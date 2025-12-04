2025. december 5–14. között 20 Ft/liter egyedi kedvezményt kapnak a 95-ös és PRO100-as benzin árából, minimum 10 liter tankolása esetén.
Több órás leállás jön a K&H-nál: rengeteg szolgáltatás használhatatlan lesz
A K&H Bank tájékoztatása szerint 2025. december 4-én, csütörtök este 22:00 és 24:00 óra között informatikai fejlesztést végeznek, amely érinti a mobilbanki szolgáltatásokat is.
A karbantartás ideje alatt a K&H mobilbank nem lesz elérhető, így az ügyfelek nem tudnak belépni az alkalmazásba, és a tranzakciók sem lesznek végrehajthatók. A bank előre figyelmezteti felhasználóit, és elnézést kér az esetleges kellemetlenségekért.
A fejlesztés célja a rendszer stabilitásának és biztonságának növelése. A K&H arra kéri ügyfeleit, hogy a karbantartási időszakban lehetőség szerint ne tervezzenek mobilbanki műveleteket.
Az egyik nyugdíjpénztár adatai szerint a fiatalok körében látványosan erősödik a tudatosság: az új belépők 40 százaléka 16-34 év közötti.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 598,28 pontos, 0,54 százalékos csökkenéssel, 109 816,05 ponton zárt kedden.
A NAV tájékoztatása szerint idén csaknem 1,1 millióan éltek az önkéntes pénztári befizetések után járó adókedvezménnyel.
A mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg. Mire érdemes most figyelni a befektetéseink kapcsán?
A befektetési guru az energiaszektorba való menekülést javasolja a jelenlegi piaci helyzetben.
A több mint 14 ezer válaszadó kb. kétharmada nem, vagy kevéssé érzi magát anyagi biztonságban - derül ki a Pénzcentrum legfrissebb, nagymintás felmérésből.
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
A hazai pénzforgalom 2025-ben látványosan digitalizálódik: az elektronikus fizetések aránya rekordokat dönt.
Mit ki nem talál a brit kormány: szigorodhat a kedvelt megtakarítás adózása, de azért lesz nyertese is az ügynek
Rachel Reeves brit pénzügyminiszter várhatóan 12 000 fontra csökkenti az Egyesült Királyságban az éves készpénz Isa-limitet.
Leginkább készpénzben vagy betétekben tartjuk a vagyonunkat, még mindig alacsony az állampapírok és egyéb hasonló eszközök aránya.
Az elemző szerint az látszik, hogy a befektetők az orosz-ukrán háború lezárásának közeledtére számítanak.
Ennyien nem tudják időben kinyögni a számláikat: kritikus a legszegényebb és a fiatal magyarok helyzete
Az évekig tartó pénzügyi nehézségek után jelentősen nőtt azok aránya, akik időben fizetik számláikat.
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség...
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint az ukrajnai béketerv hatására javult a befektetői hangulat.
A felmérés szerint az SZJA-mentességgel érintett édesanyák átlagosan a többletjövedelmük 38%-át félretennék új befektetésekre.
Köves Slomó rabbi, az ortodox zsidó vallás képviselője és közéleti személyiség egy TikTok videóban osztotta meg gondolatait a pénzről és annak a zsidó közösséghez való...
A Pénzcentrum felmérésén a válaszadók több mint egyharmada azt mondta, vélhetően vagy biztosan romlani fog az anyagi helyzete a következő egy évben.
Az MNB szerint a tartós befektetési számlákon végzett kereskedés bizonyos esetekben tiltott piaci manipuláció gyanúját is felvetheti.
