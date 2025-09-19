A szocialisták a szupergazdagok megadóztatását és a 2023-as nyugdíjreform visszavonását követelik.
Már éles a Revolut titkos újítása: ennek örülhetnek a magyar ügyfelek
A Revolut új lehetőséget kínál a magyar felhasználóknak: mostantól amerikai dollárban is elérhető megtakarítási számla, napi kamatjóváírással. Bár a funkcióról egyelőre nem érkezett hivatalos értesítés, az appban már aktiválható, és akár 4,25%-os éves kamat is elérhető. De vajon jobban megéri, mint a rugalmas pénzpiaci alap? És mi a különbség a két konstrukció között? Mutatjuk a részleteket.
A Revolut most már nemcsak forintra, hanem amerikai dollárra is kínál kamatot a magyar felhasználóknak, méghozzá a megtakarítási számlán keresztül. Bár erről egyelőre nem küldött hivatalos értesítést, és a weboldalukon sem szerepel ez az újdonság, az appban már elérhető a dollár alapú megtakarítási számla, ahol a kamatokat naponta írják jóvá.
Korábban is volt lehetőség napi kamatozásra dollárban, de az a Rugalmas Pénzpiaci Alapokon keresztül történt – ezekben euró és angol font után is lehet kamatot kapni. A megtakarítási számla azonban több szempontból eltér a pénzpiaci alapoktól.
Mi a különbség a két számlatípus között?
A megtakarítási számlán elhelyezett összegek a Revolut Bank által biztosított 100 ezer eurós betétvédelmi alapba tartoznak, így a kamatokat maga a bank fizeti – ezek tehát betéti kamatok. Ezzel szemben a rugalmas számlákon elhelyezett összegek után a világ egyik legnagyobb befektetési alapja, a Fidelity fizet kamatot. Ez már befektetésnek számít, bár a kockázati szintje alacsony. Itt 22 ezer euróig van védelem. Mindkét számlatípus esetében naponta történik a kamatjóváírás, és az összeg bármikor szabadon elhelyezhető vagy kivehető - írja a Revinfo.
Mennyi kamat jár dollár után?
A kamatláb a Revolut csomagtól függ. Jelenleg (2025.09.18.) a Standard, Plus és Premium csomagban évi bruttó 3,00% kamat jár, a Metal csomagban 3,75%, míg az Ultra csomagban 4,25%. A kamatokat naponta írják jóvá, és a litván 15%-os forrásadó automatikusan levonásra kerül – így a nettó összeg érkezik meg. Magyar adózóként azonban további adófizetési kötelezettséged is lehet.
Amerikai dollár megtakarítási számla – éves kamatok:
- Standard: 3,00% → nettó 2,55%
- Plus: 3,00% → nettó 2,55%
- Premium: 3,00% → nettó 2,55%
- Metal: 3,75% → nettó 3,19%
- Ultra: 4,25% → nettó 3,61%
Megéri jobban, mint a rugalmas pénzpiaci alap?
Fontos tudni, hogy a pénzpiaci alapoknál nincs automatikus forrásadó-levonás, így a magyar adózóknak az adóbevallás során kell megfizetni a 15% SZJA-t és 13% szochót. Erről részletesen írok a cikk végén – ez nem minősül adótanácsadásnak. Ha Standard csomagban vagy, a megtakarítási számla kamatlába csak minimálisan kedvezőbb. Metal csomagban viszont már érezhető a különbség – az appban pontosan láthatod az aktuális értékeket. Még egy lényeges különbség: a pénzpiaci alapok kamatlába naponta változhat, például amerikai kamatcsökkentés esetén. A megtakarítási számlán viszont banki betéti kamat van, amit a Revolutnak legalább két hónappal előre jeleznie kell, ha csökkenteni szeretné.
