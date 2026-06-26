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Fesztiválból Magyarországon nincs hiány: vannak nagy múltú nyári rendezvények, legendás helyszínek, megszűnt kedvencek és olyan események is, amelyek jóval az országhatárokon túl is ismertek. Most tíz kérdésen keresztül járjuk be a magyar fesztiváltérképet. Lássuk, te mennyire vagy otthon a hazai fesztiválok világában!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Úgy hiszed, ismered az összes hazai fesztivált? Ez a 10 kérdés a rutinos bulizókat is próbára teszi! 1/10 kérdés Melyik magyar fesztivál indult 1993-ban Diáksziget néven? EFOTT Sziget Fesztivál Campus Fesztivál Volt Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik város ad otthont a Campus Fesztiválnak? Sopron Debrecen Szeged Pécs Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik fesztivál neve utal egyetemistákra és főiskolásokra? VOLT FEZEN EFOTT O.Z.O.R.A. Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik balatoni településen rendezték meg a Balaton Soundot, amely évekig legendás volt vízparti elektronikus bulijai miatt? Keszthely Balatonfüred Zamárdi Siófok Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik városban indult és vált ismertté a VOLT Fesztivál? Sopron Debrecen Veszprém Eger Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik település nevére utal a FEZEN fesztivál neve? Zebegény Enying Felcsút Székesfehérvár Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik összművészeti fesztivál egyik fő helyszíne Kapolcs? Campus Fesztivál Balaton Sound Művészetek Völgye B my Lake Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik zenekar daláról kapta a nevét a Fishing on Orfű fesztivál? Kiscsillag 30Y Kispál és a Borz Quimby Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik az a Dádpusztán megrendezett fesztivál, amely a világ minden tájáról vonzza a goa és psytrance rajongóit? O.Z.O.R.A. Festival Balaton Sound Kolorádó Fesztivál B my Lake Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik városban tartják az Utcazene Fesztivált? Debrecenben Pécsen Szegeden Veszprémben Eredmények

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