Több órás leállás jön a K&H-nál: rengeteg szolgáltatás használhatatlan lesz

A K&H Bank 2025. december 4-én, csütörtök este kétórás informatikai karbantartást végez, amely ideje alatt a mobilbanki szolgáltatás nem lesz elérhető. A leállás 22:00-tól éjfélig tart, így az ügyfelek ebben az időszakban nem tudnak belépni az alkalmazásba, és tranzakciókat sem indíthatnak. A bank előre figyelmezteti a felhasználókat, és elnézést kér az esetleges kellemetlenségekért, hangsúlyozva: a fejlesztés célja a rendszer biztonságának és stabilitásának

A K&H Bank tájékoztatása szerint 2025. december 4-én, csütörtök este 22:00 és 24:00 óra között informatikai fejlesztést végeznek, amely érinti a mobilbanki szolgáltatásokat is.

A karbantartás ideje alatt a K&H mobilbank nem lesz elérhető, így az ügyfelek nem tudnak belépni az alkalmazásba, és a tranzakciók sem lesznek végrehajthatók. A bank előre figyelmezteti felhasználóit, és elnézést kér az esetleges kellemetlenségekért.

A fejlesztés célja a rendszer stabilitásának és biztonságának növelése. A K&H arra kéri ügyfeleit, hogy a karbantartási időszakban lehetőség szerint ne tervezzenek mobilbanki műveleteket.