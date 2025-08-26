2025. augusztus 26. kedd Izsó
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Nvidia világközpontja Santa Clarában található. Az Nvidia egy amerikai globális technológiai vállalat, amely grafikus feldolgozóegységek gyártására specializálódott.
Megtakarítás

Nagyon fontos jelentés jön a befektetők számára: ez rengeteg pénzről dönt majd, téged is érinthet

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 16:14

Az Nvidia szerdán teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, amely meghatározó lehet a globális tőzsdék számára. A mesterséges intelligencia-őrület legnagyobb nyerteseként számon tartott vállalat bevételei és profitja az elmúlt két évben robbanásszerűen nőtt, részvényárfolyama történelmi csúcsokat döntött, és a világ legértékesebb vállalatává vált. A mostani számok kulcsfontosságúak lesznek annak megítélésében, meddig tartható fenn ez a lendület - írta a Portfolio.

Az Nvidia szerdán, az amerikai piaczárás után hozza nyilvánosságra második pénzügyi negyedéves eredményeit. Közel két éve, hogy a generatív mesterséges intelligencia felfutása gyökeresen átalakította a korábban főként gaming chipjeiről ismert vállalat üzleti modelljét. Az AI-chipek piacán vezető szerepet betöltő cég bevételei és profitja azóta exponenciális növekedést mutatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A befektetők erőteljesen hisznek az Nvidia üzleti modelljében, amit a számok is alátámasztanak. A vállalat piaci értéke elsőként lépte át a 4000 milliárd dolláros határt, és jelenleg is a világ legértékesebb cége. Részvényárfolyama a ChatGPT 2022 végi elindulása óta tizenkétszeresére emelkedett, és ma az S&P 500 index súlyának 7,5%-át adja, így mozgása az egész piacra hatással van.

Bár az Nvidia növekedése továbbra is jelentős, a bővülés üteme lassult az elmúlt negyedévekben. Míg 2023 második negyedévétől 2024 második negyedévéig a cég folyamatosan háromszámjegyű bevételnövekedést jelentett, az idei első negyedévben ez 69 százalékra mérséklődött. A piaci várakozások szerint a mostani gyorsjelentésben 53,2%-os árbevétel-növekedés várható, 46 milliárd dolláros bevétellel.

A bevételi szerkezet egyértelműen mutatja az AI-központú átalakulást: az adatközponti üzletág immár az Nvidia bevételének 88%-át adja. A várakozások szerint ez az üzletág 40,9 milliárd dolláros bevételt jelenthet, ami 55,7 százalékos növekedésnek felel meg.

Tavaly a forgalom 34%-át mindössze három nagy ügyfél biztosította, feltehetően a Microsoft, Google, Amazon és Meta közül. Ez koncentrációs kockázatot jelent, ugyanakkor azt is mutatja, hogy a vezető technológiai cégek elkötelezettek az Nvidia megoldásai mellett. Az említett négy vállalat idén várhatóan 320-360 milliárd dollár között költ adatközpontok fejlesztésére, jelentősen növelve a tavalyi 230 milliárd dollár körüli beruházási összeget.

A jelentéssel kapcsolatban a befektetők elsősorban a cég előrejelzéseire figyelnek majd, amelyek korábban is jelentős pozitív meglepetéseket okoztak. Jelenleg az elemzők 53 milliárd dolláros bevételt várnak a harmadik negyedévre, ami 51 százalékos növekedést jelentene éves összevetésben. Ha a cég ennél magasabb bevételt prognosztizál, és a tárgyidőszaki számok is jobbak lesznek a vártnál, az nemcsak az Nvidiának adhat új lendületet, hanem az egész piacnak.

Az egyik legnagyobb kockázati tényező a kínai piac. Az amerikai kormányzat exportkorlátozásai miatt az Nvidia kénytelen volt új, kompromisszumos termékeket fejleszteni a kínai piacra. Az első negyedévben, amikor az amerikai kormány gyakorlatilag megtiltotta még a "Kínára szabott" H20 chip értékesítését is, a vállalat 8 milliárd dollár bevételtől esett el. Bár Donald Trump és Jensen Huang azóta megállapodott, hogy a cég ismét értékesíthet chipeket Kínában 15%-os állami részesedés mellett, a kínai állam erőteljesen ösztönzi a helyi szolgáltatókat a hazai gyártók megoldásainak használatára.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Technikai szempontból az Nvidia részvénye az elmúlt hónapok nagy emelkedését követően havi és hetes idősíkon is túlvetté vált. Napos idősíkon egy bearish RSI-divergenciát figyelhetünk meg, ami egy közelgő korrekciót jelezhet. Az árfolyam nemrég visszakorrigált a 179 dollárnál lévő 50 napos mozgóátlag fölé, de egy ekkora emelkedés után elsősorban lefelé mutató kockázatok vannak.

