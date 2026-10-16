Felfoghatatlan összeg: ennyit kereshetett Desh a YouTube-on, miután átlépte az egymilliárd megtekintést

Történelmet írt a magyar zeneiparban a korábban kukásként dolgozó Desh, miután ő lett az első olyan hazai előadó, akinek a videói átlépték a döbbenetes, egymilliárdos megtekintést a YouTube-on.

Azahriah állandó zenésztársa, Desh, 2021-ben kezdte el feltölteni saját dalait a platformra, karrierje pedig azóta is töretlenül ível felfelé. Az egykori szemétszállítóból lett rapper olyan hatalmas slágereket jegyez, mint a Kukásautó, a Pannonia, a Mokka vagy a Strawberry. Gyakorlatilag nincs olyan videóklipje, amely ne érte volna el legalább a másfél milliós nézettséget, így az elmúlt öt év kitartó munkája mostanra beért.

A most átlépett egymilliárdos álomhatárral Desh abszolút magyar rekordernek számít. Ez a teljesítmény nemcsak hazai viszonylatban egyedülálló, hanem nemzetközi szinten is ritkaság, emiatt nem meglepő, hogy a kivételes számokra és a dalok sikerére már a határokon túl is felfigyeltek.

A történelmi mérföldkőről a menedzsmentje egy videós összeállítással emlékezett meg a közösségi oldalakon. A felvételen a rapper korábbi klipjeiből láthatók részletek, végül pedig maga az előadó is megköszönte a rajongók támogatását, azt üzenve nekik, hogy "I love you, testvérek! Csókolok mindenkit!".

Mennyit érhet egymilliárd megtekintés a YouTube-on?

A hatalmas nézettség jelentős bevételt is hozhatott Deshnek. Farkas Dániel, a Star Network influenszerügynökség tartalmi igazgatója a hazai YouTube-bevételeket bemutató korábbi cikkünkben arról beszélt, hogy Magyarországon ezer megtekintés általában 1–2 dollárt hozott a tartalomgyártóknak. Ez az akkori árfolyamon 350–700 forintnak felelt meg, és a hirdetések mellett a YouTube Premiumból származó bevételt is tartalmazta.

Ha ezt a korábbi bevételi szintet vetítjük rá az egymilliárd megtekintésre, 1–2 millió dolláros összeg jön ki, ami a cikkben használt korabeli átváltással 350–700 millió forintot jelentene. Az egymilliárdos nézettség ugyanis egymillió darab ezres egységből áll, így az ezer lejátszásra jutó bevételt egymillióval kell megszorozni.

Ez azonban csak összehasonlító számítás: a 2024-ben ismertetett hazai átlag nem tekinthető Desh tényleges bevételi adatának, és a zenei klipek jövedelmezősége is eltérhet más videókétól. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a közönség életkora és fizetőképessége jelentősen befolyásolja a hirdetési bevételeket, ezért azonos nézettség mellett is nagy különbségek lehetnek a csatornák között.

Ráadásul a kiszámolt összegből még nem következik, mennyi maradhatott az előadónál. A kiadói és terjesztői megállapodások, illetve a közreműködők részesedése is befolyásolhatja a bevételek felosztását, amelyet az adók és a produkciós költségek tovább csökkenthetnek. A százmilliós nagyságrend tehát kijöhet a számításból, Desh személyes keresetét azonban a nézettség alapján nem lehet megállapítani.