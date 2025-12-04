2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közeli felvétel egy fiatal ázsiai nőről, aki okostelefont használ, miközben egy szabadtéri kávézóban ül és kávét iszik. Életmód és technológia
Megtakarítás

Több órás leállás jön a K&H-nál: rengeteg szolgáltatás használhatatlan lesz

Pénzcentrum
2025. december 4. 14:29

A K&H Bank 2025. december 4-én, csütörtök este kétórás informatikai karbantartást végez, amely ideje alatt a mobilbanki szolgáltatás nem lesz elérhető. A leállás 22:00-tól éjfélig tart, így az ügyfelek ebben az időszakban nem tudnak belépni az alkalmazásba, és tranzakciókat sem indíthatnak. A bank előre figyelmezteti a felhasználókat, és elnézést kér az esetleges kellemetlenségekért, hangsúlyozva: a fejlesztés célja a rendszer biztonságának és stabilitásának

A K&H Bank tájékoztatása szerint 2025. december 4-én, csütörtök este 22:00 és 24:00 óra között informatikai fejlesztést végeznek, amely érinti a mobilbanki szolgáltatásokat is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A karbantartás ideje alatt a K&H mobilbank nem lesz elérhető, így az ügyfelek nem tudnak belépni az alkalmazásba, és a tranzakciók sem lesznek végrehajthatók. A bank előre figyelmezteti felhasználóit, és elnézést kér az esetleges kellemetlenségekért.

A fejlesztés célja a rendszer stabilitásának és biztonságának növelése. A K&H arra kéri ügyfeleit, hogy a karbantartási időszakban lehetőség szerint ne tervezzenek mobilbanki műveleteket.
Címlapkép: Getty Images
#mobilbank #megtakarítás #bankolás #leállás #december #informatika #karbantartás #tranzakció #alkalmazás #2025 #k&h bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:31
15:22
15:14
15:04
14:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 3. 17:02
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 4. 14:47
Elmarasztalta a bíróság a Szuverenitásvédelmi Hivatalt: bocsánatot kell kérniük az Átlátszótól
Lánczi Tamásék minden állítása hazugságnak bizonyult.
Holdblog  |  2025. december 4. 09:49
Nem attól lesz valaki jó befektető, hogy régóta gyakorolja
Az, hogy valaki régóta befektető, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy szakértővé is vált. Amikor a...
Bankmonitor  |  2025. december 2. 13:08
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstruk...
Összkép  |  2025. november 30. 20:16
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeine...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 4.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 4.
Hatalmas gazdasági fordulat előtt állunk: súlyos árat fizethet az az ország, aki ezt nem lépi meg időben
2025. december 4.
Egyre több magyar mond le az igazi karácsonyfáról: ez az új őrület 2025-ben, rengetegen keresik
2025. december 3.
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
NAPTÁR
Tovább
2025. december 4. csütörtök
Borbála, Barbara
49. hét
December 4.
Nemzetközi bányásznap
December 4.
A cookie napja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Itt a tervezet, tényleg hozzányúlna a kormány a magyarok megtakarításaihoz: rengeteg embert érint
2
2 hónapja
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
3
4 hete
Tömegek bankszámláját zárolják Magyarországon: itt a bejelentés - mégis, mi ez az egész?
4
3 hete
Családi pótlék utalás 2025 december: mikor jön a decemberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
5
4 napja
Gazdasági világösszeomlást jósolt egy elemző: megmondta, hova mentse a pénzét, aki túl akarja élni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Változó kamatozás
A hitelkamat az ügyfélszerződésben meghatározott időpontokban a referencia kamatlábbal párhuzamosan megváltozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 15:14
Putyinnál volt, most az ukránokhoz megy az amerikai megbízott: vajon közelebb kerülünk a háború végéhez?
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 14:23
Nagyon durva fenyegetést küldött Putyin az ukránoknak: fuccs az összes béketervnek?
Agrárszektor  |  2025. december 4. 14:38
Új őrülethet hódíthat a magyaroknál is: ezeket fogjuk enni a jövőben?