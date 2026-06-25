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Minden év június 25-e a barlangok napja, mely remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük ezeket a gyakran rejtve maradó természeti kincseket. A mai kvíz során a magyarországi barlangokkal kapcsolatos érdekességeket, földrajzi ismereteket, természettudományos tényeket és híres hazai, valamint nemzetközi barlangokat vesszük górcső alá. Tedd próbára tudásodat, és derítsd ki, milyen jól ismered a magyar barlangok izgalmas és sokszínű világát!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Imádsz kirándulni, barlangok mélyén barangolni? Lássuk, mennyit tudsz a magyarországi barlangokról! 1/10 kérdés Melyik barlangunk jelenleg Magyarország leghosszabb barlangja a maga több mint 32 kilométeres kiterjedésével? Pál-völgyi-barlangrendszer Baradla-barlang Csodabogyós-barlang István-lápai-barlang Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik városban tehetünk egyedülálló módon föld alatti csónaktúrát a barlang kristálytiszta vizén? Tapolca Budapest Miskolc Pécs Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik barlangvidékünk került fel Magyarországról egyetlen természeti helyszínként az UNESCO Világörökség listájára? Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjai Budai-hegység barlangjai Balaton-felvidék barlangjai Mecsek barlangrendszerei Következő kérdés 4/10 kérdés Mit jelent a barlangászatban használt "zsomboly" kifejezés? Olyan barlang, amiben csak cseppkövek vannak. A barlangi patakok visszaduzzasztott tava. Függőleges, aknaszerű barlangjárat. Egy különleges, barlangban élő bogárfaj. Következő kérdés 5/10 kérdés Hol mártózhatunk meg egy természetes barlangjáratokban kialakított, Európában is ritkaságnak számító meleg vizes fürdőben? Esztergom Miskolctapolca Balatonederics Jósvafő Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen különleges kis állat a "csetri", amely a Tapolcai-tavasbarlang egyetlen halfaja? Vak gőte Törpeharcsa Barlangi vaklazac Fürge cselle Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik budapesti barlang híres a "Meseország" nevű szakaszáról, ahol elefántra vagy krokodilra emlékeztető sziklaformákat láthatunk? Mátyás-hegyi-barlang Szemlő-hegyi-barlang Pál-völgyi-barlang Ferenc-hegyi-barlang Következő kérdés 8/10 kérdés Átlagosan hány fokos a hőmérséklet a legtöbb magyarországi barlang mélyén egész évben? 0-5 °C (fagypont közeli) Mindig megegyezik a kinti hőmérséklettel 20-22 °C (kellemes szobahőmérséklet) 10-12 °C (állandóan hűvös) Következő kérdés 9/10 kérdés Kihez kell fordulni segítségért, ha egy barlangász balesetet szenved vagy eltéved egy nehezen megközelíthető járatban? Tűzoltóság Hegyi Mentők Barlangi Mentőszolgálat (BMSZ) Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik mecseki barlang mellett találhatunk egy izgalmas Denevérmúzeumot is? Beremendi-kristálybarlang Abaligeti-barlang Orfűi Vízfő-barlang Mánfai-kőlyuk Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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