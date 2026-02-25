Nagyot kaszált ma az, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén - sokan örülhetnek

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2369,18 pontos, 1,9 százalékos emelkedéssel 127 083,87 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 30,1 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama emelkedett az előző napi záráshoz képest, a Richter csúcsot döntött. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a bizakodó hangulattal magyarázta az erősödést, lényeges kibocsátói hírek ugyanis nem befolyásolták az árfolyamokat. A Magyar Telekom emelkedését segíthette az is, hogy a gyorsjelentésre váró befektetők kedvező eredményekben bíznak, legalábbis erre utalhat a napközbeni erőteljes vételi sorozat - mondta Czibere Ákos az MTI kérdésére.