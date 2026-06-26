Az Európai Bizottság friss elemzése alapján az uniós helyreállítási alap digitális beruházásai a vártnál jóval nagyobb, mintegy kétszeres gazdasági növekedést eredményeznek.
Kvíz: Úgy hiszed, ismered az összes hazai fesztivált? Ez a 10 kérdés a rutinos bulizókat is próbára teszi!
Fesztiválból Magyarországon nincs hiány: vannak nagy múltú nyári rendezvények, legendás helyszínek, megszűnt kedvencek és olyan események is, amelyek jóval az országhatárokon túl is ismertek. Most tíz kérdésen keresztül járjuk be a magyar fesztiváltérképet. Lássuk, te mennyire vagy otthon a hazai fesztiválok világában!
Kvíz: Úgy hiszed, ismered az összes hazai fesztivált? Ez a 10 kérdés a rutinos bulizókat is próbára teszi!
Kvíz: Imádsz kirándulni, barlangok mélyén barangolni? Lássuk, mennyit tudsz a magyarországi barlangokról!
Derítsd ki, milyen jól ismered a magyar barlangok izgalmas és sokszínű világát!
Szereted Horvátországot? Ezzel a kvízzel az is kiderül, mennyire ismered az ország városait, látnivalóit, történelmét és érdekességeit.
Kvíz: Emlékszel még mi történt az utolsó olimpiai játékokon? Tedd próbára tudásod a mai olimpia-kvízen!
Minden év június 23-án ünneplik világszerte az Olimpiai Világnapot.
Kvíz: Tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád!
Vajon mire mennél internet és idegen szavak szótára nélkül? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, hány kifejezést ismersz!
Magyarországon minden évben június harmadik vasárnapján ünnepeljük az apák napját, ez idén éppen a nyári napfordulóra, vagyis a csillagászati nyár kezdőnapjára esik.
Föld körüli zenei utazásra hívunk: derítsd ki, mennyit tudsz különböző kultúrák műfajairól és hangszereiről!
Kvíz: Mennyire ismered a magyar múzeumokat? Ez a 10 kérdés a gyakorlott látogatókat is próbára teszi!
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Gyerekként sokan megszeretik az őslények világát, fejből tudják az összes dinoszaurusz nevét.
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