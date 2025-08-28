A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
Nincs megállás: az Nvidia szárnyalását nem állítják meg a geopolitikai problémák sem
Az Nvidia 56%-os bevételnövekedést ért el a második negyedévben, miközben az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek közepette próbál navigálni- írja a BBC.
A számítógépes chipeket tervező Nvidia 46,7 milliárd dolláros (34,6 milliárd font) bevételről számolt be az év második negyedévében, ami 56%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A vállalat részvényei azonban csökkentek a tőzsdei zárás utáni kereskedésben, miután a cég jelezte, hogy továbbra is "geopolitikai kérdésekkel küzd".
Az Nvidia kifinomult chipjei kulcsfontosságú szerepet játszanak a mesterséges intelligencia (MI) fellendülésében. A vállalat szerint a termékei iránti kereslet továbbra is erős, különösen olyan nagy technológiai cégek részéről, mint az Instagram tulajdonosa, a Meta és a ChatGPT készítője, az OpenAI, amelyek versenyt futnak az MI-képességeik kiépítésében.
Az MI-verseny most kezdődött el
– nyilatkozta Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója az elemzőkkel folytatott beszélgetésen, hozzátéve, hogy négy nagy technológiai vállalat kiadásai megduplázódtak, évi 600 milliárd dollárra nőttek. A vállalat adatközpontokból származó bevétele 56%-kal, 41,1 milliárd dollárra emelkedett, bár ez valamivel elmaradt az elemzői várakozásoktól. A részvényárfolyam "ingadozása" annak tudható be, hogy az adatközponti részleg "nem produkált olyan erős eredményeket, mint remélték" – mondta Eileen Burbridge, a Passion Capital befektetője és alapító partnere.
Júliusban az Nvidia a világ első 4 billió dolláros piaci értékű vállalatává vált. A kaliforniai székhelyű chipgyártó közölte, hogy a jelenlegi negyedévben a bevétel várhatóan 54 milliárd dollárra nő, meghaladva a Wall Street elemzőinek várakozásait.
A vállalat azonban továbbra is ki van téve az USA és Kína közötti geopolitikai feszültségeknek. Júliusban az Nvidia bejelentette, hogy folytatja csúcskategóriás MI-chipjeinek értékesítését Kínában, miután Huang sikeresen lobbizott a Trump-adminisztrációnál a kifejezetten a kínai piacra fejlesztett H20 chipek értékesítési tilalmának visszavonásáért.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A vállalat vezetői szerint július végén az amerikai kormány megkezdte a kifejezetten kínai ügyfelek számára tervezett H20 chipek értékesítési engedélyeinek felülvizsgálatát. Az Nvidia azonban hozzátette, hogy még nem szállított H20 chipeket, annak ellenére, hogy néhány kínai ügyfél az elmúlt hetekben megkapta ezeket az engedélyeket.
Az amerikai kormány a licencelt H20 értékesítésekből származó bevétel 15%-át várja. Az Nvidia nem számolt a H20 chipekkel a jelenlegi negyedévre vonatkozó előrejelzésében, és jelezte, hogy lobbizik az amerikai kormánynál Blackwell chipjeinek kínai értékesítésének jóváhagyásáért is, mivel Kína a chipek legnagyobb piaca.
Az Nvidia lett a világ első 4 ezer milliárd dollárt érő vállalata: hogyan jutott idáig?
A Chart by Pénzcentrum új videójában bemutatjuk, hogyan vált az 1993-ban alapított chipgyártó a mesterséges intelligencia korszakának legnagyobb nyertesévé. Megnézzük, milyen szerepet játszanak a grafikus processzorok a generatív AI robbanásszerű terjedésében, és hogyan sikerült a cégnek kevesebb mint három év alatt több mint 1000%-kal növelnie részvényárfolyamát. Kiderül, hogy az Nvidia nemcsak az Apple-t és a Microsoftot előzte meg piaci értékben, hanem olyan óriások együttesét is, mint az Amazon, a Walmart vagy a Tesla.
A tavaszi adatokhoz képest még tovább csökkent a megtakarítási képesség a magyar lakosság körében: a megkérdezettek közel fele nem tud félretenni a havi jövedelméből.
A kutatásban megkérdezettek 84 százaléka szerint fontos a ruhák ápolása, mégis csak minden negyedik ember tudja, mennyit is számít valójában a mosási mód.
A pénzügyi témák ugyan nem minden családban kerülnek elő napi szinten, ám a szülők jelentős része mégis tudatosan figyel arra, hogy időről időre beszélgessen ezekről...
Az Nvidia szerdán teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, amely meghatározó lehet a globális tőzsdék számára.
Több százezer magyar retteg a hónap végétől: sehogy sem jönnek ki a pénzükből, a megtakarítás csak álom
A magyarok többsége továbbra is aggódik anyagi biztonsága miatt: a fizetés elértéktelenedése, a nyugdíj bizonytalansága és a váratlan jövedelem-kiesés okozza a legnagyobb félelmet.
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A heti forgalom az előző heti 55,54 milliárd forintról 48,21 forintra csökkent, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek.
Mivel augusztusban két utalás volt, szeptemberben nem várható újabb utalás
Különleges temetés fajták Magyarországon: hogy működik a zöld temetés erdőben, a hajós temetés és a légi temetés, milyen organikus temetés lehetőségek vannak? Mennyibe kerülnek?
Ezen nincs mit szépíteni, Európa szélére kerültünk: borzasztóan látják a magyarok a saját pénzügyi helyzetüket
Az Eurostat felmérése szerint a magyarok saját pénzügyi helyzetüket az EU-ban az ötödik legrosszabbnak értékelik.
A magyar jog természetesen nem várja el, hogy a találó menjen át magánnyomozóba, bizonyos feltételek mellett lehet tulajdonos.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 450,8 pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel, 106 091,94 ponton zárt csütörtökön.
A meghirdetett mennyiségnél 29,5 milliárd forinttal nagyobb összegben, 74,5 milliárd forintért értékesített államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
Az egészség- és önsegélyező pénztárak is mérsékelhetik idén a családok iskolakezdési kiadásait a rajtuk keresztül megvásárolható digitális taneszközök révén.
A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség között létrejött megállapodás alapján az MNB ezentúl negyedévente publikálja a lakosság számára elérhető összes számlacsomag éves díját.
Rengeteg magyarnak ragadt be a pénze ezeken a számlákon: óriási a baj, úgy látszik, tovább kell várni
Piaci szakértők szerint elkerülhetetlenül késedelmet fog szenvedni az új, július elsejétől hatályos rendszernek a gyakorlati bevezetése, amely a kriptovalutákat szabályozza.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Hogyan lett az Nvidia a világ legértékesebb cége? Az AI hajtotta fel az árfolyamot több mint 1000%-kal! Nézd meg a sztorit videóval!
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.