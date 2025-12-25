December 24-én országszerte 179 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. 47 esetben tűzhöz riasztották a tűzoltókat.
Újabb pénzügyi szolgáltató vonul ki Magyarországról karácsonykor: mi lesz így a megtakarításokkal?
A Kriptomat is úgy döntött, hogy december 26-án 23:00-tól felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait. A háttérben a szigorodó hazai szabályozás áll.
Alig heverte ki a hazai közösség a Revolut és az eToro kivonulását, máris újabb pofon érte a magyar kriptopiacot. Bár december 19-én megjelent az első hazai validátor, a Kriptomat mégis úgy döntött: december 26-án 23:00-tól felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait.
A cég közlése szerint a döntés hátterében a magyarországi szabályozás körüli bizonytalanság, az új helyi követelmények, valamint a szigorodó hatósági elvárásoknak való teljes körű megfelelés áll. A Kriptomat szerint a jelenlegi feltételek mellett nem látják biztosítottnak a jogszerű működéshez szükséges átállást - írja a Revb.
Eldőltek a dominók
A bejelentés nem előzmény nélküli: az elmúlt hetekben látványos kivonulási hullám söpört végig a szektoron. A Revolut december 18-án végleg lezárta a kriptokereskedést Magyarországon, az eToro pedig december 26-i határidővel állítja le a valódi kriptoeszközök vételét és eladását a magyar ügyfelek számára. Korábban a CoinCash is felfüggesztette szolgáltatásait és ATM-hálózatát a megfelelési nehézségek miatt.
Megjött az első validátor, de túl későn?
Fordulatot jelenthetett volna, hogy december 19-én végre megjelent az első hivatalos validátor a magyar piacon, ami elvileg megnyitotta az utat a szabályozott működés előtt.
A Kriptomat és a korábban kivonuló szereplők számára azonban ez a lépés már nem bizonyult elég gyorsnak: a technikai átállás és a jogi megfelelés kiépítése több időt igényel, mint amennyit a hatósági határidők engednek.
Mi áll a háttérben?
A probléma gyökere az SZTFH által előírt szigorú keretrendszer.
A validátori rendszer késlekedése korábban olyan jogi bizonytalanságot teremtett, amely mellett a nagyobb, nemzetközi szolgáltatók inkább a kivonulást választották, mintsem a jelentős bírságok kockázatát - zárul az elemzés.
A részvénypiac forgalma 8,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Az érintett engedély nélkül kínált befektetési lehetőségeket értékpapírokba, kriptovalutákba és devizapiaci ügyletekbe, magas hozamot és tőkegaranciát ígérve.
A 2025-ös év a magyar állampapírpiac egyik legmozgalmasabb időszaka volt - rekordméretű kamatfizetés vándorolt a befektetők zsebébe.
Elemzők szerint december hagyományosan kedvező hozamokat hoz a nemesfémek számára.
Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Rengeteg magyar fektette ide a pénzét: most látszik csak igazán, mekkora bukta lehet belőle 2026-ban
Az egyik magyarázat szerint a kriptokultúra nem volt hajlandó felnőni, és ez távol tartja a potenciális befektetőket.
Rendkívüli méretű OTP-részvényvásárlás mozgatta meg pénteken a Budapesti Értéktőzsdét: egyetlen ügyletben több mint 750 ezer darab bankpapír cserélt gazdát közel 27 milliárd forint értékben.
A részvénypiac forgalma 52,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Újabb pénzügyi szolgáltató nyírbálja meg magyarországi tevékenységét: ez lesz a megtakarítók pénzével
Az eToro bejelentette, hogy a szabályozási változások miatt megszünteti a valódi kriptodevizák kereskedését Magyarországon.
Aki még nem intézte el az év végi befizetést a megtakarítási számlájára, annak nem árt sietnie: már csak néhány munkanap maradt az évből.
Növekszik a mesterséges intelligencia (MI) iránti nyitottság: a 30-40 év körüliek használják a legszívesebben pénzügyeik kezelésére a technológiát.
Sokkoló bejelentés, újabb pénzügyi szolgáltató vonul ki Magyarországról: ez lesz az ügyfelek megtakarításaival
A CoinCash a Revoluthoz hasonlóan felfüggeszti minden szolgáltatását Magyarországon a hazai kriptoszabályozás miatt.
Pénzügyekről vallott Gálvölgyi János: Ha nem tudod, mi a gazdagság, azt sem tudod, hogy szegény vagy-e
Gálvölgyi János, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ritka őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről.
A gyorsan változó pénzügyi környezetben a magyar befektetők 2025-ben egyértelműen a növekedési potenciállal rendelkező, innovatív szektorok felé fordultak.
A magyar családok többsége szűkösen ünnepel idén karácsonykor: sokan csak a gyerekeknek vesznek ajándékot, mások jelképes meglepetésekkel készülnek,
Az MBH Bank már 2025 decemberére teljesítette a törvényben előírt ATM-telepítési kötelezettségét.
Hivatalos: változnak az ingyenes készpénzfelvétel szabályai Magyarországon, ez minden számlatulajdonost érint
Megjelent a Magyar Közlönyben az a jogszabály-módosítás, amely megemeli az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát a lakossági ügyfelek számára.
