2025. december 7. vasárnap
5 °C Budapest
Digitális pénzügyi műszerfal több piros gyertyatartó grafikonokkal, amelyek a medvés lendületet és a gazdasági nehézséget jelképezik. tőzsdei esés, pénzügyi technológia, medvés trendek, AI befektetési eszközök, válságbefektetés és digi
Megtakarítás

Egyedül a Mol húzta fel a Budapesti Értéktőzsdét: most érdemes bevásárolni a magyar top-részvényekből?

MTI
2025. december 7. 17:02

Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 108 922,07 ponton zárt, 0,49 százalékkal, 531,32 ponttal alacsonyabban, mint egy héttel korábban.

Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 108 922,07 ponton zárt, 0,49 százalékkal, 531,32 ponttal alacsonyabban, mint egy héttel korábban. A heti forgalom 75,93 milliárd forint volt az előző heti 135,59 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek.

Hétfőn a kedvezőre fordult befektetői hangulat hatására 0,88 százalékos emelkedéssel 110 414,33 ponton zárt a BUX, amely kedden átlagos forgalomban alulteljesített az európai börzékhez képest, 0,54 százalékkal 109 816,05 pontra csökkent. Szerdán ismét alulteljesítő volt a BUX, 0,53 százalékos csökkenéssel 109 235,96 ponton zárt. Csütörtökön a Mol emelkedése húzta fel a BUX-ot, de így is csak 0,14 százalékkal, 109 387,87 pontra erősödött. Pénteken viszont újra esett az értéke, 0,43 százalékkal 108 922,07 pontra.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában a Mol esetében azt emelte ki, hogy a Polsolar Kft. megvásárlásával öt Mezőcsát közelében működő naperőművet szerzett meg a cég, összesen 304 megawatt peak (MWp) kapacitással. Az ügyletben meghatározott cégérték körülbelül 118 milliárd forint, a nettó adósság és egyéb kiigazítások után 64 milliárd forintot fizetnek az eladónak.

Közölték, sajtóértesülések szerint a Mol jelezte az amerikai hatóságoknak, hogy érdeklődik a Lukoil nemzetközi eszközeinek megvásárlása iránt. A források szerint a Mol elsősorban a Lukoil európai finomítóira és töltőállomásaira, valamint kazahsztáni és azerbajdzsáni termelési részesedéseire pályázik.

A hét eseményei között megemlítették a 4iG gyorsjelentését, amely alapján a társaság nettó árbevétele a harmadik negyedévben 187,3 milliárd forintra nőtt, 6 százalékkal múlva felül az egy évvel korábbit. Az adózott eredmény 9,1 milliárd forintra nőtt az előző évi 2,9 milliárd forintos veszteség után.

Hozzátették, a 4iG hétfőn piaczárás után jelentette be, hogy megszerezte a Gestamen Kutatás Fejlesztés Zrt. 90 százalékos tulajdonrészét. A Gestamen egy NATO fejlesztési igényeket is támogató kézifegyverek tervezésére, fejlesztésére és gyártására specializálódott vállalat.

Harmadik negyedéves számokat közölt a CIG Pannónia, amelynek adózott eredménye 10 százalékkal, 3,3 milliárd forintra nőtt a tavalyi azonos időszakhoz képest, a konszolidált díjbevételek pedig 14 százalékkal emelkedtek, meghaladva a 45,9 milliárd forintot. A CIG papírjai 370 forinton zárták a hetet, az egy héttel korábbi 366 forint után.

A héten a vezető részvények közül

  • a Mol árfolyama 1,37 százalékkal erősödött, pénteken a papír 2950 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 11,16 milliárd forintot.
  • Az OTP árfolyama a héten 0,32 százalékkal csökkent, a részvény 34 100 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 48,96 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 0,80 százalékkal mérséklődött a héten, pénteki záróára 1744 forint volt, heti forgalma meghaladta az 1,62 milliárd forintot.
  • A héten a Richter árfolyama 1,18 százalékkal csökkent, a gyógyszergyártó részvénye 9620 forinton zárt pénteken, heti forgalma 6,51 milliárd forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 10 128,33 ponton zárt, 275,20 ponttal, 2,65 százalékkal alacsonyabban az előző hetinél.
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

