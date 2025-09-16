A kutyának sem kellenek most ezek a befektetések: a magyarok csak úgy menekülnek előle

A magyar lakosság visszafogta állampapír-vásárlását: a 37. heti adatok szerint mindössze 41 milliárd forintért vásároltak papírokat, ami az idei év második legalacsonyabb heti volumene. A Fix és Bónusz Magyar Állampapír továbbra is a befektetők kedvence, miközben a kisebb népszerűségű papírok forgalma jelentősen csökkent, írja a Portfolio.

A 37. héten a lakossági állampapírok bruttó értékesítése 41,3 milliárd forintot ért el, ami 20%-kal kevesebb az előző heti, már amúgy is alacsony szinthez képest – közölte az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A legnagyobb tőkebeáramlást a Fix Magyar Állampapír és a Bónusz Magyar Állampapír produkálta, a megtakarítók körében ezek továbbra is a legnépszerűbb konstrukciók.

A heti eladások részletes bontása szerint:

Fix Magyar Állampapír: 18,84 milliárd Ft (-9%)

Bónusz Magyar Állampapír: 10,85 milliárd Ft (-15%)

Kincstári Takarékjegy (KTJ): 6,82 milliárd Ft (-38%)

Magyar Állampapír Plusz (nyomdai változatokkal együtt): 4,12 milliárd Ft (-38%)

Prémium Magyar Állampapír: 0,62 milliárd Ft (+2%)

A számokat befolyásolja, hogy április óta a forgalmazók, például bankok és brókercégek is részt vehetnek a lakossági állampapírok elsődleges piacán, hogy meglévő papírjaikat újonnan kibocsátott állampapírokra cseréljék, majd azokat továbbértékesítsék a lakosság számára.

Idén eddig összesen 3830 milliárd forintért vásároltak a magyarok forintos állampapírokat. Ebből 1897 milliárd a FixMÁP, 1088 milliárd a BMÁP, 373 milliárd pedig a KTJ részesedése.

Az állományi adatok szerint a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír állománya folyamatosan csökken, mostanra 4136 milliárd forintra apadt. Ezzel szemben a FixMÁP és a BMÁP állománya egyre növekszik: augusztus végén a FixMÁP állománya már 2874 milliárd, a BMÁP pedig 2436 milliárd forintot tett ki.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA