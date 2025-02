Jó ötlet most aranyba fektetni? Meglepő jóslat jött 2025-re, erre érdemes figyelni

2025-ben az aranypiac stabil, de mérsékeltebb növekedést mutathat a 2024-es évhez képest. A BÁV Zrt., mint a hazai aranykereskedelem egyik meghatározó szereplője, hangsúlyozza: 2025-ben az arany árfolyamát a világot megrengető gazdasági és geopolitikai események formálják majd, amelyek nemcsak rekordokat dönthetnek, hanem átrendezhetik a befektetési stratégiák eddig megszokott szabályait is.

Az arany 2024-ben nemcsak globális szinten, hanem Magyarországon is meghatározó befektetési eszközzé vált. A gazdasági bizonytalanság és a piaci volatilitás következtében egyre többen fordultak az aranyhoz, mint biztonságos menedékhez. A hazai befektetők aktívan kihasználták a piac által kínált lehetőségeket, amit a kereslet jelentős növekedése is jól mutatott. Az év során az arany ára több mint 29%-kal emelkedett, elérve az unciánkénti 2 800 dollárt, ami történelmi csúcsot jelentett. Magyarországon forintban számolva még jelentősebb volt az emelkedés: az arany grammonkénti ára az év eleji 26 654 forintról 34 962 forintra nőtt, ami több mint 31%-os növekedést jelent.

A központi bankok rekordmértékű aranyvásárlásai jelentősen növelték a keresletet, miközben a geopolitikai feszültségek – például az ukrajnai és közel-keleti konfliktusok – tovább erősítették az arany biztonságos menedékként betöltött szerepét. Ezenfelül a magas infláció és a gazdasági bizonytalanság világszerte arra ösztönözte a befektetőket, hogy hosszú távú értéktartó eszközökbe helyezzék tőkéjüket. Magyarországon a forint gyengülése további lökést adott az arany árának emelkedéséhez, így a befektetők számára az arany nemcsak biztonságot, hanem kiemelkedő hozamot is nyújtott.

Az arany hosszú távú befektetésként az elmúlt évtizedek során folyamatosan bizonyította értékállóságát és vonzerejét. Az elmúlt 20 évben ára körülbelül ötszörösére emelkedett: míg 2005-ben egy uncia aranyért körülbelül 430 dollárt kellett fizetni, 2025-re az ár elérte a 2 800 dollárt. Ha pedig az elmúlt 50 évet vizsgáljuk, az arany árfolyama közel 50-szeresére nőtt, hiszen 1975-ben mindössze 56 dollár volt unciánként. Ez a rendkívüli áremelkedés egyértelműen bizonyítja a nemesfém értékmegőrző szerepét, amely a bizonytalan gazdasági környezetben különösen vonzóvá teszi a befektetők számára.

Az arany kiemelkedő jelentőségét nemcsak hosszú távú értékállósága, hanem véges készlete is erősíti. A világ eddig bányászott aranykészlete korlátozott, miközben az új lelőhelyek felfedezése egyre nehezebbé válik. Ez a szűkösség tovább növeli az arany értékét, valamint stratégiai szerepét a befektetési portfóliókban.

De mi várható 2025 első félévében?

Az év első felében az arany iránti kereslet valószínűleg továbbra is erős marad, bár az árfolyam növekedése mérsékeltebb lehet a 2024-es rekordokhoz képest. A Heraeus Precious Metals prognózisa szerint az arany ára unciánként 3000 dollár körül ingadozhat, ami továbbra is jelentős emelkedést mutat az előző évhez képest. Gondoljunk bele: aki 2024 áprilisában 150 gramm aranyat vásárolt 26 654 Ft/gramm áron, 3 998 100 forintot fektetett be. 2025 januárjára, az arany grammonkénti 34 962 forintos ára mellett, ez az összeg már 5 244 300 forintra nőtt. Ez több mint 31%-os hozamot jelent – egy olyan szám, amelyet nehéz figyelmen kívül hagyni.

Míg a központi bankok várhatóan kisebb mértékben vásárolnak idén, az arany iránti befektetési kedvet Donald Trump második elnöksége alatt számos tényező befolyásolhatja. Az arany világpiaci árának alakulását többek között a dollár árfolyama, a monetáris politika és a gazdasági intézkedések is formálhatják, amelyek közvetve kapcsolódhatnak politikájához és az általa képviselt gazdasági környezethez. Az biztos, hogy az aranypiac szoros figyelemmel fogja kísérni Trump minden lépését.

Államkincstári papírok lejárata és piaci hatások

2025 első negyedévében jelentős mennyiségű államkötvény lejárata várható, ami közvetlenül befolyásolhatja az arany iránti befektetési kedvet. Az ilyen események jellemzően fokozzák a pénzügyi piacok likviditását, hiszen a befektetők új lehetőségeket keresnek tőkéjük elhelyezésére. Ilyen körülmények között az arany, mint hagyományosan biztonságos eszköz, különösen vonzóvá válik azok számára, akik az ingadozó gazdasági környezetben stabil és alacsonyabb kockázatú megoldásokat keresnek. A piaci elemzések szerint az arany iránti keresletet 2025-ben több tényező is támogatja, és akár 15%-os növekedés is előfordulhat. A MarketWatch szakértői hangsúlyozzák, hogy az arany továbbra is kulcsfontosságú szereplője marad a geopolitikai kockázatok és a piaci volatilitás elleni védekezésnek, erősítve pozícióját a befektetők körében

A sikeres befektetési stratégia alapja a hosszú távú tervezés és a piaci trendek figyelemmel kísérése, és egy jól diverzifikált portfólió kialakítása. A különböző eszközosztályok – például részvények, kötvények, ingatlanok és az arany – kombinációja hatékonyan csökkentheti a kockázatot, hiszen az egyes befektetések eltérően reagálnak a gazdasági környezet változásaira. Az arany különleges helyet foglal el egy ilyen portfólióban, mivel válságálló, értékmegőrző szerepe van, és hatékony védelmet nyújt az inflációval szemben. A BÁV által forgalmazott aranytömbök a legmagasabb nemzetközi szabványoknak felelnek meg, és a svájci „Good delivery” minősítésű Argor Heraeus gyártó garantálja az értékállóságot és a biztonságot.– emelte ki Majtényi Kálmán, a BÁV Zrt. vezérigazgatója.