Vége a bőkezű állampapíroknak? Fontos változás jöhet a lakossági befektetéseknél

Átlagosan 44 ezer forinttal több pénzt kaphatnak a nyugdíjasok novemberben, ha a kormány beváltja az ígéretét és 1,5 százalékos évközi emelést hajt végre.
Az inflációkövető állampapírok magas aránya miatt a lakossági állampapírok kamatkiadásai 2023-24-ben jelentősen megugrottak – mondta Hoffmann Mihály, az ÁKK vezérigazgatója a Közgazdász Vándorgyűlésen. A szakember szerint eljött az idő, hogy levonják a tanulságokat, és szükség esetén változtassanak a lakossági papírok feltételein, írja a Portfolio.
Hoffmann felhívta a figyelmet arra, hogy a lakosság körében az állampapírok egyre meghatározóbb szerepet töltenek be: a likvid megtakarításokon belül arányuk 10 százalékról 27 százalékra emelkedett, miközben a bankbetétek szerepe csökkent. A bővülő termékpaletta mellett a befektetési alapokban elhelyezett vagyon is növekedett.
Az ÁKK vezetője szerint a tapasztalatok alapján szükség lehet a konstrukciók átalakítására, hogy a jövőben fenntarthatóbb legyen az adósságfinanszírozás. Hozzátette: a devizaadósság 30 százalékos aránya sem tekinthető kőbe vésettnek, a feladat mindig az optimális stratégia kialakítása.
