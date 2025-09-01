Elárulta a Revolut, mikor állíthatják vissza teljesen a kriptószolgáltatásokat Magyarországon

Bár a Revolut szerint jó úton halad a kriptószolgáltatások teljes visszaállítása Magyarországon, a Pénzcentrumnak megküldött válaszaikból inkább az derül ki, hogy továbbra sincs konkrét határidő vagy biztos engedély a láthatáron. A cég a MiCA-szabályozás szerinti engedély megszerzésére hivatkozik, amelyet ciprusi leányvállalata kérelmezett, de a magyar felhasználók számára egyelőre csak részleges funkciók érhetők el. A szolgáltató szűkszavúan nyilatkozott az SZTFH-val folytatott egyeztetésekről is.

Pénzcentrum: Megneveznék-e a fő mérföldköveket, amelyek teljesítését követően a magyar felhasználók újra hozzáférhetnek minden crypto-szolgáltatáshoz?

Revolut: Bár már néhány kriptós szolgáltatást újra elérhetővé tettünk ügyfeleink számára, például a stakinget vagy a kifizetéseket, aktívan dolgozunk azon, hogy minden kriptós funkciót visszaállítsunk Magyarországon. Ennek egyik szükséges lépése a MiCA engedély megszerzése. A Revolut EGT-n belüli kriptoeszköz szolgáltatója, a Revolut Digital Assets Europe Ltd (RDAEL), a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnél (CySEC) kérelmezte a MiCA engedélyt. Az RDAEL 2022 óta szerepel a CySEC nyilvántartásában.

Pénzcentrum: Van-e előzetes dátum vagy tervezett időkeret – akár negyedéves vagy féléves – a crypto-kereskedés és a kapcsolódó szolgáltatások újraindítására?

Revolut: A Revolut intenzíven dolgozik a MiCA engedély megszerzésén Cipruson. Megoszthatjuk, hogy jelentős előrelépést tettünk ebben az irányban. Szorosan együttműködünk a CySEC-kel, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a lehető leghamarabb megszerezzük az engedélyt. Fókuszunk továbbra is azon van, hogy a szolgáltatásokat a lehető leghamarabb újraindítsuk.

Pénzcentrum: Vannak-e hivatalos egyeztetések folyamatban az SZTFH-val vagy más magyar hatóságokkal az engedélyezési keretek kialakításáról?

Revolut: A Revolut rendszeresen kommunikál a szabályozókkal és hatóságokkal minden piacon, ahol működik, beleértve Magyarországot is.

Pénzcentrum: Hogy áll a Revolut a MiCA engedélyt megszerzésével, és hogyan látják ennek szerepét a magyarországi szolgáltatások újraindításában, figyelembe véve, hogy a magyar szabályozás értelmében a kriptoeszköz-szolgáltatók tevékenységét az SZTFH engedélyéhez kötik, miközben az ehhez szükséges részletszabályok még nem jelentek meg?

Revolut: A MiCA engedély megszerzése fontos lépés a teljes kriptós szolgáltatásaink újraindítása felé, és megoszthatjuk, hogy ebben a folyamatban jelentős előrelépést értünk el.