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Young Caucasian woman in yellow skirt having fun on music festival in summer
Kvíz

Kvíz: Úgy hiszed, ismered az összes hazai fesztivált? Ez a 10 kérdés a rutinos bulizókat is próbára teszi!

Pénzcentrum
2026. június 26. 17:55

Fesztiválból Magyarországon nincs hiány: vannak nagy múltú nyári rendezvények, legendás helyszínek, megszűnt kedvencek és olyan események is, amelyek jóval az országhatárokon túl is ismertek. Most tíz kérdésen keresztül járjuk be a magyar fesztiváltérképet. Lássuk, te mennyire vagy otthon a hazai fesztiválok világában!

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Kvíz: Úgy hiszed, ismered az összes hazai fesztivált? Ez a 10 kérdés a rutinos bulizókat is próbára teszi!

1/10 kérdés
Melyik magyar fesztivál indult 1993-ban Diáksziget néven?
EFOTT
Sziget Fesztivál
Campus Fesztivál
Volt
2/10 kérdés
Melyik város ad otthont a Campus Fesztiválnak?
Sopron
Debrecen
Szeged
Pécs
3/10 kérdés
Melyik fesztivál neve utal egyetemistákra és főiskolásokra?
VOLT
FEZEN
EFOTT
O.Z.O.R.A.
4/10 kérdés
Melyik balatoni településen rendezték meg a Balaton Soundot, amely évekig legendás volt vízparti elektronikus bulijai miatt?
Keszthely
Balatonfüred
Zamárdi
Siófok
5/10 kérdés
Melyik városban indult és vált ismertté a VOLT Fesztivál?
Sopron
Debrecen
Veszprém
Eger
6/10 kérdés
Melyik település nevére utal a FEZEN fesztivál neve?
Zebegény
Enying
Felcsút
Székesfehérvár
7/10 kérdés
Melyik összművészeti fesztivál egyik fő helyszíne Kapolcs?
Campus Fesztivál
Balaton Sound
Művészetek Völgye
B my Lake
8/10 kérdés
Melyik zenekar daláról kapta a nevét a Fishing on Orfű fesztivál?
Kiscsillag
30Y
Kispál és a Borz
Quimby
9/10 kérdés
Melyik az a Dádpusztán megrendezett fesztivál, amely a világ minden tájáról vonzza a goa és psytrance rajongóit?
O.Z.O.R.A. Festival
Balaton Sound
Kolorádó Fesztivál
B my Lake
10/10 kérdés
Melyik városban tartják az Utcazene Fesztivált?
Debrecenben
Pécsen
Szegeden
Veszprémben
Címlapkép: Getty Images
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