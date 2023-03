Milliókat érő kincsek lapulhatnak a magyarok pincéiben: sokan nem is sejtik, mit őrizgetnek

Az elmúlt hetek során már beszéltünk arról, hogy mennyit érhet 1-1 régi játék, lemez, sportkártya vagy képregény. Most viszont egy olyan tárgyi befektetést fogunk megvizsgálni, ami már sokkal nagyobb réteget vonz: nevezetesen a magyarok egyik kedvenc italát, a whiskyt, ami sokkal jobb befektetés, mint ahogyan azt elsőre gondolnánk. De vajon mit kell tudni a whisky befektetésről, és mennyit kereshetünk 1-1 üveggel?

A whiskyk évek óta egyre népszerűbbek Magyarországon, az elmúlt 10 évben megsokasodtak a kostolók, és a többnapos fesztiválok is. Ahogyan pedig nyílt ki a világ szépen lassan, úgy egyre nőtt a választék hazánkban is, ami egy nagy bummhoz vezetett a 2000-es években, nem csak itthon, de az egész világon. A pandémia alatt pedig a gyűjtők és a befektetők száma is jócskán megnövekedett: Merics Norbert, a Barman’s Choice whisky blog szerzője szerint azért, mert egyre könnyebben elérhetővé vált 1-1 különlegesebb palack is.

A whisky pedig az egyik legdinamikusabb befektetési forma jelenleg, amivel nehéz mellé lőni: az értékük egyre emelkedik, miközben alig tudni olyan palackról, ami a vételi ára alatt ment volna el. Így mondhatjuk, hogy az egyik legbiztosabb befektetési forma jelenleg.

Én még olyat nem láttam, hogy a megjelenési ára alá ment volna egy whisky ára. Olyan persze volt már, hogy felment akár a tízszeresére, majd visszacsökkent mondjuk a felére, de sohasem az eredeti ára alá

– mondta el a Pénzcentrum megkeresésére Benkóczki Péter, a WhiskyNet szakértője, aki szerint az viszont már elég specifikus, hogy melyik whisky ér sokat: ehhez a részhez már szakértelem szükséges, vagy legalábbis jobban el kell merülni a szakmában és a választékban, hogy megtudjuk mégis milyen üvegekbe érdemes befektetni. Hiszen itt, a képregényekkel, vagy a sportkártyákkal ellentétben nem olyan könnyű behatárolni, hogy melyik palack fog a későbbiekben sokat érni.

Nem igazán van arra aranyszabály, hogy mitől is értékes egy whisky. Azt persze kijelenthetjük, hogy minél korosabb – azaz több időt töltött hordóban – az általában többet ér, viszont korántsem jelenti azt, hogy finomabb is. Tény, hogy a sznobok inkább mennek a 30 éves felé, hiszen ez mégiscsak presztízskérdés. Illetve van 1-2 márka, ami nagyon fel van most kapva és nagy a hipe körülötte. De ez sem kifejezetten a minőségnek szól, sőt merem állítani, hogy azok, akik ezeket veszik azok nem inni veszik, hanem csak azért, hogy elmondhassák, hogy van nekik ilyenük

– tette hozzá a WhiskyNet szakértője.

Az pedig nagyon lényeges – ahogyan más tárgyi befektetések esetében is –. hogy gyűjtésről vagy befektetésről beszélünk, hiszen ez a két dolog sokak fejében összemosódott az elmúlt évek során.

Ha a klasszikus befektetési formát nézzük, akkor az a lényeg, hogy milyen palackba is fektet be az illető, vagy milyen elvek mellett teszi bele a pénzét a whiskybe. Nagyon fontos, hogy el kell különítenünk a gyűjtőket és a befektetőket, mert ez kicsit össze van keveredve. Pedig óriási a különbség: a gyűjtés ugyanis mindig érzelmi alapú, ahogyan minden egyéb tárgy esetében is. Az érzelem dominál, hogy megszerezzen például egy szériát. Ez a vonal pedig tudatos a whiskygyártóknál ma már, hiszen kifejezetten jelennek meg akár sorozatok is. A befektetés viszont az, amikor veszel valamit x forintért, majd továbbadsz rajta

– érvelt Merics Norbert, kiemelve, hogy a whisky, mint befektetési forma különösen specifikus, hiszen sokszor hamar túladunk 1-1 üvegen, míg máskor csak évek, évtizedek után térül meg a pénzünk.

Így fektessünk whiskybe

Ahogyan a Barman’s Choice szakértője elmondta többféleképpen is belekezdhetünk a befektetésbe. Sokszor egy adott esetben akár napok, hetek, de egy perc alatt is tud 1-1 üveg 100 százalékos profitot termelni. Ez a fajta megközelítés a szakértők szerint inkább azoknak való, akik Merics Norbert szavaival élve zsebpénzre vágynak. Ennek oka az, hogy az igazán drága palackokhoz már nagyobb szakértelem szükséges: tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen palackokat és mennyiért veszünk meg.

Az elmúlt 7-8 év alatt én mindössze 3 olyan whiskyvel találkoztam, aminek lefele mozdult az értéke. Még az átlag whiskyk ára is felfele megy, hiszen megszűnik 1-1 palackozási típus, amitől értékesebb lesz. Az, hogy mennyivel az változó. Akár 5000 forinttal, de akár százezrekkel is. Egyszóval értékálló, de el kell különítenünk azt, hogy milyen palackokról is beszélünk. A mainstream, könnyen elérhető palackok akkor lesznek értékesek, ha adott esetben a lepárló megszünteti azt a kiadást és jön helyette valami új. Vagy csak lecserélik a palackot

– tette hozzá Merics Norbert.

A whiskyk népszerűségével pedig az elmúlt években a befektetési lufi is egyre nőtt: az italok értéke ugyanis a koronavírus eltűnésével nemhogy nem csökkent, de azóta is töretlenül emelkedik.

Szerintem nem érdemes most elkezdeni befektetni. Most már ehhez késő van, mivel a másodlagos piacokon már olyan magasan vannak az árak, amik valamikor a múltban cél lehetett egy befektetőnek, azonban most már ennyit kell kiadni 1-1 üvegért. Így se lassul, de aki ma akar befektetni whiskybe, az egyedül nem tudja végig csinálni. Szükség van a szaktudásra. Akkor érdemes most 0-ról belevágni, hogy ha valaki már foglalkozott befektetéssel, és tudja, hogy csak az unokái fogják látni annak a hasznát

– húzta alá a Barman’s Choice írója. Egyszóval annak, aki most befektet tisztában kell lennie azzal, hogy lehet csak évtizedek múlva fog igazán megtérülni a befektetésének az ára.

Az, hogy valaki hol kezd bele a gyűjtésbe nagyon pénztárca függő. Lehet nagyon nagy tételeket is behúzni, de ahhoz olyan kapcsolatok is kellenek. Vannak olyan üvegek ugyanis, amik csak az adott lepárlóban kaphatóak és csak pár napon keresztül, például egy fesztivál keretében. Vannak, akik már egy nappal korábban odamennek és letáborozni, hogy szerezzenek egy palackkal. Az már más kérdés, hogy ezeket hogyan lehet értékesíteni. Magyarországon ugyanis az alkoholárusításra vonatkozó szabályrendszer koránt sem olyan rugalmas, mint máshol. Engedély nélkül ugyanis nem lehet szeszesitalt árusítani, hiszen legjobb tudomásom szerint még az aukciós oldalakon való eladás után is adót kell fizetnünk

– egészítette ki a fentieket Benkóczki Péter, hozzátéve, hogy szerinte is érdemes először azt kitalálni, hogy milyen távú befektetésen gondolkozunk, Egy whisky esetében ugyanis 5-10, de akár 20 évre is kell tudnunk előre gondolkodni. Hiszen sose tudhatjuk, hogy mikor pukkad ki a lufi.

Ráadásul az sem mindegy, hogy hogyan tároljuk az üvegeket. A borokkal ellentétben, itt szerencsére kevésbé specifikus tárolási forma szükséges, azonban sok mindenre oda kell figyelnie annak, aki szeretne belevágni a gyűjtésükbe.

A whisky palackok tárolásának a borokkal ellentétben nincsen különösebb anyagi vonzata, arra kell figyelni mindössze, hogy a napfényt nem szeretik, ahogyan a hőmérséklet ingadozást sem. Illetve nagyon fontos, hogy a whiskyt nem tároljuk fektetve, csak állítva. Ugye ezek azért vannak, mert ezek parafadugós termékek és a hőingadozás hatására kitágulhatnak és összemehetnek. Emiatt pedig akár egy bontatlan palack is elkezdhet ereszteni. Tehát akinek van egy komolyabb gyűjteménye, annak érdemes folyamatosan figyelni ezt, vagy parafin matricával lezárni, hogy ne tudjon párologni

– mesélte Benkóczki Péter.

Ezen a ponton pedig felmerül a kérdés, hogy mégis mennyibe kerülhet 1-1 üveg különlegesebb whisky, illetve mennyit is kaszálhatunk rajta megközelítőleg.

Közel sem ritka a többszázezres whisky

Benkóczki Péter szerint régen volt egy ilyen aranyszabály, hogy egy jó whiskyből 3-at kell venni: egyet fel kell pattintani azonnal, egyet eladni, egyet pedig elrakni későbbre. De ma már az árak miatt már nem igazán követhető a legtöbb embernek, mert nagyon elszabadultak az árak. És nem is akármennyire.

A Vaterán például számos drágább párlat cserélt már gazdát a rövidital kategóriában, amiből az eddig sikeresen végbement eladások jelentős hányada whisky volt.

A legdrágábban, bruttó 265 ezer forintért egy literes palack, 50 százalékos alkoholtartalmú Jack Daniels Sinatra Century Whisky kelt el még 2019 nyarán. A második rekorder egy 0,7 literes Highland Park 25 Years whisky volt (45,7%-os alkoholtartalom), ez 180 ezer forintért talált gazdára tavaly nyáron.

A harmadik helyen egy bontatlan, díszdobozos John Walker & Sons Odyssey Blended Scotch Whisky 0,7 lieres példánya volt, ami 120 ezer forintért kelt el 2019 telén. A jelenleg futó, még le nem ütött tételek között említésre méltó egy Macallan Enigma Single Malt Scotch Whisky (0.7 liter, 44.9%), amelynek bontatlan díszdobozos példánya e sorok írásakor 118 600 forinton állt.

Ebből is látszik, hogy a beugró kategóriában se párezer forintokról beszélhetünk. Azonban a befektetés megéri. Ahogyan korábbi cikkünkben is megírtuk bár 1 éves időintervallumot nézve 2021 és 2022 között mindössze átlagosan 3 százalékkal nőtt egy üveg whisky ára, 10 éves távlatban már elképesztő értékrobbanáson ment keresztül az ital.

A luxusbefektetési index szerint ugyanis az átlagos értékváltozás 373 százalék volt.

Ez pedig a fent leírtakat támasztja alá egyértelműen, miszerint a whiskyk esetében hosszútávon érdemes gondolkozni. Azzal viszont, hogy elkezdjünk vásárolni érdemes megvárni, míg ez a lufi kipukkad, de addig is érdemes elkezdeni kóstolókra járni, és jobban megismerni a szektort szakértők segítségével.