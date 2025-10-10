2025. október 10. péntek Gedeon
14 °C Budapest
Megtakarítás

Hatalmas lépést jelentett be a Revolut, készülhetnek az ügyfelek

Pénzcentrum
2025. október 10. 18:29

A Revolut, a több mint 65 millió ügyféllel rendelkező globális fintech vállalat bejelentette, hogy megkapta a „Revolut Bank Colombia S.A.” alapítási engedélyét („Autorización de Constitución”) a Kolumbiai Pénzügyi Felügyelettől (SFC). Ez a mérföldkő lehetővé teszi a Revolut számára, hogy szabályozott bankként lépjen be a kolumbiai piacra, és közelebb vigye a cég küldetését, a világ első valóban globális bankjának megépítését.

Az újonnan megszerzett engedély lehetővé teszi, hogy a Revolut megkezdje banki műveleteinek és infrastruktúrájának kiépítését Kolumbiában. Ez az első a két szükséges szabályozói lépés közül, amelyet a vállalatnak teljesítenie kell ahhoz, hogy bankként működhessen; a következő lépés a működési engedély („Licencia de Funcionamiento”) megszerzése lesz. Ezzel az alapokkal a Revolut 2026-os indulására készül, amikor is egy teljes digitális banki termékcsomagot vezet be, kifejezetten a kolumbiai fogyasztók igényeire szabva – 39 másik piacon szerzett tapasztalatainak felhasználásával – többek között megtakarítási számlákkal, azonnali és díjmentes Revolut-átutalásokkal, valamint hitelkártyákkal.

A Revolut 146 milliárd kolumbiai peso összegű kezdőtőkét különített el kolumbiai banki műveleteinek elindítására és fejlesztésére. Ez a befektetés megerősíti a vállalat hosszú távú elkötelezettségét a kolumbiai piac iránt.

Diego Caicedo, a Revolut Bank Colombia vezérigazgatója így nyilatkozott: „Ez az engedély fontos lépés Kolumbia pénzügyi szektorának átalakítása felé. Várjuk az együttműködést a helyi érdekgazdákkal, hogy hozzájáruljunk egy inkluzívabb és technológiailag fejlettebb pénzügyi ökoszisztéma kialakításához, amely új színvonalat hoz a digitális banki szolgáltatások kényelmében.”

„A kolumbiai bankalapítási engedély megszerzése alapvető mérföldkő a Revolut számára Latin-Amerikában, és egyértelmű bizonyítéka globális terjeszkedési elkötelezettségünknek. Egyben ez a kolumbiai és a régió iránti bizalmunkat és elkötelezettségünket is bizonyítja,” mondta Carlos Urrutia, a Revolut nemzetközi terjeszkedésért felelős vezetője. „Ez az engedély azt jelenti, hogy hamarosan innovatív, átlátható és rugalmas pénzügyi megoldásokat kínálhatunk a kolumbiai lakosságnak és vállalkozásoknak, amelyek valóban nagyobb kontrollt biztosítanak számukra a pénzük felett."

A Revolut gyorsan bővíti globális jelenlétét, célja, hogy minden piacán a három legnépszerűbb pénzügyi alkalmazás egyike legyen. A vállalat már aktív az EU-ban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Japánban, Új-Zélandon, Szingapúrban, az Egyesült Államokban és Indiában, és gyors ütemben terjeszkedik Latin-Amerikában is. A brazíliai 2023-as indulást követően a Revolut bejelentette, hogy Argentínában is el kíván indulni, és Mexikóban is készül a piacra lépésre, miután 2024-ben megszerezte ottani banki engedélyét.

A Revolut kolumbiai tevékenységét egy helyi leányvállalat, a Revolut Bank Colombia S.A. fogja végezni, amely jelenleg bankként engedélyezési szakaszban van, miután megkapta a bejegyzési engedélyt. Ez az úgynevezett „pre-operatív” fázis a kolumbiai szabályozás szerint megszokott, és lehetőséget ad az új bankoknak, hogy teljes mértékben felkészüljenek a működés megkezdésére. A termékajánlatokkal és a bevezetés ütemezésével kapcsolatos további részleteket a későbbiekben fogják bejelenteni.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #digitális #bank #megtakarítás #pénzügy #engedély #szabályozás #terjeszkedés #fintech #revolut #kolumbia

