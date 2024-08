Már a családi aranyat is zaciba vágják a magyar szülők: ilyen durván megdrágult a sulikezdés

Hamarosan kezdetét veszi az új tanév, ezért sok család tanszerekre és iskolatáskára fordítja augusztus havi jövedelmük egy részét. A beiskolázás idén is jelentős terhet ró a családokra, a tanév indulásával akár 50-80 ezer forintot is elköltenek a szülők gyermekenként. Sokan előre spórolnak, de vannak, akik gyorskölcsön igénylésével fedezik a beiskolázással kapcsolatos költségeket. A BÁV korábbi felmérése szerint a zálogfiókok forgalma is megnövekszik ebben az időszakban.

Bár a tankönyvek ára támogatott, a tanszerek, iskolatáska, kinőtt ruhák, cipők pótlása jelentős költségekkel jár. Egy friss kutatás szerint a szülők 69 százalékának meghatározó pénzügyi terhet jelent a beiskolázás, további 6 százalék pedig valószínűleg az elvárt minimumot sem fogja tudni előteremteni.

Vannak, akik több részletben szerzik be a szükséges eszközöket és spórolnak szeptemberre, sok család azonban ezt nem teheti meg, így komoly nehézséget jelent a gyermek beiskolázása. Az egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytatók szülei még nagyobb kihívással néznek szembe, nekik tandíjat, kollégiumi vagy albérleti díjat is fizetniük kell, ami ebben az esetben akár több százezer forintos terhet is jelenthet.

Sokan zálogkölcsönt vesznek igénybe, hogy beiskolázzák gyermeküket

A tanévkezdés miatt a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátások is hamarabb érkeznek, azonban előfordul, hogy a kiadásokat ezekből az összegekből sem tudják fedezni a szülők. A tanévkezdést megelőzően éppen ezért sokan igényelnek zálogkölcsönt. A BÁV országos hálózatában szerzett tapasztalatok alapján nagy arányban, kifejezetten az iskolakezdés költségeinek fedezésére vesznek fel gyorskölcsönt.

Az aranyra gyakran biztonságos menedékként tekintenek a családok és ez nemcsak a befektetések esetében igaz. Minden háztartásban előfordulhat, hogy azonnali pénzügyi segítségre van szükség. A családi ékszereket fedezetként beadók gyorshitelhez juthatnak és mindezt munkáltatói igazolás nélkül, 30, 60, 90 napos választható futamidő mellett tehetik meg.

Fiókjainkban a hitelgondoskodásra is felhívjuk a figyelmet. Ha valaki meg tudja tartani az aranyat, esetleg még gyűjt is hozzá, jól jár. A nemesfém ugyanis gazdasági bizonytalanságok esetén is megtartja az értékét. A fizikai aranyba való befektetés előnyei közé tartozik, hogy könnyen hozzáférhető, jól mobilizálható, és földrajzi helytől függetlenül gyorsan eladható, vásárolható. Fontos, hogy csak minőségi, megbízható forrásból vásároljunk befektetési célú aranyat. A pandémia és a 2022 februárja óta zajló külpolitikai események óta a BÁV Zrt-nél is jelentősen emelkedett az értékesített arany mennyisége. Mindezt erősítette, hogy május végén az arany árfolyama elérte és azóta többször is átlépte a történelmi 2450 dolláros csúcsot

– mondta Majtényi Kálmán, a BÁV Zrt. igazgatóságának tagja. A zálogházak a hagyományos ékszer zálogba adás mellett továbbá azonnali pénzügyi segítséget nyújtanak műtárgyak és festmények fedezete esetén is. A BÁV új gyorskölcsönével továbbá az okoseszközökre koncentrál: okostelefon, okosóra, tablet, fejhallgató, hangszóró, vagy játékkonzol leadása esetén is igényelhető az áthidaló pénzügyi segítség.

Iskolakezdés 2024 felmérés

