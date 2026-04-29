Közelkép egy felismerhetetlen kaukázusi férfiról, aki taxisofőrként dolgozik.
Kvíz

Kvíz: Gyakorlott sofőr vagy? Ezek a KRESZ szabályok még rutinos vezetőknek is feladják a leckét!

Pénzcentrum
2026. április 29. 18:01

A közlekedési szabályokkal nemcsak azoknak érdemes tisztában lenniük, akik valamilyen járművel - akár csak biciklivel vagy rollerrel - közlekednek, hanem mindenkinek. A KRESZ egyes szabályai viszont még gyakorlott sofőröknek is fejtörést okozhatnak, mint a többsávos körforgalom, vagy a jobbkéz-szabály speciális esetei. A mai kvíz során próbára teheted a KRESZ-tudásod. Lássuk, mennyire ismered jól a közlekedési szabályokat!

1/10 kérdés
Mekkora a KRESZ szerint előírt biztonságos követési távolság?
nem ír konkrétumot, csak olyan távolságot határoz meg, amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött – ennek hirtelen fékezése esetében is – meg lehessen állni
ez az autó tömegétől és gyorsaságától függ, de személygépjárművek esetén 2 tonnáig 90 km/h sebességnél 45 méter
autópályán 2 másodperc, főúton 5 másodperc alatt megtehető távolság
sebességtől függ: 130 km/óra sebességgel haladva legalább 70 méter, 100 km/óra esetében pedig 50 méter, ez alatt arányosan csökkentve
2/10 kérdés
Mi számít egyenrangú útkereszteződésnek? (Útkereszteződés két vagy több út azonos szintben történő kereszteződése, egymásba torkollása vagy elágazása.)
két főút találkozása mindig egyenrangú
minden olyan útkereszteződés, ahol egyenrangú utak kereszteződését jelző tábla található
azok az útkereszteződések, amelyeknél két vagy több út metszi egymást, az elágazások és T-kereszteződések nem egyenrangúak
minden olyan útkereszteződés egyenrangú, ahol jelzőtábla, -lámpa, vagy felfestés nem rendelkezik másként
3/10 kérdés
Mi az a kanyarodási szabály?
a gyalogátkelő helyen a kanyarodó járműnek elsőbbsége van a gyalogosokkal szemben
aki irányt változtat, annak köteles az azonos irányban vagy szemben haladó, irányt nem változtató jármű elsőbbséget adni
az egyenesen haladó (irányt nem változtató) jármű elsőbbséget élvez a vele azonos irányból, vagy szemből érkező, irányt változtató járművekkel szemben
jobbra mindig kisívben, balra mindig nagyívben kell kanyarodni
4/10 kérdés
Mit jelent a büntetőfékezés a köznyelvben, amelyért súlyos büntetés járhat?
amikor az egyik sofőr valós vagy vélt sérelmét úgy vezeti le, hogy szándékosan, általában váratlanul, ok nélkül lefékez a mögötte haladó előtt, majd továbbhajt
válasz
amikor a járműben ülők vitatkoznak, és a volánnál ülő azzal ad nyomatékot a véleményének, hogy lefékez
amikor egy sofőr nem akarok megállni az őt levillogó rendőröknek, ezért kénytelenek elé kerülni és fékezéssel megállásra késztetni
5/10 kérdés
Milyen közlekedési tábla nem létezik az alábbiak közül?
sorompó nélküli vasúti átjáró
veszélyes emelkedő
forgalomcsillapító kátyú
szembejövő forgalom elsőbbsége
6/10 kérdés
Mit jelent a tábla, amin egy tehén van piros szegélyű fehér háromszögben a KRESZ szerint?
Vigyázat, tehén!
háziállatoknak az úton, útszélen való felbukkanására figyelmeztet
nagytestű állatok (pl. szarvasmarha, juh, őz, szarvas, ló) lehetséges felbukkanására figyelmeztet az úton
háziállat csapatok (marhagulya, juhnyáj, disznókonda, stb.) terelési útvonalát jelzi
7/10 kérdés
Mi számít lakott területnek a KRESZ szerint?
minden település lakóövezeti részei, ide nem számítva a gazdasági és ipari hasznosítású területeket
alapvetően a lakott terület kezdetét és végét jelző táblák közé eső területet jelenti
lakott terület az, ahol személyek életvitelszerűen tartózkodnak
a települések belterületei és minden olyan külterület, ahol életvitelszerűen tartózkodnak személyek (pl. tanyák, zártkerti övezetek)
8/10 kérdés
Mit nem tilos csinálni az alábbiakban csinálni egy egyszerű, kétsávos körforgalomban?
sávot váltani
megfordulni
tolatni
megállni
9/10 kérdés
Milyen szabály vonatkozik a járdán parkolásra a KRESZ-ben?
járdán parkolni általánosan tilos, ha csak tábla nem engedélyezi
járdán parkolni általánosan szabad, ha csak tábla nem tiltja
csak akkor lehet a járdára parkolni, ha a járda elég széles ahhoz, hogy az autó teljesen elférjen rajta és még a gyalogosok számára is maradjon egy méternyi hely
járdán csak akkor lehet parkolni, ha az út menti felfestés jelzi a parkolósávot és hogy meddig lóghat be a járdára a gépjármű, illetve lóghat ki az úttestre
10/10 kérdés
Melyik útburkolati jel lehet kizárólag fehér a KRESZ szerint az alábbiak közül? (Fehér útburkolati jelek jelölik az állandó forgalmi rendet, míg a sárgajelek többnyire ideiglenek szabályozást jelölnek, esetenként figyelmeztetést, hangsúlyos tiltást.)
járműforgalom elől elzárt terület
kötelező megállás helyét jelző vonal
várakozási tilalmat jelző vonal
gyalogos-átkelőhely
