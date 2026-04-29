A közlekedési szabályokkal nemcsak azoknak érdemes tisztában lenniük, akik valamilyen járművel - akár csak biciklivel vagy rollerrel - közlekednek, hanem mindenkinek. A KRESZ egyes szabályai viszont még gyakorlott sofőröknek is fejtörést okozhatnak, mint a többsávos körforgalom, vagy a jobbkéz-szabály speciális esetei. A mai kvíz során próbára teheted a KRESZ-tudásod. Lássuk, mennyire ismered jól a közlekedési szabályokat!

Kvíz: Gyakorlott sofőr vagy? Ezek a KRESZ szabályok még rutinos vezetőknek is feladják a leckét! 1/10 kérdés Mekkora a KRESZ szerint előírt biztonságos követési távolság? nem ír konkrétumot, csak olyan távolságot határoz meg, amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött – ennek hirtelen fékezése esetében is – meg lehessen állni ez az autó tömegétől és gyorsaságától függ, de személygépjárművek esetén 2 tonnáig 90 km/h sebességnél 45 méter autópályán 2 másodperc, főúton 5 másodperc alatt megtehető távolság sebességtől függ: 130 km/óra sebességgel haladva legalább 70 méter, 100 km/óra esetében pedig 50 méter, ez alatt arányosan csökkentve Következő kérdés 2/10 kérdés Mi számít egyenrangú útkereszteződésnek? (Útkereszteződés két vagy több út azonos szintben történő kereszteződése, egymásba torkollása vagy elágazása.) két főút találkozása mindig egyenrangú minden olyan útkereszteződés, ahol egyenrangú utak kereszteződését jelző tábla található azok az útkereszteződések, amelyeknél két vagy több út metszi egymást, az elágazások és T-kereszteződések nem egyenrangúak minden olyan útkereszteződés egyenrangú, ahol jelzőtábla, -lámpa, vagy felfestés nem rendelkezik másként Következő kérdés 3/10 kérdés Mi az a kanyarodási szabály? a gyalogátkelő helyen a kanyarodó járműnek elsőbbsége van a gyalogosokkal szemben aki irányt változtat, annak köteles az azonos irányban vagy szemben haladó, irányt nem változtató jármű elsőbbséget adni az egyenesen haladó (irányt nem változtató) jármű elsőbbséget élvez a vele azonos irányból, vagy szemből érkező, irányt változtató járművekkel szemben jobbra mindig kisívben, balra mindig nagyívben kell kanyarodni Következő kérdés 4/10 kérdés Mit jelent a büntetőfékezés a köznyelvben, amelyért súlyos büntetés járhat? amikor az egyik sofőr valós vagy vélt sérelmét úgy vezeti le, hogy szándékosan, általában váratlanul, ok nélkül lefékez a mögötte haladó előtt, majd továbbhajt válasz amikor a járműben ülők vitatkoznak, és a volánnál ülő azzal ad nyomatékot a véleményének, hogy lefékez amikor egy sofőr nem akarok megállni az őt levillogó rendőröknek, ezért kénytelenek elé kerülni és fékezéssel megállásra késztetni Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen közlekedési tábla nem létezik az alábbiak közül? sorompó nélküli vasúti átjáró veszélyes emelkedő forgalomcsillapító kátyú szembejövő forgalom elsőbbsége Következő kérdés 6/10 kérdés Mit jelent a tábla, amin egy tehén van piros szegélyű fehér háromszögben a KRESZ szerint? Vigyázat, tehén! háziállatoknak az úton, útszélen való felbukkanására figyelmeztet nagytestű állatok (pl. szarvasmarha, juh, őz, szarvas, ló) lehetséges felbukkanására figyelmeztet az úton háziállat csapatok (marhagulya, juhnyáj, disznókonda, stb.) terelési útvonalát jelzi Következő kérdés 7/10 kérdés Mi számít lakott területnek a KRESZ szerint? minden település lakóövezeti részei, ide nem számítva a gazdasági és ipari hasznosítású területeket alapvetően a lakott terület kezdetét és végét jelző táblák közé eső területet jelenti lakott terület az, ahol személyek életvitelszerűen tartózkodnak a települések belterületei és minden olyan külterület, ahol életvitelszerűen tartózkodnak személyek (pl. tanyák, zártkerti övezetek) Következő kérdés 8/10 kérdés Mit nem tilos csinálni az alábbiakban csinálni egy egyszerű, kétsávos körforgalomban? sávot váltani megfordulni tolatni megállni Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen szabály vonatkozik a járdán parkolásra a KRESZ-ben? járdán parkolni általánosan tilos, ha csak tábla nem engedélyezi járdán parkolni általánosan szabad, ha csak tábla nem tiltja csak akkor lehet a járdára parkolni, ha a járda elég széles ahhoz, hogy az autó teljesen elférjen rajta és még a gyalogosok számára is maradjon egy méternyi hely járdán csak akkor lehet parkolni, ha az út menti felfestés jelzi a parkolósávot és hogy meddig lóghat be a járdára a gépjármű, illetve lóghat ki az úttestre Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik útburkolati jel lehet kizárólag fehér a KRESZ szerint az alábbiak közül? (Fehér útburkolati jelek jelölik az állandó forgalmi rendet, míg a sárgajelek többnyire ideiglenek szabályozást jelölnek, esetenként figyelmeztetést, hangsúlyos tiltást.) járműforgalom elől elzárt terület kötelező megállás helyét jelző vonal várakozási tilalmat jelző vonal gyalogos-átkelőhely Eredmények

Címlapkép: Getty Images

