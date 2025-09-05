2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
Budapest, 2019. november 28.Nyomtatott Magyar Állampapír Plusz a belvárosi 5-ös számú postán 2019. november 28-án.A november eleje óta megvásárolható nyomtatott Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamidejû, névre szóló, nyomdai úton 10.
Megtakarítás

Vége a bőkezű állampapíroknak? Fontos változás jöhet a lakossági befektetéseknél

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 19:32

Az inflációkövető állampapírok magas aránya miatt a lakossági állampapírok kamatkiadásai 2023-24-ben jelentősen megugrottak – mondta Hoffmann Mihály, az ÁKK vezérigazgatója a Közgazdász Vándorgyűlésen. A szakember szerint eljött az idő, hogy levonják a tanulságokat, és szükség esetén változtassanak a lakossági papírok feltételein, írja a Portfolio.

Az inflációkövető állampapírok jelentősen növelték Magyarország kamatkiadásait 2023–24-ben, ami komoly terhet rótt a költségvetésre – hangsúlyozta Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója a Közgazdász Vándorgyűlésen. Bár az infláció azóta mérséklődött, a lakossági állampapír-állományon belül tovább nőtt a változó kamatozású papírok aránya, miközben a fix kamatozásúak visszaszorultak.

Hoffmann felhívta a figyelmet arra, hogy a lakosság körében az állampapírok egyre meghatározóbb szerepet töltenek be: a likvid megtakarításokon belül arányuk 10 százalékról 27 százalékra emelkedett, miközben a bankbetétek szerepe csökkent. A bővülő termékpaletta mellett a befektetési alapokban elhelyezett vagyon is növekedett.

Az ÁKK vezetője szerint a tapasztalatok alapján szükség lehet a konstrukciók átalakítására, hogy a jövőben fenntarthatóbb legyen az adósságfinanszírozás. Hozzátette: a devizaadósság 30 százalékos aránya sem tekinthető kőbe vésettnek, a feladat mindig az optimális stratégia kialakítása.

Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#megtakarítás #állampapír #infláció #lakossági állampapír #lakossági pénzügyek #inflációkövető állampapír

