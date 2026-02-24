Ne a matracba, ide rakd a pénzed: rászakadt a zseton rengeteg magyarra, erre biztatják most őket a pénztárak

A feltöltőkártyás felhasználók átlagosan havi 28 perc hanghívást indítanak, ami csupán tizede a havidíjasok átlagos hívásforgalmának.
Idén januártól a 40 év alatti, kétgyermekes anyák mentesültek a személyi jövedelemadó fizetése alól, a családi adókedvezmény összeghatárai pedig megduplázódtak. Bár az érintettek így elveszítik az öngondoskodási megtakarításokhoz kapcsolódó adójóváírás lehetőségét, a biztosítók és nyugdíjpénztárak egybehangzó véleménye szerint a megnövekedett nettó jövedelem összességében inkább erősítheti a megtakarítási hajlandóságot - írta meg a Portfolio.
Az adóváltozások hatása számottevő. Egy havi bruttó 400 ezer forintot kereső, kétgyermekes, 40 év alatti anya nettó bevétele havonta 60 ezer forinttal nőtt, míg bruttó 1,5 milliós fizetés esetén már havi 225 ezer forintnyi adómegtakarítás keletkezik. A nettó bér minden érintettnél 22,6 százalékkal emelkedik, mivel a korábbi 66,5 százalékos nettó bérarány 81,5 százalékra ugrik.
Az adómentessé váló megtakarítók nem tudják igénybe venni a nyugdíjpénztári, egészségpénztári és nyugdíjbiztosítási befizetések után járó 20 százalékos szja-visszatérítést. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) adatai szerint ez a tagság mintegy 17 százalékát érinti. Az ágazat szereplői azonban nem számítanak tömeges pénzkivonásra vagy szerződésfelmondási hullámra.
Hanák Márta, az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezetője úgy fogalmazott:
Nem azért kell nyugdíjcélú megtakarítás, mert így igénybe lehet venni a 20 százalékos adójóváírást, hanem azért, mert az állami nyugdíjrendszer a korábban megszokott módon már nem fenntartható.
A piaci szereplők a többletjövedelemben elsősorban növekvő potenciált látnak. Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója rekordszámú belépésről és erős aktivitásról számolt be. A Generali Biztosító álláspontja szerint sem várható, hogy a meglévő nyugdíjbiztosítási szerződéseknél érdemben csökkenne a befizetési hajlandóság.
A Pannónia Nyugdíjpénztár tapasztalatai szerint tagságuk jelentős része az évi 750 ezer forintos támogatott összeghatáron felül is teljesít befizetést, ami tudatos nyugdíjstratégiára, és nem csupán adóoptimalizálási szándékra utal.
Fontos részlet, hogy az adómentesség kizárólag az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre vonatkozik. A külön adózó tőkejövedelmek – például lakáskiadás vagy befektetési hozamok – után továbbra is személyi jövedelemadót kell fizetni, így az érintett anyáknak is maradhat visszaigényelhető adójuk. Emellett a nyugdíjbiztosításoknál lehetőség van a szerződő személyének díjmentes módosítására is.
Amennyiben a családban van szja-fizető hozzátartozó, az adójóváírás a szerződőváltással családi szinten továbbra is érvényesíthető. Ez a megoldás ugyanakkor az önkéntes pénztári és a nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) esetében nem alkalmazható.
A munkáltatói hozzájárulások terén is kedvező a tendencia, bár Magyarországon egyelőre a lakossági befizetések dominálnak. 2025 első három negyedévében a 147 milliárd forintnyi önkéntes nyugdíjpénztári befizetés 75 százalékát a tagok, 25 százalékát pedig a munkáltatók teljesítették, ám a cégek egyre nyitottabbak a szerepvállalás növelésére.
Az ÖPOSZ több szabályozási javaslatot is megfogalmazott. Szorgalmazzák a munkáltatói pénztári hozzájárulások adózási rendszerének felülvizsgálatát, a jelenlegi szja-visszatérítés közvetlen állami támogatássá alakítását, valamint a régóta változatlan támogatási összeghatárok emelését, akár megduplázását.
A nyugdíj- és egészségpénztárakban a tagok összesen közel 2450 milliárd forintnyi megtakarítást halmoztak fel, miközben számuk meghaladta a 2,23 millió főt.
