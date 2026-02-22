Május 1-től módosítja készpénzfelvételi szabályait a Wise. A havi 300 000 forintos ingyenes keret feletti összeg felvételekor a díj 2,65 százalékról 3,59 százalékra emelkedik.
A magyar rendszer bukásra van ítélve: súlyos döntéskényszerben a családok, miért nem maradnak otthon az apák?
Bár egyre markánsabb társadalmi igény mutatkozik az apák aktív részvételére a gyermeknevelésben, Magyarországon a szabályozási környezet és az anyagi kényszerek továbbra is a hagyományos családmodellt konzerválják. Míg Európa számos országában kiterjedt kvóták és nagyvonalú juttatások ösztönzik a férfiak otthonmaradását, nálunk az apaszabadság mértéke éppen csak eléri az uniós minimumot. A gyermekgondozási ellátások apai igénybevétele pedig a statisztikák javulása ellenére gyakran csak papíron valósul meg - írta a Portfolion publikált cikkében Kramarics Szandra szociálpolitikus.
A hagyományos munkamegosztás – melyben a férfi a kenyérkereső, a nő pedig az otthonteremtő – a múlt század második felében alapjaiban rengett meg. A nők tömeges munkába állásával és a kétkeresős családmodell elterjedésével megjelent az úgynevezett "kettős terhelés": a nőknek a munkahelyi helytállás mellett továbbra is el kell végezniük a háztartási és gyermeknevelési feladatok oroszlánrészét. Bár a kutatások egyöntetűen igazolják, hogy a gyermek és a szülők szempontjából is előnyös az édesapa aktív bevonódása, a gyakorlatban ezt számos tényező hátráltatja.
Az apai szerepvállalás egyik legfontosabb állami ösztönzője az apaszabadság intézménye. Magyarországon egy uniós irányelvnek köszönhetően 2023-tól tíz munkanap pótszabadság illeti meg az apákat a gyermek születése után. Bár a napok száma nőtt a korábbi öt naphoz képest, a részletszabályok felemásak: teljes távolléti díj csak az első öt napra jár, a hatodik naptól a juttatás mértéke a bér 40 százalékára zuhan. Ezzel hazánk csupán a kötelező uniós minimumot teljesíti, miközben számos tagállam jóval progresszívebb utat választott. Ausztria, Franciaország vagy Hollandia hetekben mérhető, jellemzően teljes bérrel támogatott távollétet biztosít. Spanyolország és a skandináv államok pedig már olyan rendszereket működtetnek, amelyek a terhek valódi, szülők közötti megosztását célozzák.
Svédország példája jól szemlélteti, hogy a megfelelő szabályozás képes átformálni a társadalmi szokásokat. A rugalmas, szinte tetszőlegesen átruházható és jól fizetett szülői szabadságrendszernek köszönhetően ott ma már ritkaságnak számít, ha egy apa nem vesz részt a korai gyermekgondozásban.
Ezzel szemben itthon a statisztikák csalóka képet mutathatnak. Bár a GYED-et igénybe vevő férfiak aránya a 2008-as 1 százalékról 2020-ra 22 százalékra emelkedett, ez vélhetően a "GYED extra" bevezetésének következménye, amely lehetővé teszi a munkavégzés melletti ellátást. A szakértők szerint gyakori jelenség, hogy bár a magasabb fizetés miatt az apa igényli a támogatást, a gyakorlatban továbbra is az anya látja el a gondozási feladatokat. Sokszor mindez úgy történik, hogy közben az anya semmilyen hivatalos pénzbeli ellátásban nem részesül.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A magyar családpolitikai intézkedések és a kormányzati kommunikáció sem ösztönzik érdemben az apák otthonmaradását. Sokatmondó, hogy a döntéshozók hamarabb vezették be a nagyszülői GYED-et, mint hogy az apák lehetőségeit érdemben bővítették volna. A családok döntéseit végül leggyakrabban a pénzügyi racionalitás határozza meg. A nemek közötti bérkülönbség miatt sokszor egyszerűen nem éri meg anyagilag, hogy a férfi maradjon otthon a gyermekkel. A valódi változáshoz tehát nem elég az igény; komplex megoldásra lenne szükség, amely magában foglalja a pénzügyi ösztönzőket, a munkaerőpiaci reformokat és a társadalmi szemléletformálást is.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
A mélyszegénységben élők pénzügyi döntései kívülről gyakran irracionálisnak tűnnek, valójában azonban egy olyan túlélési logikát követnek, amelyet a többségi társadalom alig lát, és még kevésbé...
A nyugdíj- és egészségpénztárakban a tagok összesen közel 2450 milliárd forintnyi megtakarítást halmoztak fel, miközben számuk meghaladta a 2,23 millió főt.
A külföldi pénzügyi eszközökben tartott lakossági vagyon 15 százalékkal bővült, ez új rekord a növekedésben.
Ma lejáró diszkontkincstárjegyekből a lakossági befektetők körülbelül 250 milliárd forintot kapnak.
Brutál zuhanásban vannak a hazai csúcsrészvények: megszólalt Balásy Zsolt, meglepő okot sejt mögötte
Az elmúlt években a magyar csúcsrészvények közé írta be magát az MBH Bank és a 4iG is.
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
A rövid ideig tartó, eufórikus hangulatot követően erőteljes korrekciós hullám futott át. Ez a folyamat elsősorban a spekulatív pozíciók hónap végi tömeges lezárásának eredménye.
Kiderült, amiről senki nem mert beszélni, 3 millió magyar élhet szegénységben: esélyük sincs kimászni belőle?
A hazai lakosság közel egyharmada él abszolút szegénységben az Európai Bizottság új mérési módszere alapján.
A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek a pénteki záráshoz képest.
Ezt rengeteg ember elrontja, ha pénzről van szó: nem csak a megélhetésük, de a párkapcsolat is pillanatok alatt odalehet
A pénzügyi kompatibilitás fontosabb lehet a kémiánál a párkapcsolatokban. Legalábbis sokan így gondolják.
A részvénypiac forgalma 27,2 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
Mikor fizet a bank, ha banki csalások áldozatai vagyunk? Ennek járt utána a Pénzcentrum.
A nyugdíj-előtakarékosságban a túlzott óvatosság hosszú távon komoly anyagi hátránnyal járhat.
Az arany árfolyamának emelkedése az elmúlt évek egyik legerősebb tőkepiaci trendje volt, és a folyamat idén is folytatódhat.
A megkérdezettek közel ötöde pedig kifejezetten a pénzt és a megtakarításokat tartja a legnehezebb párkapcsolati témának.
Rengeteg magyar fiókjában ott lapulhatnak ezek a kincsek: durván berobbant a piacuk, egy vagyont fizetnek most értük
Különösen keresettek a rangos hazai és nemzetközi művészek alkotásai, valamint a ritka antik darabok.
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén