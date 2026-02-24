Varga Mihály szerint a kedvező adatok ismeretében lehetett úgy dönteni, hogy kamatot vágjon a Monetáris Tanács.
Durván megszedheti magát, aki ezekbe a papírokba rakja a pénzét: most elárulták a titkos a befektetési guruk
A tőkepiacokon 2026-ban is jelentős volatilitásra kell számítani. Ezért az SPB elemzése szerint a befektetésre ajánlott minősítéssel és megfelelő likviditással rendelkező állampapírok, illetve vállalati kötvények felé érdemes fordulni. A szakértők elsősorban az euróban és dollárban elérhető, hosszú lejáratú eszközöket részesítik előnyben, amelyek kibocsátói egy esetleges gazdasági visszaesés idején is stabilan, nyereségesen működhetnek - írja cikkében a Portfolio.
Beschenbacher Kornél, az SPB Befektetési Zrt. privátbanki igazgatóhelyettese kiemelte, hogy idén is az amerikai dollárban és euróban denominált papírok jelenthetik a legjobb irányt. Bár a kötvényeket nem feltétlenül szükséges lejáratig tartani, számos olyan eszköz azonosítható a piacon, amelyeknél ez a stratégia, vagy a bennük rejlő árfolyampotenciál kihasználása kifejezetten kifizetődő lehet.
Az eurós vállalati kötvények közül a Rabobank 6,50 százalékos kamatozású, euróalapú örökjáradék-kötvénye elsősorban kiváló likviditása miatt vonzó. A papírral a másodlagos piacon már rendkívül alacsony, 25 eurós minimumtétellel is lehet kereskedni, így a lakossági és intézményi befektetők számára egyaránt könnyen elérhető. Bár névérték felett, 117 százalékos árfolyamon forog – ami 5,67 százalékos hozamot jelent –, az árfolyam-növekedési potenciálja elérheti a 15-20 százalékot is.
Konzervatívabb befektetők számára lehet érdekes a Deutsche Telekom 2036-ban lejáró, 3,25 százalékos kötvénye. A papír jelenleg névértéken, 100 százalékos árfolyamon vásárolható meg, miközben a vállalat körül ígéretes jövőkép rajzolódik ki: az NVIDIA-val közösen Münchenben építik ki Európa egyik legnagyobb mesterségesintelligencia-infrastruktúráját.
Hasonlóan stabil célpont a német RWE zöldkötvénye. A 2035-ös lejáratú papír 106 százalékos árfolyamon forog, 3,32 százalékos hozam mellett. A jelenlegi kilátások alapján 5-8 százalékos árfolyam-emelkedés várható, de egy erőteljesebb makrogazdasági hozamcsökkenés esetén a nyereség ennél nagyobb is lehet.
A dolláros vállalati lehetőségek tekintetében az olaj- és gáziparban érdekelt norvég DNO 2030-ban lejáró kötvénye emelhető ki, amely 8,50 százalékos kamatot kínál. A cég a Közel-Kelet mellett a norvég Sval Energi felvásárlásával jelentősen növelte északi-tengeri tartalékait. A papír 106 százalékos árfolyamon érhető el, ami jelenleg 6,70 százalék körüli lejárati hozamot biztosít.
Izgalmas lehetőséget tartogat az Aegon biztosító 2004-es kibocsátású, változó kamatozású örökjáradék-kötvénye. A dolláros eszköz jelenleg 4 százalékot fizet (5,10 százalékos hozam mellett), ám igazi vonzerejét a visszahívás lehetősége adja. Mivel a papír 100 százalékon visszahívható, a Fed várható kamatcsökkentései olyan árfolyam-emelkedést vagy visszahívást eredményezhetnek, amely akár 20 százalék feletti hozamot is jelenthet a befektetőknek.
A nagyobb vagyonnal rendelkezők számára az OTP Bank 2033-as lejáratú dollárkötvénye lehet opció, ahol a minimum kereskedési mennyiség 200 ezer dollár. A kötvény nemzetközi szinten is kiemelkedő, 7 százalék feletti lejárati hozamot kínál. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a papír nem rendelkezik befektetésre ajánlott minősítéssel (investment grade), így kockázatosabb eszköznek számít.
Államkötvény-fronton a lengyel és a görög piac kínál vonzó lehetőségeket. A lengyel gazdaság stabil növekedése és az EU-n belüli gyors fejlődése miatt a 2054-ben lejáró, dolláros államkötvény (5,50 százalékos kamat) jó választás lehet. Ez a papír a kamatokon túl 15-20 százalékos árfolyamnyereséggel is kecsegtet.
