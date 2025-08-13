2025. augusztus 13. szerda Ipoly
Egyértelmű üzenetet küldtek a magyar állampapírokról: óriási a variálás, mi folyik itt?

2025. augusztus 13. 08:44

A magyar háztartások 2025 első hét hónapjában 114 milliárd forinttal növelték állampapír-állományukat, miközben jelentős átrendeződés zajlott a különböző típusú értékpapírok között. Az inflációkövető Prémium Magyar Állampapírok helyett a befektetők egyre inkább a magasabb hozamú Fix Magyar Állampapír és Bónusz Magyar Állampapír felé fordulnak - írta a Portfolio.

Az Államadósság Kezelő Központ legfrissebb adatai szerint július végén a magyar háztartások összesen 11.377 milliárd forintnyi megtakarítást tartottak forintos lakossági állampapírokban. Ez az összeg egy hónap alatt 79 milliárd forinttal, 2024 decemberéhez képest pedig 114 milliárd forinttal növekedett, ami azt jelzi, hogy a lakosság a jelentős kamatfizetési hullám közepette is nettó vásárlóként volt jelen a piacon.

A statisztikákat ugyanakkor több tényező is torzíthatja. Egyrészt a lakosság több százmilliárd forintnyi intézményi állampapírt is vásárolhatott ebben az időszakban, másrészt nem ismert pontosan a forgalmazók könyveiben szereplő lakossági állampapír-állomány nagysága. Az átláthatóságot tovább nehezíti az áprilisban bevezetett változás, amely lehetővé teszi a forgalmazók számára, hogy lakossági állampapírokat vásároljanak továbbértékesítési céllal.

Júliusban lezárult egy korszak, amikor az utolsó olyan Prémium Magyar Állampapír is kifizette kamatát, amely még a 2023-as inflációhoz igazodva kamatozott. A friss adatok szerint a kamatfizetésen átesett PMÁP-ok névértékes állománya összesen 35 százalékkal, 2.253 milliárd forinttal csökkent a lejáró sorozatok nélkül számítva. A legnagyobb arányú állománycsökkenés a januárban forduló 2033/I sorozatnál volt megfigyelhető (-68%), míg a legkisebb visszaesés (-9%) a július 20-án forduló 2026/I sorozatnál jelentkezett.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban arról számolt be, hogy a Prémium Magyar Állampapírok esetén 35 százalékos a visszaváltási arány, és minden pénz visszaáramlik más lakossági állampapírokba. Sőt, a kamatok kétharmada is a lakossági állampapírokba vándorol vissza, és csupán egyharmada kerül a kincstárból kifizetésre.

A befektetők tudatosan reagáltak a kamatkörnyezet változására, és részben lecserélték meglévő inflációkövető állampapírjaikat. A felszabaduló összegekből sokan a 6,5 százalékos kamatozású Fix Magyar Állampapírt vagy a jelenleg 7,10-7,12 százalékos induló kamatozású Bónusz Magyar Állampapírt választották.

A két új favorit, a FixMÁP és a BMÁP együttes állománya már 5.146 milliárd forintra nőtt (év eleje óta 2.920 milliárd forintos növekedés), miközben a PMÁP állománya 4.257 milliárd forintra csökkent (idén 2.704 milliárd forintos visszaesés). Hoffmann Mihály, az ÁKK vezérigazgatója szerint ez adósságkezelési szempontból kedvező folyamat, mivel az átcsoportosítás hatására kiegyensúlyozottabbá válik a lakossági portfólió.

Érdemes megjegyezni, hogy bár a korábban kibocsátott inflációkövető állampapírok a 2025-ben kezdődő kamatperiódusukban legfeljebb 5,2 százalékos kamatot termelnek, a jelenleg vásárolható PMÁP már 6,5 százalékos kamattal indul. A jövő évben kezdődő kamatperiódusban pedig az idei, várhatóan 4,7 százalékos átlagos infláció szolgál majd a kötvények kamatbázisa gyanánt, így a legbőkezűbb papírok akár 6,2 százalékot is termelhetnek.

Az idei év első hét hónapjában a Kincstári Takarékjegy, a Babakötvény és a MÁP Plusz is növekedést mutatott, együttesen mintegy 281 milliárd forintnyi állománynövekedést értek el. Ezzel szemben az Egyéves Magyar Állampapír állománya a lejáratok miatt nullára csökkent.

A július végi adatok szerint a forintos lakossági portfólióban a PMÁP (4.257 milliárd forint) vezet, ezt követi a FixMÁP (2.786 milliárd forint) és a BMÁP (2.360 milliárd forint). MÁP Pluszban 924 milliárd forintot, Kincstári Takarékjegyben 590 milliárd forintot, Babakötvényben pedig 460 milliárd forintot tartanak a befektetők.

Az év eleje óta tartó átrendeződés eredményeként a Prémium Magyar Állampapír részaránya 37,4 százalékra csökkent a forintos lakossági állampapírok portfólióján belül, míg a FixMÁP 24,5 százalékos, a BMÁP pedig 20,7 százalékos részesedést ért el. A három legnagyobb papír együttes súlya így közel 83 százalékot tesz ki.

Kutatás a PMÁP-kamatok befektetési lehetőségeiről

Az elmúlt mintegy 6 hónapban a kereskedelmi bankok versenyre keltek a lakossági állampapírokból (különösen a Prémium Magyar Állampapírból - röviden PMÁP) befolyó kamatok befektetési lehetőségeiért. Sokszor egymásra licitálva kínáltak és kínálnak a különböző típusú számlák (hagyományos bankszámla, értékpapírszámla, TBSZ, NYESZ) nyitásáért anyagi jutalmat, juttatást vagy visszatérítést a maguk sajátos és egyedi módján. A juttatásokért az ügyfeleknek természetesen különböző feltételeket kell teljesíteniük, nincs ingyen ebéd, ahogyan szokták mondani. A kérdés az, találkoztál-e ilyen jellegű számlanyitási akciókkal? Részt vettél bennük?
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #megtakarítás #állampapír #államadósság #háztartások #befektetések #pmáp

