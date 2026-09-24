Vészesen apad Budapest egyik kedvelt tava: több mint egy méternyi víz hiányzik már a Naplás-tóból. Szinte rá sem lehet ismerni a tó egyes részeire.
Kvíz: Felismered a fák leveleit? Bizonyítsd, hogy otthon vagy a természetben!
A fák levelei sokszor legalább annyira jellegzetesek, mint a termésük, mégis kevesen tudják első pillantásra megmondani, melyik levél melyik fához tartozik. Pedig a parkokban, útszéleken és erdőkben rengeteg olyan fajjal találkozunk, amelynek levele könnyen felismerhető – feltéve, hogy tudjuk, milyen jellegzetességeket érdemes keresni. Mai kvízünkben 10 falevél képe alapján teheted próbára botanikai ismereteidet. Figyelj a részletekre, mert a forma, a levélszél vagy éppen a levelek elrendeződése sokat elárulhat arról, melyik fáról van szó!
Kvíz: Felismered a fák leveleit? Bizonyítsd, hogy otthon vagy a természetben!
Tudod, mi történik, ha Katalin kopog, vagy amikor férges a mindenszentek? Most kiderül, mennyire ismered a népi időjóslásokat!
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Lássuk, rémlenek-e a legfontosabb szeptemberi események!
mai kvíz során ezekből az eseményekből válogattunk, így kiderülhet, mennyire emlékszel a szeptemberhez kötődő történelmi dátumokra és eseményekre.
A magyarországi és határon kívüli magyar drámairodalom ünnepén a színházak a magyar drámát népszerűsítik, ahogy a mai kvízünk is.
Kvíz: Jól ismered Európa népeit, népcsoportjait? Teszteld, mennyit tudsz a kontinens kulturális sokszínűségéről!
Népek, nyelvek, vallások és hagyományok teszik igazán sokszínűvé Európát. Töltsd ki a kvízt, és mutasd meg, mennyit tudsz róluk!
Mennyire ismered hazánk épített örökségét? Válaszolj 10 kérdésre híres magyar műemlékekről, történelmi épületekről és érdekességeikről!
Régen olvastad Madách Az ember tragédiáját? Teszteld a tudásod 10 kérdéssel a szereplőkről, helyszínekről és a mű legfontosabb mozzanatairól!
Kvíz: Rég volt a matekóra? Lássuk, hogy menne most egy matematika IGAZ-HAMIS az ötödikes tananyagból!
A mai kvíz során tíz állításról kell eldöntened, hogy igaz vagy hamis. Teszteld le, mennyire emlékszel az iskolai matematika anyagra!
Kvíz: Sokat kirándulsz, jól ismered Tokaj környékét? Teszteld, mennyit tudsz valójában a híres bortermő vidékről!
A mai kvíz során Tokaj és a borvidék történetéhez, látnivalóihoz és híres boraihoz kapcsolódó kérdésekre kell válaszolnod.
Vajon mennyire vagy képben a demokrácia működésével? Tíz alapvető kérdésből gyorsan kiderül.
Kvíz: Te Google nélkül is tudod, mit jelentenek ezek a szavak? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből!
Te mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben? Teszteld a tudásod a mai nyelvi kvíz kérdésein keresztül!
Mennyire ismered azokat a zöldségeket és gyümölcsöket, amelyeknek ősszel jön el az idejük? Kvízünkből most kiderül!
A mai kvíz során tesztelheted, mennyire emlékszel az ikonikus regények narrátoraira, vagyis arra, hogy ki meséli a történetet!
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Az egyik legnépszerűbb gasztrokulturális közhely, hogy Magyarország rántott hús alakú, amit úgy is szoktak mondani, hogy Magyarország államformája rántotthús.
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Tedd próbára Egyiptommal kapcsolatos tudásodat, és derítsd ki, mennyire ismered az ország földrajzát, kultúráját és történelmét!
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