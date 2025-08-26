Nagyon fontos jelentés jön a befektetők számára: ez rengeteg pénzről dönt majd, téged is érinthet

Az Nvidia szerdán teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, amely meghatározó lehet a globális tőzsdék számára. A mesterséges intelligencia-őrület legnagyobb nyerteseként számon tartott vállalat bevételei és profitja az elmúlt két évben robbanásszerűen nőtt, részvényárfolyama történelmi csúcsokat döntött, és a világ legértékesebb vállalatává vált. A mostani számok kulcsfontosságúak lesznek annak megítélésében, meddig tartható fenn ez a lendület - írta a Portfolio.

Az Nvidia szerdán, az amerikai piaczárás után hozza nyilvánosságra második pénzügyi negyedéves eredményeit. Közel két éve, hogy a generatív mesterséges intelligencia felfutása gyökeresen átalakította a korábban főként gaming chipjeiről ismert vállalat üzleti modelljét. Az AI-chipek piacán vezető szerepet betöltő cég bevételei és profitja azóta exponenciális növekedést mutatnak.

A befektetők erőteljesen hisznek az Nvidia üzleti modelljében, amit a számok is alátámasztanak. A vállalat piaci értéke elsőként lépte át a 4000 milliárd dolláros határt, és jelenleg is a világ legértékesebb cége. Részvényárfolyama a ChatGPT 2022 végi elindulása óta tizenkétszeresére emelkedett, és ma az S&P 500 index súlyának 7,5%-át adja, így mozgása az egész piacra hatással van.

Bár az Nvidia növekedése továbbra is jelentős, a bővülés üteme lassult az elmúlt negyedévekben. Míg 2023 második negyedévétől 2024 második negyedévéig a cég folyamatosan háromszámjegyű bevételnövekedést jelentett, az idei első negyedévben ez 69 százalékra mérséklődött. A piaci várakozások szerint a mostani gyorsjelentésben 53,2%-os árbevétel-növekedés várható, 46 milliárd dolláros bevétellel.

A bevételi szerkezet egyértelműen mutatja az AI-központú átalakulást: az adatközponti üzletág immár az Nvidia bevételének 88%-át adja. A várakozások szerint ez az üzletág 40,9 milliárd dolláros bevételt jelenthet, ami 55,7 százalékos növekedésnek felel meg.

Tavaly a forgalom 34%-át mindössze három nagy ügyfél biztosította, feltehetően a Microsoft, Google, Amazon és Meta közül. Ez koncentrációs kockázatot jelent, ugyanakkor azt is mutatja, hogy a vezető technológiai cégek elkötelezettek az Nvidia megoldásai mellett. Az említett négy vállalat idén várhatóan 320-360 milliárd dollár között költ adatközpontok fejlesztésére, jelentősen növelve a tavalyi 230 milliárd dollár körüli beruházási összeget.

A jelentéssel kapcsolatban a befektetők elsősorban a cég előrejelzéseire figyelnek majd, amelyek korábban is jelentős pozitív meglepetéseket okoztak. Jelenleg az elemzők 53 milliárd dolláros bevételt várnak a harmadik negyedévre, ami 51 százalékos növekedést jelentene éves összevetésben. Ha a cég ennél magasabb bevételt prognosztizál, és a tárgyidőszaki számok is jobbak lesznek a vártnál, az nemcsak az Nvidiának adhat új lendületet, hanem az egész piacnak.

Az egyik legnagyobb kockázati tényező a kínai piac. Az amerikai kormányzat exportkorlátozásai miatt az Nvidia kénytelen volt új, kompromisszumos termékeket fejleszteni a kínai piacra. Az első negyedévben, amikor az amerikai kormány gyakorlatilag megtiltotta még a "Kínára szabott" H20 chip értékesítését is, a vállalat 8 milliárd dollár bevételtől esett el. Bár Donald Trump és Jensen Huang azóta megállapodott, hogy a cég ismét értékesíthet chipeket Kínában 15%-os állami részesedés mellett, a kínai állam erőteljesen ösztönzi a helyi szolgáltatókat a hazai gyártók megoldásainak használatára.

Technikai szempontból az Nvidia részvénye az elmúlt hónapok nagy emelkedését követően havi és hetes idősíkon is túlvetté vált. Napos idősíkon egy bearish RSI-divergenciát figyelhetünk meg, ami egy közelgő korrekciót jelezhet. Az árfolyam nemrég visszakorrigált a 179 dollárnál lévő 50 napos mozgóátlag fölé, de egy ekkora emelkedés után elsősorban lefelé mutató kockázatok vannak.

Lefelé a 161,5 dollárnál húzódó 23,6 százalékos Fibonacci-szint eléréséhez 10,2 százalékos, a 147,2 dollárnál lévő 38,2 százalékos korrekciós szint eléréséhez pedig 18,1 százalékos esésre lenne szükség. Felfelé a 184,5 dolláros történelmi csúcs, illetve a 200 dolláros "álomhatár" jelenthet fontos szinteket.

Összességében az Nvidia szerdai gyorsjelentése a teljes piac iránya szempontjából meghatározó lehet, miután a vállalat az amerikai piacokat évek óta hajtó AI-trade zászlóshajója. Az opciós piacok 6 százalék körüli elmozdulást jeleznek valamelyik irányba. Ugyanakkor valószínűtlen, hogy a befektetési sztori alapvetően megváltozna, és a piac várhatóan továbbra is vételi lehetőségként fog tekinteni bármilyen árfolyamesésre.

Az Nvidiáról, mint lehetséges jó befektetésről nemrégiben a Napicsárt című műsorunkban értekeztünk. Ha lemaradtál róla, most újra megnézheted: