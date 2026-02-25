Nagyot kaszált ma az, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén - sokan örülhetnek

A magyar olajcég fenntartja azt a véleményét is, hogy a JANAF visszaél monopolhelyzetével, mivel az európai átlagár többszörösét kéri el a szállításért 100 kilométerre vetítve.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2369,18 pontos, 1,9 százalékos emelkedéssel 127 083,87 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A részvénypiac forgalma 30,1 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama emelkedett az előző napi záráshoz képest, a Richter csúcsot döntött. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a bizakodó hangulattal magyarázta az erősödést, lényeges kibocsátói hírek ugyanis nem befolyásolták az árfolyamokat. A Magyar Telekom emelkedését segíthette az is, hogy a gyorsjelentésre váró befektetők kedvező eredményekben bíznak, legalábbis erre utalhat a napközbeni erőteljes vételi sorozat - mondta Czibere Ákos az MTI kérdésére.
- A Mol 48 forinttal, 1,38 százalékkal 3522 forintra erősödött 4,2 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 1090 forinttal, 2,8 százalékkal 40 010 forintra nőtt, forgalmuk 20,4 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 0,98 százalékkal 2060 forintra emelkedett, forgalma 1,6 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,51 százalékkal 11 910 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,5 milliárd forintot ért el.
- A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9817,25 ponton zárt szerdán, ez 77,47 pontos, 0,8 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
Az SPB elemzése szerint a befektetésre ajánlott minősítéssel és megfelelő likviditással rendelkező állampapírok, illetve vállalati kötvények felé érdemes fordulni.
A biztosítók és nyugdíjpénztárak egybehangzó véleménye szerint a megnövekedett nettó jövedelem összességében inkább erősítheti a megtakarítási hajlandóságot.
Hiába számít sokak szemében biztonságos választásnak az arany vagy a kötvény, a hosszú távú adatok szerint a valódi vagyonépítést messze a részvények hozták az elmúlt...
A hazai prémium banki szektor jelentős mérföldkőhöz érkezett: a kezelt vagyon meghaladta a 10 ezer milliárd forintot, az ügyfélszámlák száma pedig a 700 ezret.
Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Több mint 700 milliárd eurónyi friss tőke áramlott tavaly az európai befektetési alapokba, amivel a szektor sikeresen maga mögött hagyta a korábbi évek bizonytalanságait.
Még mindig kevés apa megy GYED-re vagy GYES-re. A szabályozási környezet és az anyagi kényszerek továbbra is a hagyományos családmodellt konzerválják.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Május 1-től módosítja készpénzfelvételi szabályait a Wise. A havi 300 000 forintos ingyenes keret feletti összeg felvételekor a díj 2,65 százalékról 3,59 százalékra emelkedik.
Januárban minden banki ügyfél megkapta a kötelező éves egységesített díjkimutatást, amelyből feketén-fehéren kiderül, pontosan mennyit költött számlavezetésre az elmúlt évben.
A mélyszegénységben élők pénzügyi döntései kívülről gyakran irracionálisnak tűnnek, valójában azonban egy olyan túlélési logikát követnek, amelyet a többségi társadalom alig lát, és még kevésbé...
A nyugdíj- és egészségpénztárakban a tagok összesen közel 2450 milliárd forintnyi megtakarítást halmoztak fel, miközben számuk meghaladta a 2,23 millió főt.
A külföldi pénzügyi eszközökben tartott lakossági vagyon 15 százalékkal bővült, ez új rekord a növekedésben.
Ma lejáró diszkontkincstárjegyekből a lakossági befektetők körülbelül 250 milliárd forintot kapnak.
Az elmúlt években a magyar csúcsrészvények közé írta be magát az MBH Bank és a 4iG is.
A rövid ideig tartó, eufórikus hangulatot követően erőteljes korrekciós hullám futott át. Ez a folyamat elsősorban a spekulatív pozíciók hónap végi tömeges lezárásának eredménye.
A hazai lakosság közel egyharmada él abszolút szegénységben az Európai Bizottság új mérési módszere alapján.
A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek a pénteki záráshoz képest.
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
