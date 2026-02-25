2026. február 25. szerda Géza
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közeli kép a tőzsdei pénzügyi növekedési grafikonról.
Megtakarítás

Nagyot kaszált ma az, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén - sokan örülhetnek

Pénzcentrum
2026. február 25. 19:06

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2369,18 pontos, 1,9 százalékos emelkedéssel 127 083,87 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 30,1 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama emelkedett az előző napi záráshoz képest, a Richter csúcsot döntött. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a bizakodó hangulattal magyarázta az erősödést, lényeges kibocsátói hírek ugyanis nem befolyásolták az árfolyamokat. A Magyar Telekom emelkedését segíthette az is, hogy a gyorsjelentésre váró befektetők kedvező eredményekben bíznak, legalábbis erre utalhat a napközbeni erőteljes vételi sorozat - mondta Czibere Ákos az MTI kérdésére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
  • A Mol 48 forinttal, 1,38 százalékkal 3522 forintra erősödött 4,2 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 1090 forinttal, 2,8 százalékkal 40 010 forintra nőtt, forgalmuk 20,4 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 0,98 százalékkal 2060 forintra emelkedett, forgalma 1,6 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,51 százalékkal 11 910 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,5 milliárd forintot ért el.
  • A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9817,25 ponton zárt szerdán, ez 77,47 pontos, 0,8 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:14
19:06
18:57
18:44
18:32
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 25. 17:02
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 25. 15:36
Folytatódik az elbocsátott HírTV-sek munkaügyi pere - a vezérigazgatót is beidézték a Törvényszékre
Érdemi szakaszába lép márciusban a HírTV-től elbocsátott munkavállalók munkaügyi pere. A tárgyalás s...
iO Charts  |  2026. február 25. 15:01
Kripto fundamentális elemzés: értékalapú befektetés a blokkláncon
Ha hagyományos értékalapú befektető (value investor) vagy, a kriptopiacra valószínűleg gyanakodva te...
Holdblog  |  2026. február 25. 07:53
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsú...
MNB Intézet  |  2026. február 24. 13:52
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 25.
Döbbenetes a bérszakadék: ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2026-ban itthon
2026. február 25.
Óriási változás előtt állnak a magyar vásárlók: sokan nem állnak készen arra, ami ezután jönni fog
2026. február 25.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 január: mikor jön a januári családi pótlék, írják jóvá az összeget?
2
1 hónapja
Nagy bajban a magyarok megtakarításai? Kimondták az ítéletet, egyre rosszabb a minta
3
2 hónapja
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
4
2 hónapja
Így keresik itthon degeszre magukat az élelmes magyarok: a pénzük dolgozik helyettük, nekik már külföldre sem éri meg kimenni
5
1 hónapja
Megrohanták a magyarok az ATM-eket: mégis, mi folyik itt, hova menekítik ennyien a pénzüket?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Önrész
A kockázatai csökkentéséért a bankok a különböző biztosítékok mellett saját erőt, vagyis önrészt is kérhet. Legfőképp a lakáshiteleknél találkozhatunk vele, ahol törvény írja elő, hogy 25 százalékot a hitelfelvevőnek kell állnia az ingatlan értékéből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 18:57
Döbbenetes a bérszakadék: ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2026-ban itthon
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 17:59
Kvíz: Ezen a pénzügyi teszten sokan elhasalnak! Neked meglesz a 10/10 pont?
Agrárszektor  |  2026. február 25. 18:31
Már most látni, hogy bajok lesznek a hagymával: ezt sokan nem hitték volna
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel