Milliókat érő kincsek lapulhatnak a magyarok polcain: sokan nem is sejtik, hogy mit örököltek

Az elmúlt hetek során végig vettük, hogy mennyit is érhet 1-1 régi játék, lemez, sportkártya vagy egy üveg whisky. Most viszont egy olyan befektetést fogunk górcső alávenni, ami már évtizedek, sőt évszázadok óta is óriási népszerűségnek örvend: nevezetesen azt vizsgáltuk meg, hogy tényleg jó befektetésnek számítanak-e az ékszerek és az órák, mint azt elsőre gondolnánk.

Az ékszerek és órák népszerűsége töretlennek mondható már évek óta, hiszen, ha másért nem, mint kiegészítő mindenki gardróbjában ott lapul 1-1 különleges darab. Azonban ezen ponton felmerül a kérdés, hogy az órákra, illetve ékszerekre megéri-e befektetésként gondolni, és kifejezetten ebből a célból vásárolni őket, vagy jobban járunk, hogy ha csak a saját magunk örömére szórjuk el rájuk a pénzünket. Egyáltalán mi az az összeg, amitől érdemes befektetésként tekinteni ezekre a tárgyakra. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A karórák esetében Lakatos Zsolt, a Beszéljünk az órákról nevű TikTok-csatorna szakértője szerint korábban csak, mint hobbi beszélhettünk az óragyűjtésről. Azonban az óráknak itthon is nagy hagyománya volt mindig is, erről tanúskodnak a nagy óramesterek, mint Herpy Arnold hagyatékai is. A kérdés inkább úgy érdekes, hogy mikortól lett az óra presztízs, illetve luxus termék, erre a válasz pedig az, hogy a folyamat a 90-es években indult Európában, ahogyan kezdtek a svájciak kilábalni a "kvarcválságból", és egyértelműen szétváltak a hétköznapi órák és a presztízs miatt vásárolt luxusórák. A 2010-es évektől erősödött fel a folyamat amikortól elkezdtek a luxus márkák tényleg iszonyatosan megdrágulni. Az órák, mint befektetés szerintem a 2010-es évek végé fele fordult meg egyre több ember fejében, akkoriban cikkezett gyakran mind a nemzetközi, mind a magyar sajtó arról, hogy az órák már jobb befektetések, mint az ingatlan – mondta el a Pénzcentrumnak a szakértő. Az órák pedig kétségtelenül óriási népszerűségnek örvendtek, egészen az orosz-ukrán háború kirobbanásáig, amikor is a lufi, ha nem is kipukkant, de a folyamat visszafordult. Lakatos Zsolt elmondása szerint a luxuskategóriás órák ára elkezdett szépen lassan lefele mozdulni. A kereskedők, akikkel beszéltem arról számoltak be, hogy érezhetően havonta százalékokkal csökkent a luxuskategóriás órák ára. Nyilván főleg a népszerű acél sport órákról beszélek. A nemesfémek, természetszerűleg jobban tartották az árukat – mesélte az óraszakértő. Ráadásul nemcsak az áruk, de a várakozási idejük is egyre csökkent az utóbbi hónapokban. Mostanában az a megfigyelés, hogy a kereslet csökkenése és az előbb említett lufi pukkanása miatt sok olyan modell van, ami akár néhány hónapos, vagy akár hetes várakozással elérhető. Például a korábban nagyon népszerű kerámia lünettás Rolex Daytonára kb 5 év várólista volt, tegnap előtt jelentették be a legújabb modellt, és már tudok olyat, aki kapott ígértet arra, hogy 3 hónapon belül hozzájuthat itthon – vélekedett Lakatos Zsolt. Az órák mellett pedig az ékszerek is fontos szerepet kapnak nemcsak a befektetési palettákon, hanem az aukciókon is. Ráadásul ékszerekbe mindig megéri fektetni, még akkor is, ha nem annyira értékálló, mint a befektetési arany. Az arany az egyik legértékállóbb befeketés, melyet könnyű szállítani és a világ bármely pontján elfogadják. Ezt az arany árfolyamának hosszútávon növekvő tendenciája is alátámasztja. Emiatt mind a zálog, mint a műkereskedelmi üzletágban növekvő érdeklődést tapasztalunk a használt és új aranyékszerek iránt – mondta el Fertőszögi Péter, a BÁV ART művészeti vezetője, hozzátéve, hogy a ők is úgy látják, hogy egyre népszerűbb a luxusórák piaca, miután az elmúlt években megjelent egy gyűjtői réteg, akik kifejezetten az ékszerekre és a luxusórákra specializálódtak. A művészeti vezető kiemelte, hogy a karórák iránti érdeklődést, hogy egy-egy márka és típus iránt, amelyekhez rövid időn belül csak a másodlagos piacon lehet hozzájutni. Ráadásul az ékszerekhez hasonlóan szintén biztos befektetésnek számít. Általánosságban az van, hogy ha egy gyártótól megtudod venni listaáron az adott órát (valamennyi várólistával) akkor azon nem fogsz tudni bukni, mert pont a várólista jelzi azt, hogy van elég kereslet arra az adott modellre, amikor majd elakarod adni. Azt