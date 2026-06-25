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Kvíz

Kvíz: Imádsz kirándulni, barlangok mélyén barangolni? Lássuk, mennyit tudsz a magyarországi barlangokról!

Pénzcentrum
2026. június 25. 17:59

Minden év június 25-e a barlangok napja, mely remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük ezeket a gyakran rejtve maradó természeti kincseket. A mai kvíz során a magyarországi barlangokkal kapcsolatos érdekességeket, földrajzi ismereteket, természettudományos tényeket és híres hazai, valamint nemzetközi barlangokat vesszük górcső alá. Tedd próbára tudásodat, és derítsd ki, milyen jól ismered a magyar barlangok izgalmas és sokszínű világát!

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Kvíz: Imádsz kirándulni, barlangok mélyén barangolni? Lássuk, mennyit tudsz a magyarországi barlangokról!

1/10 kérdés
Melyik barlangunk jelenleg Magyarország leghosszabb barlangja a maga több mint 32 kilométeres kiterjedésével?
Pál-völgyi-barlangrendszer
Baradla-barlang
Csodabogyós-barlang
István-lápai-barlang
2/10 kérdés
Melyik városban tehetünk egyedülálló módon föld alatti csónaktúrát a barlang kristálytiszta vizén?
Tapolca
Budapest
Miskolc
Pécs
3/10 kérdés
Melyik barlangvidékünk került fel Magyarországról egyetlen természeti helyszínként az UNESCO Világörökség listájára?
Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjai
Budai-hegység barlangjai
Balaton-felvidék barlangjai
Mecsek barlangrendszerei
4/10 kérdés
Mit jelent a barlangászatban használt "zsomboly" kifejezés?
Olyan barlang, amiben csak cseppkövek vannak.
A barlangi patakok visszaduzzasztott tava.
Függőleges, aknaszerű barlangjárat.
Egy különleges, barlangban élő bogárfaj.
5/10 kérdés
Hol mártózhatunk meg egy természetes barlangjáratokban kialakított, Európában is ritkaságnak számító meleg vizes fürdőben?
Esztergom
Miskolctapolca
Balatonederics
Jósvafő
6/10 kérdés
Milyen különleges kis állat a "csetri", amely a Tapolcai-tavasbarlang egyetlen halfaja?
Vak gőte
Törpeharcsa
Barlangi vaklazac
Fürge cselle
7/10 kérdés
Melyik budapesti barlang híres a "Meseország" nevű szakaszáról, ahol elefántra vagy krokodilra emlékeztető sziklaformákat láthatunk?
Mátyás-hegyi-barlang
Szemlő-hegyi-barlang
Pál-völgyi-barlang
Ferenc-hegyi-barlang
8/10 kérdés
Átlagosan hány fokos a hőmérséklet a legtöbb magyarországi barlang mélyén egész évben?
0-5 °C (fagypont közeli)
Mindig megegyezik a kinti hőmérséklettel
20-22 °C (kellemes szobahőmérséklet)
10-12 °C (állandóan hűvös)
9/10 kérdés
Kihez kell fordulni segítségért, ha egy barlangász balesetet szenved vagy eltéved egy nehezen megközelíthető járatban?
Tűzoltóság
Hegyi Mentők
Barlangi Mentőszolgálat (BMSZ)
Országos Mentőszolgálat (OMSZ)
10/10 kérdés
Melyik mecseki barlang mellett találhatunk egy izgalmas Denevérmúzeumot is?
Beremendi-kristálybarlang
Abaligeti-barlang
Orfűi Vízfő-barlang
Mánfai-kőlyuk
Címlapkép: Getty Images
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