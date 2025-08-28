Nincs megállás: az Nvidia szárnyalását nem állítják meg a geopolitikai problémák sem

Az Nvidia 56%-os bevételnövekedést ért el a második negyedévben, miközben az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek közepette próbál navigálni- írja a BBC.

A számítógépes chipeket tervező Nvidia 46,7 milliárd dolláros (34,6 milliárd font) bevételről számolt be az év második negyedévében, ami 56%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A vállalat részvényei azonban csökkentek a tőzsdei zárás utáni kereskedésben, miután a cég jelezte, hogy továbbra is "geopolitikai kérdésekkel küzd".

Az Nvidia kifinomult chipjei kulcsfontosságú szerepet játszanak a mesterséges intelligencia (MI) fellendülésében. A vállalat szerint a termékei iránti kereslet továbbra is erős, különösen olyan nagy technológiai cégek részéről, mint az Instagram tulajdonosa, a Meta és a ChatGPT készítője, az OpenAI, amelyek versenyt futnak az MI-képességeik kiépítésében.

Az MI-verseny most kezdődött el

– nyilatkozta Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója az elemzőkkel folytatott beszélgetésen, hozzátéve, hogy négy nagy technológiai vállalat kiadásai megduplázódtak, évi 600 milliárd dollárra nőttek. A vállalat adatközpontokból származó bevétele 56%-kal, 41,1 milliárd dollárra emelkedett, bár ez valamivel elmaradt az elemzői várakozásoktól. A részvényárfolyam "ingadozása" annak tudható be, hogy az adatközponti részleg "nem produkált olyan erős eredményeket, mint remélték" – mondta Eileen Burbridge, a Passion Capital befektetője és alapító partnere.

Júliusban az Nvidia a világ első 4 billió dolláros piaci értékű vállalatává vált. A kaliforniai székhelyű chipgyártó közölte, hogy a jelenlegi negyedévben a bevétel várhatóan 54 milliárd dollárra nő, meghaladva a Wall Street elemzőinek várakozásait.

A vállalat azonban továbbra is ki van téve az USA és Kína közötti geopolitikai feszültségeknek. Júliusban az Nvidia bejelentette, hogy folytatja csúcskategóriás MI-chipjeinek értékesítését Kínában, miután Huang sikeresen lobbizott a Trump-adminisztrációnál a kifejezetten a kínai piacra fejlesztett H20 chipek értékesítési tilalmának visszavonásáért.

A vállalat vezetői szerint július végén az amerikai kormány megkezdte a kifejezetten kínai ügyfelek számára tervezett H20 chipek értékesítési engedélyeinek felülvizsgálatát. Az Nvidia azonban hozzátette, hogy még nem szállított H20 chipeket, annak ellenére, hogy néhány kínai ügyfél az elmúlt hetekben megkapta ezeket az engedélyeket.

Az amerikai kormány a licencelt H20 értékesítésekből származó bevétel 15%-át várja. Az Nvidia nem számolt a H20 chipekkel a jelenlegi negyedévre vonatkozó előrejelzésében, és jelezte, hogy lobbizik az amerikai kormánynál Blackwell chipjeinek kínai értékesítésének jóváhagyásáért is, mivel Kína a chipek legnagyobb piaca.

Az Nvidia lett a világ első 4 ezer milliárd dollárt érő vállalata: hogyan jutott idáig?

A Chart by Pénzcentrum új videójában bemutatjuk, hogyan vált az 1993-ban alapított chipgyártó a mesterséges intelligencia korszakának legnagyobb nyertesévé. Megnézzük, milyen szerepet játszanak a grafikus processzorok a generatív AI robbanásszerű terjedésében, és hogyan sikerült a cégnek kevesebb mint három év alatt több mint 1000%-kal növelnie részvényárfolyamát. Kiderül, hogy az Nvidia nemcsak az Apple-t és a Microsoftot előzte meg piaci értékben, hanem olyan óriások együttesét is, mint az Amazon, a Walmart vagy a Tesla.