Elképesztő vagyont halmozott fel a magyar elit: inkább másra bízzák a kezelését
A hazai prémium banki szektor jelentős mérföldkőhöz érkezett: a kezelt vagyon meghaladta a 10 ezer milliárd forintot, az ügyfélszámlák száma pedig a 700 ezret. Bár a belépési küszöbök több helyen emelkedtek, a szektor dinamikus bővülést mutatott. A legnagyobb szereplő továbbra is az OTP, miközben az átlagos megtakarítások összege új csúcsot döntött - írta a Portfolio.
A tavalyi év során a magyar prémium banki szegmens látványos növekedést produkált: december végére a szolgáltatók által kezelt állomány elérte a 10 769 milliárd forintot. Ez féléves összevetésben közel 9 százalékos, éves szinten pedig több mint 15 százalékos bővülést jelent. Úgy tűnik, a piaci turbulenciák és az árfolyamváltozások nem vetették vissza a szektort. Sőt, az év második felében tapasztalható erős hajrával a prémium vagyon növekedési üteme a privátbanki szegmensét is felülmúlta.
A piacvezető pozíciót továbbra is az OTP őrzi, immár 2800 milliárd forintot meghaladó állománnyal, ami éves szinten közel 22 százalékos gyarapodást jelent. A második helyen az Erste áll 2307 milliárd forinttal, míg a dobogó harmadik fokára – hajszálnyival megelőzve a K&H-t – az MBH lépett fel 1277 milliárd forintos vagyonnal. A legdinamikusabb, 120 százalékos növekedést a Hold Alapkezelő produkálta, igaz, alacsony bázisról indulva. Őket a rangsorban a VIG követte. Érdekesség, hogy a vagyoni rangsorban a Raiffeisen megelőzte az UniCreditet, részben a belső ügyfélszegmentáció eredményeként.
A vagyonnövekedés üteme meghaladta a számlanyitásokét, így az egy ügyfélszámlára jutó átlagvagyon 15,2 millió forintos új csúcsra emelkedett. A szektorban kezelt számlák száma átlépte a 700 ezret, ami éves szinten 9 százalékos bővülést jelent. Az ügyfélszerzésben a Hold járt az élen 74 százalékos növekedéssel, de jelentősen bővült az MBH és az OTP ügyfélköre is.
A prémium tagság feltételei szolgáltatónként eltérőek: jellemzően havi 400 ezer és egymillió forint közötti jövedelem-jóváírás, vagy 5–50 millió forintos megtakarítás szükséges a belépéshez. Tavaly több szereplő, például a CIB és a VIG is szigorított a belépési küszöbökön, a Gránit Alapkezelő pedig összevonta szegmenseit. Az egy számlára jutó átlagvagyont tekintve a Gránit vezet 36,4 millió forinttal, amelyet szorosan követ az Erste. Demográfiai szempontból továbbra is a vidéki ügyfelek vannak többségben (52%), az átlagéletkor pedig valamivel 53 év felett alakul.
A portfóliók összetételét vizsgálva dominálnak a befektetési alapok, amelyek a vagyon több mint 60 százalékát teszik ki. Ezzel szemben a készpénz és a bankbetét aránya még mindig magas, közel 24 százalékos, miközben a kötvények súlya csökkent, a részvényeké pedig minimálisan emelkedett. A szolgáltatók a jövőt illetően mérsékelten optimisták. A többség a saját kezelt állománya tekintetében 8–12 százalékos, míg a teljes piacra vetítve 4–8 százalékos növekedésre számít a következő időszakban. Kockázatként elsősorban a gazdaságpolitikai és piaci környezetet jelölték meg.
