos sétál ebbe a csapdába: fájó pluszköltséget jelenthet ez az apró módosítás

Nagy Béla Ádám
2026. március 18. 11:31

Egy olvasói panasz hívta fel a figyelmet arra, hogy a bankkártya limitek módosítása nem minden esetben ingyenes. A Pénzcentrumnak egy UniCredit ügyfél jelezte, hogy limitváltoztatás miatt díjat számítottak fel a számláján. Utánajártunk, mikor kerülhet pénzbe a kártyalimitek módosítása, és milyen gyakorlatot alkalmaznak a hazai bankok.

A Pénzcentrum egyik olvasója megkereste portálunkat azzal, hogy a bankja (UniCredit) limitváltoztatás miatt díjat számított fel a bankszámláján. Ezért úgy döntöttünk utána járunk, milyen esetekben fordulhat elő, hogy költségessé válik a limitmódosítás a bankszámlákon.

A bankkártyákhoz tartozó vásárlási és készpénzfelvételi limitek módosítása ma már néhány kattintással elvégezhető a mobilbanki alkalmazásokban. Sok ügyfél él is ezzel a lehetőséggel, például nagyobb vásárlás előtt ideiglenesen megemeli a limitet, majd később visszaállítja azt alacsonyabb szintre. Kevesen tudják azonban, hogy egyes bankok ezért a műveletért díjat számíthatnak fel, míg máshol ingyenes a módosítás.

A Bankmonitor szerint a hazai bankok gyakorlatában vegyes kép látszik. A Gránit Banknál és az UniCredit Banknál bizonyos esetekben díjat számíthatnak fel a limit módosításáért. A CIB Banknál ez jelenleg díjmentes, az MBH Banknál akció keretében nem kell fizetni érte, a Raiffeisen Banknál pedig a mobilapplikáción keresztül indított módosítás akciósan ingyenes lehet. Ez a gyakorlat azonban már évek óta létezik. Korábban is felszámoltak már ilyen esetekben a bankok díjat. 

Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója szerint a mobilbankban végrehajtott limitmódosításnál is eltérő gyakorlatot alkalmaznak a pénzintézetek. Van, ahol díjat számítanak fel, máshol ingyenes a művelet évek óta. Gyakran az látszik, hogy a mobilapplikáción keresztül kezdeményezett módosítás olcsóbb, sőt egyes bankoknál díjmentes is lehet. A Raiffeisen Banknál például ilyen esetben nem kell fizetni a változtatásért.

A szóban forgó esetben nézzük meg, hogyan alakulnak ezek a díjak az UniCredit banknál. A költségek általában néhány száz forintos nagyságrendben mozognak. Vannak azonban kivételek. Az UniCreditnél például az ATM limitek csökkentése díjmentes.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

  • Az ATM limitek 150 ezer Ft-ig történő emelése díjmentes.
  • A 150-500 ezer Ft közötti összegre emeléséért már pár száz forintos díj van.
  • Az ATM limitek 500 ezer Ft fölé emeléséért pedig már 1300-1400 Ft körüli díjat számolhatnak fel.

Argyelán József szerint biztonsági szempontból valóban indokolt lehet mérsékelt kártyalimiteket használni. Érdemes olyan összeget beállítani, amely a mindennapi költésekhez elegendő. Tartósan magas limitet nem célszerű használni, mert kártyavesztés vagy lopás esetén nagyobb lehet a kockázat. Ugyanakkor az sem praktikus megoldás, ha a limitet nagyon alacsony szintre állítják, majd minden vásárlás előtt újra módosítják. A gyakori változtatás kényelmetlen lehet, és egyes bankoknál költséget is okozhat.

A témával kapcsolatban kerestük az UniCredit bankot is, amint válaszolnak, a cikkünket frissítjük.
Kamatfelár-változtatási mutató
A kamatfelár-változtatási mutató határozza meg, hogy a változó kamatozású (referencia) hitelünk kamatfelára milyen időközönként változhat. Több típusa is létezik, a 3, 4 vagy 5 évente változó, illetve végig rögzített kamatfelárok közül válogathatunk.

