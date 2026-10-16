Majka szerint húszévesen még nem feltétlenül a pénzkeresetnek kellene az első helyen állnia.
Felfoghatatlan összeg: ennyit kereshetett Desh a YouTube-on, miután átlépte az egymilliárd megtekintést
Történelmet írt a magyar zeneiparban a korábban kukásként dolgozó Desh, miután ő lett az első olyan hazai előadó, akinek a videói átlépték a döbbenetes, egymilliárdos megtekintést a YouTube-on.
Azahriah állandó zenésztársa, Desh, 2021-ben kezdte el feltölteni saját dalait a platformra, karrierje pedig azóta is töretlenül ível felfelé. Az egykori szemétszállítóból lett rapper olyan hatalmas slágereket jegyez, mint a Kukásautó, a Pannonia, a Mokka vagy a Strawberry. Gyakorlatilag nincs olyan videóklipje, amely ne érte volna el legalább a másfél milliós nézettséget, így az elmúlt öt év kitartó munkája mostanra beért.
A most átlépett egymilliárdos álomhatárral Desh abszolút magyar rekordernek számít. Ez a teljesítmény nemcsak hazai viszonylatban egyedülálló, hanem nemzetközi szinten is ritkaság, emiatt nem meglepő, hogy a kivételes számokra és a dalok sikerére már a határokon túl is felfigyeltek.
A történelmi mérföldkőről a menedzsmentje egy videós összeállítással emlékezett meg a közösségi oldalakon. A felvételen a rapper korábbi klipjeiből láthatók részletek, végül pedig maga az előadó is megköszönte a rajongók támogatását, azt üzenve nekik, hogy "I love you, testvérek! Csókolok mindenkit!".
Mennyit érhet egymilliárd megtekintés a YouTube-on?
A hatalmas nézettség jelentős bevételt is hozhatott Deshnek. Farkas Dániel, a Star Network influenszerügynökség tartalmi igazgatója a hazai YouTube-bevételeket bemutató korábbi cikkünkben arról beszélt, hogy Magyarországon ezer megtekintés általában 1–2 dollárt hozott a tartalomgyártóknak. Ez az akkori árfolyamon 350–700 forintnak felelt meg, és a hirdetések mellett a YouTube Premiumból származó bevételt is tartalmazta.
Ha ezt a korábbi bevételi szintet vetítjük rá az egymilliárd megtekintésre, 1–2 millió dolláros összeg jön ki, ami a cikkben használt korabeli átváltással 350–700 millió forintot jelentene. Az egymilliárdos nézettség ugyanis egymillió darab ezres egységből áll, így az ezer lejátszásra jutó bevételt egymillióval kell megszorozni.
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Ez azonban csak összehasonlító számítás: a 2024-ben ismertetett hazai átlag nem tekinthető Desh tényleges bevételi adatának, és a zenei klipek jövedelmezősége is eltérhet más videókétól. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a közönség életkora és fizetőképessége jelentősen befolyásolja a hirdetési bevételeket, ezért azonos nézettség mellett is nagy különbségek lehetnek a csatornák között.
Ráadásul a kiszámolt összegből még nem következik, mennyi maradhatott az előadónál. A kiadói és terjesztői megállapodások, illetve a közreműködők részesedése is befolyásolhatja a bevételek felosztását, amelyet az adók és a produkciós költségek tovább csökkenthetnek. A százmilliós nagyságrend tehát kijöhet a számításból, Desh személyes keresetét azonban a nézettség alapján nem lehet megállapítani.
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