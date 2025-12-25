Újabb pénzügyi szolgáltató vonul ki Magyarországról karácsonykor: mi lesz így a megtakarításokkal?

A Kriptomat is úgy döntött, hogy december 26-án 23:00-tól felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait. A háttérben a szigorodó hazai szabályozás áll.

Alig heverte ki a hazai közösség a Revolut és az eToro kivonulását, máris újabb pofon érte a magyar kriptopiacot. Bár december 19-én megjelent az első hazai validátor, a Kriptomat mégis úgy döntött: december 26-án 23:00-tól felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait.

A cég közlése szerint a döntés hátterében a magyarországi szabályozás körüli bizonytalanság, az új helyi követelmények, valamint a szigorodó hatósági elvárásoknak való teljes körű megfelelés áll. A Kriptomat szerint a jelenlegi feltételek mellett nem látják biztosítottnak a jogszerű működéshez szükséges átállást - írja a Revb.

Eldőltek a dominók

A bejelentés nem előzmény nélküli: az elmúlt hetekben látványos kivonulási hullám söpört végig a szektoron. A Revolut december 18-án végleg lezárta a kriptokereskedést Magyarországon, az eToro pedig december 26-i határidővel állítja le a valódi kriptoeszközök vételét és eladását a magyar ügyfelek számára. Korábban a CoinCash is felfüggesztette szolgáltatásait és ATM-hálózatát a megfelelési nehézségek miatt.

Megjött az első validátor, de túl későn?

Fordulatot jelenthetett volna, hogy december 19-én végre megjelent az első hivatalos validátor a magyar piacon, ami elvileg megnyitotta az utat a szabályozott működés előtt.

A Kriptomat és a korábban kivonuló szereplők számára azonban ez a lépés már nem bizonyult elég gyorsnak: a technikai átállás és a jogi megfelelés kiépítése több időt igényel, mint amennyit a hatósági határidők engednek.

Mi áll a háttérben?

A probléma gyökere az SZTFH által előírt szigorú keretrendszer.

A validátori rendszer késlekedése korábban olyan jogi bizonytalanságot teremtett, amely mellett a nagyobb, nemzetközi szolgáltatók inkább a kivonulást választották, mintsem a jelentős bírságok kockázatát - zárul az elemzés.