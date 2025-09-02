2026-tól jelentős könnyítést kapnak az M1-es autópálya mellett élők: jóval olcsóbban használhatják majd a sztrádát.
Fontos változás a Magyar Államkincstárnál: erről mindenki tudjon, akinek állampapírjai vannak
A Magyar Államkincstár Hattyú utcai fiókjában mostantól elérhető a készpénzes állampapír-adásvétel és pénztári szolgáltatás, ezzel a budapesti ügyfélszolgálatok mind az öt helyszíne teljes körű kiszolgálást nyújt az ügyfelek számára. Az újításnak köszönhetően azoknak is egyszerűbbé vált az állampapír-vásárlás, akik előnyben részesítik a készpénzes tranzakciókat.
A Kincstár forgalmának jelentős része a Pest vármegyei és budapesti régióból származik: a lakossági állampapír-állomány több mint fele innen érkezik, ügyfeleinek pedig több mint 42%-a ezen a területen él. A Hattyú utcai fiók pénztári szolgáltatásának bevezetése újabb lépés a teljes körű, rugalmas ügyfélkiszolgálás irányába.
A fejlesztés lehetővé teszi, hogy az ügyfelek minden állampapír-forgalmazási fiókban igénybe vehessék a teljes szolgáltatási palettát, előzetes időpontfoglalással pedig sorban állás nélkül intézhessék ügyeiket.
Az idei év eddigi adatai is rekordforgalmat mutatnak: a Kincstár 1,1 millió értékpapír- és Start-számlával rendelkező ügyfele mind az online, mind a személyes csatornákon aktívan bonyolította le tranzakcióit. 2025 szeptemberéig közel 360 ezren keresték fel a Kincstár fiókjait, ami 6,3%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA
