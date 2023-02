Százezreket érő kincsek lapulhatnak a magyarok polcain: sokan nem is tudják, hogy mit örököltek

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

A bakelit lemezek az elmúlt időszakban nemhogy reneszánszukat élik, de talán még többen is keresik őket, mint fénykorukban. Egyes lemezek pedig akár félmillió forintot is érhetnek, így nem csoda, ha felcsillan a szemünk, amikor meglátjuk szüleink, nagyszüleink, vagy akár a saját otthon porosodó lemezgyűjteményünk. A Pénzcentrum most annak járt utána szakértők segítéségével, hogy vajon tényleg lehetséges-e Magyarországon pénzt keresni a lemezgyűjteményekből, és ha igen akkor merre érdemes elindulni.

Az elmúlt években egyre inkább újra divatba jönnek a bakelit lemezek gyűjtése, amivel párhuzamosan többek között az áruk is az egekbe szökött. Ennek a hullámnak sok oka lehet: divatba jöttek újra az analóg technikák (gondoljunk csak arra, hogy egyre többen használnak polaroid, illetve analóg fényképezőgépet a digitális gépek vagy a telefonjuk helyett), illetve a bakelit lemezt hallgatni egy külön szeánsz. Kapcsolódik hozzá egy rituálé, ami az online zenehallgatásból hiányzik, ráadásul egy lemez hangzása is teljesen más, mint egy online playlistnek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A bakelit lemeznek van egyfajta hangulati varázsa: fel kell tenni a lejátszóra, meg kell fordítani azt. Az analóg jelnek pedig kellemesebb a hangzása a fülnek, mint a digitálisé, annak ellenére is, hogy a lemezek egy idő után elkezdenek sercegni. Ezellen pedig nincs mit tenni, hiszen használódik, kopik folyamatosan. Azonban a hanglemezre érdekes módon nem az idősebb, hanem a fiatal generáció kapott rá most nagyon – mondta el Bánházi István, a budapesti Lemezkuckó szakértője, aki elmesélte lapunknak, hogy ebben a hullámban szerinte nem szabad annyira bízni. Ennek oka az, hogy 10 évvel ezelőtt senki se vásárolt egy bakelit lemezt sem, mindenki csak a CD-ket kereste, és kiszámíthatatlan, hogy mikor történik meg egy újabb fordulat. Azonban ezen a ponton felmerül a kérdés, miszerint – abban az esetben, ha továbbra is tartja magát egy réteg, ami kifejezetten a lemezeket gyűjti – tényleg megéri-e erre költenünk a pénzünket, és ha igen akkor mégis merrefele éri meg elkezdeni az árusítást, illetve a vásárlást. Megéri bakelit lemezekbe fektetnünk? Megfigyelhető, hogy a lemezek értéke az elmúlt években nem romlik, inkább pont, hogy nő. De legrosszabb esetben is stagnál. Tehát ha én megveszek valamit X forintért, akkor legrosszabb esetben is ugyanazon az áron kiszállok. Azonban most olyan mértékben drágulnak az új lemezek, illetve az újra nyomások, hogy a két külön évben kiadott lemez között is óriási árbeli különbségek vannak – kezdett bele Szécsi Ádám, az MG Records szakértője. Azonban nem szabad elbíznunk magunkat ezen a ponton: Bánházi István szerint ugyanis nagyon ritka az, hogy valaki, aki nem ért a témához egy igazi kincsre találjon véletlenül. A több százezer forintért eladott lemezek pedig kifejezetten ritkák. Amikkel lehet találkozni az interneten, hogy egy-egy lemez százezrekért ment el azok nagyon egyedi, ritka esetek. Ezekből nem szabad következtetéseket levonni, mert van 1-2 bekattant ember, aki ezekért a lemezekért kiadnak ekkora összegeket, azonban korántsem ez a jellemző – mondta el, hozzátéve, hogy nagyon sokan hiszik azt, hogy a régi lemezgyűjteményükkel hatalmas kincsre bukkantak. Azonban ez ritkán igaz, ráadásul az avatatlan szem azt se tudja sokszor megállapítani, hogy ténylegesen mennyit ér 1-1 album. Sokan esnek abba a hibába, hogy azt hiszik, hogy egy lemez attól értékes, hogy régi. Erre a legjobb példa a gramofonlemezek, amiket szinte hetente hoznak be az üzletbe, hogy eladják. Azonban fabatkát sem érnek jelenleg. Megint mások az otthon talált lemezeket hozzák be hozzánk, és nem értik, hogy a 100 lemezből miért 2-re tartunk igényt – mesélte Bánházi István, hozzátéve, hogy az árukat is ritkán tudják belőni a vásárlói. Sokan háborodnak fel ugyanis, hogy miért 3000 forintot ér a bakelitjük, miközben látták, hogy egy ugyanilyen lemezt 24 ezer forintért hirdettek meg nem rég. Amikkel lehet találkozni az interneten, hogy egy-egy lemez százezrekért ment el azok nagyon egyedi, ritka esetek. Ezekből nem szabad következtetéseket levonni, mert van 1-2 bekattant ember, aki ezekért a lemezekért kiadnak ekkora összegeket, azonban korántsem ez a jellemző – vélekedett a szakértő, amivel alapvetően Szécsi Ádám is egyetért: szerinte éppen emiatt nehéz belekezdeni a gyűjtésbe, hiszen egy lemez értéke sok mindentől függ. Azonban, ha egy igazi ritkaságra bukkanunk, az megőrzi az értékét. A lemez értékét sok minden határozza meg, legfőképp a legyártott darabszám, kapcsolódik-e hozzá valami történet, mely országban adták ki, állapota, stb. Magyarországon 3 Szent Grál létezik, ezek az ausztrál kiadású Syrius, angol kiadású Omega (Omega Red Star néven), illetve Szörényi Levente visszahívott és betiltott borítójú lemeze. Ritkának számítanak a hazai lemezgyártás utolsó éveiben készült magyar lemezek is – emelte ki a lemezgyűjtő, hozzátéve, hogy a magyar lemezek esetében könnyen előfordulhat, hogy hamar nagyon megemelkedik az áruk. A lemez értékét sok minden határozza meg, legfőképp a legyártott darabszám, kapcsolódik-e hozzá valami történet, mely országban adták ki, állapota, stb. Magyarországon 3 Szent Grál létezik, ezek az ausztrál kiadású Syrius, angol kiadású Omega (Omega Red Star néven), illetve Szörényi Levente visszahívott és betiltott borítójú lemeze. Ritkának számítanak a hazai lemezgyártás utolsó éveiben készült magyar lemezek is – emelte ki a lemezgyűjtő, hozzátéve, hogy a magyar lemezek esetében könnyen előfordulhat, hogy hamar nagyon megemelkedik az áruk. Ennek oka lehet az, hogy kis példányszámban készülnek (Carson Coma), vagy az együttes egy tagja meghal. Utóbbira példa az Omega, akiknek a lemezének az ára Kóbor János halála után hirtelen az egekbe szökött. Ha pedig sikerül rábukkannunk egy ilyen különlegesebb darabra, akkor akár 600 ezer forint is ütheti a markunk. Mennyit ér egy lemez? Sokat elmond a bakelitlemezek népszerűségéről az, hogy 2019-ben és 2020-ban is a Vaterán a fizikai zenei hordozók közül a lemezeket keresték a legtöbben. Tavaly és tavalyelőtt az oldalon 43 ezer tranzakció valósult meg, azonban az eladott lemezeknek az átlagára 2830 forint volt, amiből tökéletesen látszik, hogy ritkák a rekord összegért elkelt lemezek. A Vatera elmondása szerint oldalukon az utolsó 4 évben a legdrágábban eladott lemez (illetve esetünkben lemezek) egy 1002+11 darabos komolyzenei gyűjtemény, illetve egy 1102 darabos Country, Pop, Rock és Disco zenéből álló gyűjtemény volt: mindkét esetben 600 ezer forintért vásárolták meg a lemezeket. De Ákos is népszerű a magyarok között, az ő Karcolatok című hanglemezét 475 ezer forintért talált új gazdára, míg a már említett Omega Testamentumok lemez 200 ezer forintért kelt el az oldalon. Azonban, ha az elmúlt 10 évet vizsgáljuk, akkor nagyobb eladásokra is bukkanhatunk: 700 ezer forintért vett meg valaki egy Beatles lemezgyűjteményt. Azonban a szakértők szerint ritka, hogy valaki egy ilyen gyűjteményt találjon és értékesíteni tudjon Befektetési céllal lehet gyűjteményt vásárolni, de óriási szerencse kell, hogy valaki privát úton ilyenbe belefusson, és az értékesítés sem egyszerű – mondta el Szécsi Ádám, aki szerint ha el akarjuk adni már meglévő lemezeinket kétfele indulhatunk el: a gyorsabb az, ha elvisszük egy boltba és ott kérünk egy árajánlatot rá, azonban ez anyagilag nem biztos, hogy megéri nekünk. Meg lehet próbálkozni egyesével értékesíteni, ami lehet, hogy jobban jövedelmező, viszont roppant időigényes, és sok buktatóval jár. (megfelelő állapotfelmérés, csomagolás, postázás, megfelelő felület kiismerése) Emiatt sokan a lemezboltnál maradnak, mert ott ez a tudás megvan. Sokan sajnos tévesen mérik fel a kollekció értékét, és azt gondolják, hogy a 70-es 80as években összegyűjtött kollekció aranyat ér, de ez ritkán van így. Ebben az időszakban a Vinyl volt a fő médium, százezres, néha milliós darabszámban készültek lemezek – mondta el Szécsi Ádám, hozzátéve, hogy ha már jobban ismerjük a lemezeket, és jó szemünk van hozzá, akkor érdemes megnézni a bárki által hozzáférhető Discogs-ot, ami egy kifejezetten lemezek eladására kitalált nemzetközi oldal, ahol venni és eladni is tudunk. Ehhez azonban már sokkal jobban kell ismernünk a termékeket, és számítanunk kell arra, hogy amikor belevágunk sok buktatóval fogunk találkozni. Ráadásul, azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ha komolyan gyűjtésbe akarunk kezdeni és befektetésként kezelni a lemezeinket, akkor annak az ápolása, tartása is sok figyelmet és pénzt igényel. Nem mindegy, hogy milyen a lemez állapota Ahogyan a játékok és a képregények esetében is, úgy a lemezeknél is az éri a legtöbbet, ami jó állapotban van (lehetőleg bontatlan csomagolásban) és kevés példány létezik belőle. Így a legegyszerűbb az, ha valaki befektetési céllal vásárol, hogy ki se bontja azt és hűvös, páramentes szobában tartja. Ha azonban használt lemezbe fektetünk bele, vagy már kibontottuk azt, akkor koránt sem mindegy, hogy hogyan ápoljuk. Ápolás terén rengeteg féle mód létezik egyszerű kefétől, mellyel a felületi port lehet letakarítani, a több százezer forintos ultrahangos mosóig, vagy a több millió forintba kerülő lemez egyenesítő készülékig. ez utóbbi főleg boltoknak éri meg. Illetve a megfelelő tárolás is fontos, ha lehet, akkor antisztatikus külső és belső tasakban, ennek megfelelő polcon állítva, nem egymásnak passzírozva érdemes a lemezeket tárolni – mondta el Szécsi Ádám, aki szerint sok türelem és kitartás kell ahhoz, hogy valaki ezzel foglalkozzon. Gyűjtőként pedig hasonlóan gondolkozik, mint Bánházi István: a lemez arra való, hogy élvezzük és hallgassuk elsősorban és csak másodsorban érdemes befektetésként tekinteni rá.

Címlapkép: Getty Images

