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Kvíz: Felismered a fák leveleit? Bizonyítsd, hogy otthon vagy a természetben!

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 18:05

A fák levelei sokszor legalább annyira jellegzetesek, mint a termésük, mégis kevesen tudják első pillantásra megmondani, melyik levél melyik fához tartozik. Pedig a parkokban, útszéleken és erdőkben rengeteg olyan fajjal találkozunk, amelynek levele könnyen felismerhető – feltéve, hogy tudjuk, milyen jellegzetességeket érdemes keresni. Mai kvízünkben 10 falevél képe alapján teheted próbára botanikai ismereteidet. Figyelj a részletekre, mert a forma, a levélszél vagy éppen a levelek elrendeződése sokat elárulhat arról, melyik fáról van szó!

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Kvíz: Felismered a fák leveleit? Bizonyítsd, hogy otthon vagy a természetben!

1/10 kérdés
Melyik fa jellegzetes, tenyérszerű levelét látod a képen?
Nyír
Fűz
Vadgesztenye
Cseresznye
2/10 kérdés
Milyen fához tartozik a képen látható szív alakú levél?
Almafa
Akác
Platán
Hárs
3/10 kérdés
Melyik közismert fa karéjos levelét mutatja a kép?
Nyír
Eperfa
Körtefa
Tölgy
4/10 kérdés
Felismered, melyik fához tartozik ez az összetett levél?
Berkenye
Szil
Éger
Kőris
5/10 kérdés
Melyik fa levelei ilyen jellegzetesen hosszúkásak és keskenyek?
Platán
Fűz
Almafa
Mogyoró
6/10 kérdés
Milyen erdei fa leveleit látod a képen?
Juhar
Akác
Bükk
Éger
7/10 kérdés
Ismerős ez a jellegzetes levélforma? Melyik fához tartozik?
Körtefa
Juhar
Éger
Mogyoró
8/10 kérdés
Melyik Magyarországon őshonos fafaj levelét mutatja a kép?
Mézgás éger
Rezgő nyár
Közönséges gyertyán
Fehér eperfa
9/10 kérdés
Melyik közkedvelt termést hozó fa összetett levelét látod?
Gyertyán
Éger
Eperfa
Dió
10/10 kérdés
Utolsó levél: melyik fához tartozik?
Nyír
Gyertyán
Akác
Galagonya
Címlapkép: Getty Images
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