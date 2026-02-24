Durván megszedheti magát, aki ezekbe a papírokba rakja a pénzét: most elárulták a titkos a befektetési guruk

A tőkepiacokon 2026-ban is jelentős volatilitásra kell számítani. Ezért az SPB elemzése szerint a befektetésre ajánlott minősítéssel és megfelelő likviditással rendelkező állampapírok, illetve vállalati kötvények felé érdemes fordulni. A szakértők elsősorban az euróban és dollárban elérhető, hosszú lejáratú eszközöket részesítik előnyben, amelyek kibocsátói egy esetleges gazdasági visszaesés idején is stabilan, nyereségesen működhetnek - írja cikkében a Portfolio.

Beschenbacher Kornél, az SPB Befektetési Zrt. privátbanki igazgatóhelyettese kiemelte, hogy idén is az amerikai dollárban és euróban denominált papírok jelenthetik a legjobb irányt. Bár a kötvényeket nem feltétlenül szükséges lejáratig tartani, számos olyan eszköz azonosítható a piacon, amelyeknél ez a stratégia, vagy a bennük rejlő árfolyampotenciál kihasználása kifejezetten kifizetődő lehet.

Az eurós vállalati kötvények közül a Rabobank 6,50 százalékos kamatozású, euróalapú örökjáradék-kötvénye elsősorban kiváló likviditása miatt vonzó. A papírral a másodlagos piacon már rendkívül alacsony, 25 eurós minimumtétellel is lehet kereskedni, így a lakossági és intézményi befektetők számára egyaránt könnyen elérhető. Bár névérték felett, 117 százalékos árfolyamon forog – ami 5,67 százalékos hozamot jelent –, az árfolyam-növekedési potenciálja elérheti a 15-20 százalékot is.

Konzervatívabb befektetők számára lehet érdekes a Deutsche Telekom 2036-ban lejáró, 3,25 százalékos kötvénye. A papír jelenleg névértéken, 100 százalékos árfolyamon vásárolható meg, miközben a vállalat körül ígéretes jövőkép rajzolódik ki: az NVIDIA-val közösen Münchenben építik ki Európa egyik legnagyobb mesterségesintelligencia-infrastruktúráját.

Hasonlóan stabil célpont a német RWE zöldkötvénye. A 2035-ös lejáratú papír 106 százalékos árfolyamon forog, 3,32 százalékos hozam mellett. A jelenlegi kilátások alapján 5-8 százalékos árfolyam-emelkedés várható, de egy erőteljesebb makrogazdasági hozamcsökkenés esetén a nyereség ennél nagyobb is lehet.

A dolláros vállalati lehetőségek tekintetében az olaj- és gáziparban érdekelt norvég DNO 2030-ban lejáró kötvénye emelhető ki, amely 8,50 százalékos kamatot kínál. A cég a Közel-Kelet mellett a norvég Sval Energi felvásárlásával jelentősen növelte északi-tengeri tartalékait. A papír 106 százalékos árfolyamon érhető el, ami jelenleg 6,70 százalék körüli lejárati hozamot biztosít.

Izgalmas lehetőséget tartogat az Aegon biztosító 2004-es kibocsátású, változó kamatozású örökjáradék-kötvénye. A dolláros eszköz jelenleg 4 százalékot fizet (5,10 százalékos hozam mellett), ám igazi vonzerejét a visszahívás lehetősége adja. Mivel a papír 100 százalékon visszahívható, a Fed várható kamatcsökkentései olyan árfolyam-emelkedést vagy visszahívást eredményezhetnek, amely akár 20 százalék feletti hozamot is jelenthet a befektetőknek.

A nagyobb vagyonnal rendelkezők számára az OTP Bank 2033-as lejáratú dollárkötvénye lehet opció, ahol a minimum kereskedési mennyiség 200 ezer dollár. A kötvény nemzetközi szinten is kiemelkedő, 7 százalék feletti lejárati hozamot kínál. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a papír nem rendelkezik befektetésre ajánlott minősítéssel (investment grade), így kockázatosabb eszköznek számít.

Államkötvény-fronton a lengyel és a görög piac kínál vonzó lehetőségeket. A lengyel gazdaság stabil növekedése és az EU-n belüli gyors fejlődése miatt a 2054-ben lejáró, dolláros államkötvény (5,50 százalékos kamat) jó választás lehet. Ez a papír a kamatokon túl 15-20 százalékos árfolyamnyereséggel is kecsegtet.

Az euróalapú görög államkötvények megítélése drasztikusan javult az elmúlt évtizedben. Az ország visszakerült a befektetésre ajánlott kategóriába. A bruttó államadósság öt év alatt több mint 60 százalékponttal, a GDP 145 százaléka körüli szintre mérséklődött, ami stabil költségvetési hátteret jelez.