Lefelé a 161,5 dollárnál húzódó 23,6 százalékos Fibonacci-szint eléréséhez 10,2 százalékos, a 147,2 dollárnál lévő 38,2 százalékos korrekciós szint eléréséhez pedig 18,1 százalékos esésre lenne szükség. Felfelé a 184,5 dolláros történelmi csúcs, illetve a 200 dolláros "álomhatár" jelenthet fontos szinteket.

Összességében az Nvidia szerdai gyorsjelentése a teljes piac iránya szempontjából meghatározó lehet, miután a vállalat az amerikai piacokat évek óta hajtó AI-trade zászlóshajója. Az opciós piacok 6 százalék körüli elmozdulást jeleznek valamelyik irányba. Ugyanakkor valószínűtlen, hogy a befektetési sztori alapvetően megváltozna, és a piac várhatóan továbbra is vételi lehetőségként fog tekinteni bármilyen árfolyamesésre.

Az Nvidiáról, mint lehetséges jó befektetésről nemrégiben a Napicsárt című műsorunkban értekeztünk. Ha lemaradtál róla, most újra megnézheted:
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #cég #befektetés #megtakarítás #tőzsde #dollár #vállalat #milliárd #számok #milliárdok #befektetések #befektetők #amerikai tőzsde #árutőzsde #tőzsde hírek #amerikai #nvidia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:32
16:14
16:05
15:52
15:30
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 25. 17:11
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?  
Media1
2025. augusztus 24. 15:03
Hogyan kapták el Hano-t, a magyar internet rémét?  
Bankmonitor  |  2025. augusztus 26. 14:59
Gyermekáldás és lakásvásárlás előtt álltok? A Babaváró és az Otthon Start brutál erős kombó lehet
Gyermeket váró, vagy tervező házaspárok számára valóságos áldás lehet a Babaváró hitel és az Otthon...
MEDIA1  |  2025. augusztus 26. 09:44
Budapestre érkezik A hegyi doktor sztárja: Hans Sigl a Sztárban Sztár All Stars vendégzsűrije lesz
A népszerű tévésorozatban Dr. Martin Grubert alakító Hans Sigl először jár majd a magyar fővárosban.
Holdblog  |  2025. augusztus 25. 08:42
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek...
iO Charts  |  2025. augusztus 22. 11:02
A Merck & Co. részvényelemzése (MRK) - Fej vagy írás?
Az Merck & Co. részvény (MRK) alapadatai, áttekintés A Merck & Co. (MRK) 1891-ben jött létre...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 26.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 26.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
2025. augusztus 26.
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
2025. augusztus 26.
Áldás vagy átok az Otthon Start hitel? Indul a felfordulás, megbolondul a magyar lakáspiac
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 26. kedd
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2025 augusztus: kétszer is utalnak augusztusban, itt vannak a hivatalos dátumok
2
1 hónapja
Így kereshetsz milliókat a nagy Otthon Start trükkel: nyitva maradt egy kiskapu a kedvezményes hitelnél?
3
1 hónapja
Óriási fordulat Schmuck Andor végrendelete ügyében: találtak egy titkos dokumentumot
4
4 hete
Itt az új magyar állampapír: ekkora lesz a kamata, péntektől már elérhető
5
1 hónapja
Egyre több magyarnak van ilyen csodaszámlája: szép pénzt fizetnek most a bankok a csatlakozóknak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bank
A középkorban a bank eleinte csak egy pad volt, ahol egy elismervényt kaptak a kereskedők, amit egy másik városban pénzre válthattak. Ma pedig egy pénzintézet, ahol a pénzünket tarthatjuk vagy például hitelt vehetünk fel. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 16:32
Megszólalt Varga Mihály az alapkamatról: egyre gyűlnek a felhők, nagyon nincs meg az összhang
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 16:05
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
Agrárszektor  |  2025. augusztus 26. 16:31
Félelmetes rovar jelent meg a magyar erdőkben: durva, mit csinál