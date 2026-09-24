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A fák levelei sokszor legalább annyira jellegzetesek, mint a termésük, mégis kevesen tudják első pillantásra megmondani, melyik levél melyik fához tartozik. Pedig a parkokban, útszéleken és erdőkben rengeteg olyan fajjal találkozunk, amelynek levele könnyen felismerhető – feltéve, hogy tudjuk, milyen jellegzetességeket érdemes keresni. Mai kvízünkben 10 falevél képe alapján teheted próbára botanikai ismereteidet. Figyelj a részletekre, mert a forma, a levélszél vagy éppen a levelek elrendeződése sokat elárulhat arról, melyik fáról van szó!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Felismered a fák leveleit? Bizonyítsd, hogy otthon vagy a természetben! 1/10 kérdés Melyik fa jellegzetes, tenyérszerű levelét látod a képen? Nyír Fűz Vadgesztenye Cseresznye Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen fához tartozik a képen látható szív alakú levél? Almafa Akác Platán Hárs Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik közismert fa karéjos levelét mutatja a kép? Nyír Eperfa Körtefa Tölgy Következő kérdés 4/10 kérdés Felismered, melyik fához tartozik ez az összetett levél? Berkenye Szil Éger Kőris Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik fa levelei ilyen jellegzetesen hosszúkásak és keskenyek? Platán Fűz Almafa Mogyoró Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen erdei fa leveleit látod a képen? Juhar Akác Bükk Éger Következő kérdés 7/10 kérdés Ismerős ez a jellegzetes levélforma? Melyik fához tartozik? Körtefa Juhar Éger Mogyoró Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik Magyarországon őshonos fafaj levelét mutatja a kép? Mézgás éger Rezgő nyár Közönséges gyertyán Fehér eperfa Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik közkedvelt termést hozó fa összetett levelét látod? Gyertyán Éger Eperfa Dió Következő kérdés 10/10 kérdés Utolsó levél: melyik fához tartozik? Nyír Gyertyán Akác Galagonya Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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