Az euróalapú görög államkötvények megítélése drasztikusan javult az elmúlt évtizedben. Az ország visszakerült a befektetésre ajánlott kategóriába. A bruttó államadósság öt év alatt több mint 60 százalékponttal, a GDP 145 százaléka körüli szintre mérséklődött, ami stabil költségvetési hátteret jelez.
Ne a matracba, ide rakd a pénzed: rászakadt a zseton rengeteg magyarra, erre biztatják most őket a pénztárak
A biztosítók és nyugdíjpénztárak egybehangzó véleménye szerint a megnövekedett nettó jövedelem összességében inkább erősítheti a megtakarítási hajlandóságot.
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
Hiába számít sokak szemében biztonságos választásnak az arany vagy a kötvény, a hosszú távú adatok szerint a valódi vagyonépítést messze a részvények hozták az elmúlt...
A hazai prémium banki szektor jelentős mérföldkőhöz érkezett: a kezelt vagyon meghaladta a 10 ezer milliárd forintot, az ügyfélszámlák száma pedig a 700 ezret.
Jó lóra tett, aki ebbe a magyar papírba fektetett a héten: elképesztő, ami a Budapesti Értéktőzsdén történt
Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Új befektetési hóbort ütötte fel a fejét Európában: egyre többen pakolják ide a pénzüket, mire jöhettek rá?
Több mint 700 milliárd eurónyi friss tőke áramlott tavaly az európai befektetési alapokba, amivel a szektor sikeresen maga mögött hagyta a korábbi évek bizonytalanságait.
A magyar rendszer bukásra van ítélve: súlyos döntéskényszerben a családok, miért nem maradnak otthon az apák?
Még mindig kevés apa megy GYED-re vagy GYES-re. A szabályozási környezet és az anyagi kényszerek továbbra is a hagyományos családmodellt konzerválják.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Komoly díjemelést kap a nyakába rengeteg magyar banki ügyfél: kemény pénzt fizethet, aki kápét venne fel
Május 1-től módosítja készpénzfelvételi szabályait a Wise. A havi 300 000 forintos ingyenes keret feletti összeg felvételekor a díj 2,65 százalékról 3,59 százalékra emelkedik.
Itt a legális bankszámlatrükk, amivel tízezreket spórolhatsz: nem verik nagy dobra, de bárki meglépheti
Januárban minden banki ügyfél megkapta a kötelező éves egységesített díjkimutatást, amelyből feketén-fehéren kiderül, pontosan mennyit költött számlavezetésre az elmúlt évben.
A mélyszegénységben élők pénzügyi döntései kívülről gyakran irracionálisnak tűnnek, valójában azonban egy olyan túlélési logikát követnek, amelyet a többségi társadalom alig lát, és még kevésbé...
A nyugdíj- és egészségpénztárakban a tagok összesen közel 2450 milliárd forintnyi megtakarítást halmoztak fel, miközben számuk meghaladta a 2,23 millió főt.
A külföldi pénzügyi eszközökben tartott lakossági vagyon 15 százalékkal bővült, ez új rekord a növekedésben.
Ma lejáró diszkontkincstárjegyekből a lakossági befektetők körülbelül 250 milliárd forintot kapnak.
Brutál zuhanásban vannak a hazai csúcsrészvények: megszólalt Balásy Zsolt, meglepő okot sejt mögötte
Az elmúlt években a magyar csúcsrészvények közé írta be magát az MBH Bank és a 4iG is.
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
A rövid ideig tartó, eufórikus hangulatot követően erőteljes korrekciós hullám futott át. Ez a folyamat elsősorban a spekulatív pozíciók hónap végi tömeges lezárásának eredménye.
Kiderült, amiről senki nem mert beszélni, 3 millió magyar élhet szegénységben: esélyük sincs kimászni belőle?
A hazai lakosság közel egyharmada él abszolút szegénységben az Európai Bizottság új mérési módszere alapján.
A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek a pénteki záráshoz képest.
Ezt rengeteg ember elrontja, ha pénzről van szó: nem csak a megélhetésük, de a párkapcsolat is pillanatok alatt odalehet
A pénzügyi kompatibilitás fontosabb lehet a kémiánál a párkapcsolatokban. Legalábbis sokan így gondolják.
