Elárulta a Revolut, mikor állíthatják vissza teljesen a kriptószolgáltatásokat Magyarországon
Bár a Revolut szerint jó úton halad a kriptószolgáltatások teljes visszaállítása Magyarországon, a Pénzcentrumnak megküldött válaszaikból inkább az derül ki, hogy továbbra sincs konkrét határidő vagy biztos engedély a láthatáron. A cég a MiCA-szabályozás szerinti engedély megszerzésére hivatkozik, amelyet ciprusi leányvállalata kérelmezett, de a magyar felhasználók számára egyelőre csak részleges funkciók érhetők el. A szolgáltató szűkszavúan nyilatkozott az SZTFH-val folytatott egyeztetésekről is.
Pénzcentrum: Megneveznék-e a fő mérföldköveket, amelyek teljesítését követően a magyar felhasználók újra hozzáférhetnek minden crypto-szolgáltatáshoz?
Revolut: Bár már néhány kriptós szolgáltatást újra elérhetővé tettünk ügyfeleink számára, például a stakinget vagy a kifizetéseket, aktívan dolgozunk azon, hogy minden kriptós funkciót visszaállítsunk Magyarországon. Ennek egyik szükséges lépése a MiCA engedély megszerzése. A Revolut EGT-n belüli kriptoeszköz szolgáltatója, a Revolut Digital Assets Europe Ltd (RDAEL), a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnél (CySEC) kérelmezte a MiCA engedélyt. Az RDAEL 2022 óta szerepel a CySEC nyilvántartásában.
Pénzcentrum: Van-e előzetes dátum vagy tervezett időkeret – akár negyedéves vagy féléves – a crypto-kereskedés és a kapcsolódó szolgáltatások újraindítására?
Revolut: A Revolut intenzíven dolgozik a MiCA engedély megszerzésén Cipruson. Megoszthatjuk, hogy jelentős előrelépést tettünk ebben az irányban. Szorosan együttműködünk a CySEC-kel, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a lehető leghamarabb megszerezzük az engedélyt. Fókuszunk továbbra is azon van, hogy a szolgáltatásokat a lehető leghamarabb újraindítsuk.
Pénzcentrum: Vannak-e hivatalos egyeztetések folyamatban az SZTFH-val vagy más magyar hatóságokkal az engedélyezési keretek kialakításáról?
Revolut: A Revolut rendszeresen kommunikál a szabályozókkal és hatóságokkal minden piacon, ahol működik, beleértve Magyarországot is.
Pénzcentrum: Hogy áll a Revolut a MiCA engedélyt megszerzésével, és hogyan látják ennek szerepét a magyarországi szolgáltatások újraindításában, figyelembe véve, hogy a magyar szabályozás értelmében a kriptoeszköz-szolgáltatók tevékenységét az SZTFH engedélyéhez kötik, miközben az ehhez szükséges részletszabályok még nem jelentek meg?
Revolut: A MiCA engedély megszerzése fontos lépés a teljes kriptós szolgáltatásaink újraindítása felé, és megoszthatjuk, hogy ebben a folyamatban jelentős előrelépést értünk el.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 2,80 százalékos csökkenéssel 102 554,62 ponton fejezte be a hetet.
A részvénypiac forgalma 14,5 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
A jelzáloghitel-törlesztési lehetőséget azok is kihasználhatják, akik Otthon Start hitelt vennének fel, és már a 180 napot sem kell kivárniuk.
A tavaszi adatokhoz képest még tovább csökkent a megtakarítási képesség a magyar lakosság körében.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 480,13 pontos, 0,46 százalékos csökkenéssel, 103 751,98 ponton zárt csütörtökön.
A tavaszi adatokhoz képest még tovább csökkent a megtakarítási képesség a magyar lakosság körében: a megkérdezettek közel fele nem tud félretenni a havi jövedelméből.
Az Nvidia 56%-os bevételnövekedést ért el a második negyedévben, miközben az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek közepette próbál navigálni.
A kutatásban megkérdezettek 84 százaléka szerint fontos a ruhák ápolása, mégis csak minden negyedik ember tudja, mennyit is számít valójában a mosási mód.
A pénzügyi témák ugyan nem minden családban kerülnek elő napi szinten, ám a szülők jelentős része mégis tudatosan figyel arra, hogy időről időre beszélgessen ezekről...
Az Nvidia szerdán teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, amely meghatározó lehet a globális tőzsdék számára.
Több százezer magyar retteg a hónap végétől: sehogy sem jönnek ki a pénzükből, a megtakarítás csak álom
A magyarok többsége továbbra is aggódik anyagi biztonsága miatt: a fizetés elértéktelenedése, a nyugdíj bizonytalansága és a váratlan jövedelem-kiesés okozza a legnagyobb félelmet.
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A heti forgalom az előző heti 55,54 milliárd forintról 48,21 forintra csökkent, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek.
Mivel augusztusban két utalás volt, szeptemberben nem várható újabb utalás
Különleges temetés fajták Magyarországon: hogy működik a zöld temetés erdőben, a hajós temetés és a légi temetés, milyen organikus temetés lehetőségek vannak? Mennyibe kerülnek?
Ezen nincs mit szépíteni, Európa szélére kerültünk: borzasztóan látják a magyarok a saját pénzügyi helyzetüket
Az Eurostat felmérése szerint a magyarok saját pénzügyi helyzetüket az EU-ban az ötödik legrosszabbnak értékelik.
A magyar jog természetesen nem várja el, hogy a találó menjen át magánnyomozóba, bizonyos feltételek mellett lehet tulajdonos.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 450,8 pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel, 106 091,94 ponton zárt csütörtökön.
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