látom, hogy a skála két részén lehet bukni, az alján, ami ilyen belépő luxus, mint mondjuk Tag Heuer Aquaracer, amit megveszel, kilépsz benne a boltban és 20-25%-ot fixen buktál, vagy a skála tetején, ami highend luxus, viszont nagyon niche és kevés embert érdekel, vagy hoz lázba az adott modell, és azért megy ár alatt el. De például listaáron vett Rolexen, Omegán, Breitlingen 1-2 év távlatában már nem fogsz bukni, a minimum az, hogy inflációt követ, de annál nagyobb mértékben is szoktak nőni – mondta el a Beszéljünk órákról szakértője, aki azt is elmesélte, hogy sokan keresik meg őt különböző régi órákkal. Azonban ezek sokszor teljesen értéktelenek, és sajnos ritka, hogy a fiókban igazi kincsre lelhetünk. (x) A régi órákkal kapcsolatban pedig nagyon vegyesek az érzéseim, a sok követőm miatt napi szinten 20-30-an írnak rám talált, előkerült órák kapcsán, és a 99%-uk értéktelen, mert vagy már eleve hamisítvány volt (rengeteg hamisóra van a piacon) vagy az eszmei értéke több egy régi Doxa, Raketa, Plojot órának, mint amennyiért el lehet valójábn adni. És csak nagyon-nagyon ritkán kerülnek elő igazi ritkaságok. Ez inkább tőlünk nyugatra jellemző, hogy valaki őriz valami 60-as 70-es években vett ritkaságot, ami ma sokat ér, mert mondjuk egy limitált darab volt, vagy mondjuk katonai kiadás, ami valahogy nála maradt, és sosem volt piaci forgalomban stb. – mesélte az óraszakértő, aki azt is elárulta, hogy mekkora az az összeg, amivel már érdemes belekezdeni a befektetésbe. De mennyit is érnek az ékszerek és az órák? Az ékszerek és az órák pedig tényleg aranyáron mennek el. A Vaterán 1 870 000 forintért cserélt gazdát egy IWC Portugieser Chronograph IW371447, míg egy Chopard Happy Spirit gyémánt karlánc másfél millió forintért kelt el. De a régi órák is milliós összegekért mentek el: egy 14 karátos Omega deville vintage karórát 1 450 000 forintért vett meg egy szerencsés. Ez pedig csak a jéghegy csúcsa. A 10 karátos, GIA tanúsítvánnyal rendelkező, szív alakú gyémántot csiszolása és mérete mellett különleges halványsárga színe is vonzóvá tette. A hatalmas drágakövet 44 kisebb briliáns foglalta keretbe és egy ötsoros, modern eleganciát képviselő fehérarany lánc tette teljessé. Az ékszerkülönlegességet, melyet 32 millió forintos induló áron kiáltott ki a BÁV, végül hosszú licitharc után jutalékkal együtt 57,5 millió forintént vihette haza a szerencsés nyertes, ezzel magáénak tudva a magyarországi aukciók eddig legdrágábban elkelt ékszerét – fejtette ki lapunknak a BÁV szakértője. Ahogy a fentiekből is látszik az órák és az ékszerek gyűjtéséhez már bőven nagyobb beugró összegek kellenek, mint például a sportkártyákhoz. Amikor befektetésről beszélünk, szerintem a 3-3,8 millió forint az az összeg, ami fölött erről lehet egyáltalán beszélni. De, ez inkább márka és népszerűség függő, hogy egy adott modell mennyire számít majd pénzügyileg is jó befektetésnek. Nem lehet vakon vásárolni, például tudok olyan órára példát mondani, ami hiába került megjelenésekor 57 millió forint körüli összegbe, ma a kétharmadáért lehetne csak eladni – árulta el Lakatos Zsolt, kiemelve, hogy ha befektetésként szeretnénk az órákra gondolni, akkor érdemes pár dolgot figyelembe vennünk. A bontatlan csomagolás az egyik legnagyobbra értékelt dolog, és ez kortól függetlenül, például értékesebb ma egy bontatlan csomagban érkező mondjuk Patek Philipp Aquanaut, akár 3,5 millió forint pluszt is jelenthet. Az eredeti alkatrészek pedig a gyűjtők számára fontosak, pont tegnap jött szembe TikTokon egy videó, amiben azt mesélte egy úr, hogy előkerült egy régi órája és szerencséjére nem újíttatta fel a márkaszervízben, mert úgy 4,2-5,2 millió forintot érne, mivel ilyenkor lecserélik a számlapot, mutatókat, szerkezetet, üveget, amit csak lehet, hanem minden megmaradt eredetiben és egy magán szervízbe vitte, aki meghagyott mindent eredetiben, így az óra értéke ma 17,5 millió forint – mondta el az óraszakértő. A fentiekből pedig tisztán látható, hogy az órába, ékszerbe való pénzbefektetés már tényleg a gazdagok kiváltsága, hiszen már az az összeg is óriási, amit az induláshoz össze kell szedni. Azonban, bár a legtöbbször a régi ékszereknek, óráknak inkább csak eszmei értéke van érdemes lehet körülnézni az ékszeres dobozban, hiszen sose lehet tudni, hogy milyen kincsre bukkanunk.

Címlapkép: Getty Images

