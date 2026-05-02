Újságcímekből készült kollázs
Kvíz

Kvíz: Hírek, amik megváltoztatták a világot – Mennyire ismered a médiatörténet legfontosabb pillanatait?

Pénzcentrum
2026. május 2. 18:02

A média nemcsak tudósít a történelemről, hanem sokszor formálja is azt. Egy hír sok mindenre képes – néha sokkol, összehoz, néha épp megváltoztatja a világot. De vajon emlékszel még azokra a pillanatokra, amikor a média tényleg hatással volt a világunkra? A sajtószabadság világnapja alkalmából most ezekből a sorsfordító médiatörténeti pillanatokból szemezgettünk. Ebben a kvízben olyan eseményekkel találkozol, amelyek nemcsak a hírekben szóltak nagyot, hanem a fejekben is nyomot hagytak. Vajon mennyire ismered sajtó történetének legmeghatározóbb híreit?

1/10 kérdés
Melyik 1969-es esemény élő közvetítése ültette az egész világot a tévéképernyők elé?
John F. Kennedy beiktatása
A vietnámi háború lezárása
A Woodstock fesztivál megnyitója
Az Apollo-11 holdra szállása
2/10 kérdés
Kinek a halálhíre miatt szakította meg a Magyar Televízió a Kacsameséket 1993-ban?
Antall József
Kádár János
Horn Gyula
Göncz Árpád
3/10 kérdés
Kinek a meggyilkolásakor vált az USA-ban a tévé a legfőbb hírforrássá az újságok helyett?
Robert F. Kennedy
John F. Kennedy
Martin Luther King Jr.
Malcolm X
4/10 kérdés
Melyik amerikai elnök lemondásához vezetett a The Washington Post két újságírójának kitartó oknyomozói munkája?
Richard Nixon
Bill Clinton
Andrew Johnson
Ronald Reagan
5/10 kérdés
Melyik technológiai újítást vezették be a nagy amerikai hírcsatornák a 2001. szeptember 11-i terrortámadások sajtóközvetítésekor?
A közösségi médiás kommentek beolvasását.
Az élő drónfelvételek használatát.
A helyszíni riporterek kép a képben (PiP) megjelenítését.
A képernyő alján folyamatosan futó hírsávot.
6/10 kérdés
Melyik 1938-as rádiójáték miatt hitték sokan, hogy marslakók támadták meg a Földet?
Ray Bradbury: Marsbéli krónikák
Arthur C. Clarke: Űrodisszeia
H. G. Wells: Az időgép
Orson Welles: Világok harca
7/10 kérdés
Melyik médiumon keresztül követte a lakosság percről percre az 1990-es taxisblokád eseményeit?
A betelefonálós, élő rádióműsorok
Az első betárcsázós internetes hírlevelek
A teletext szolgáltatás (Képújság)
A vidéki kábeltelevíziós hálózatok
8/10 kérdés
Mi volt a legfőbb médiaszenzáció O.J. Simpson 1994-es letartóztatásában?
Menekülés közben telefonon vallotta be tettét egy rádióműsorban.
Élőben adták az autós üldözését, még az NBA döntőjét is megszakították miatta.
Egy bulvárújságíró ült O.J. Simpson mellett a rendőrautóban, és interjút készített vele a rendőrségre menet.
A rendőrség élőben közvetítette az akciót az első internetes webkamerákon keresztül.
9/10 kérdés
Miért írt sajtótörténelmet a Clinton-Lewinsky botrány 1998-as kirobbanása?
Ez volt az első eset, hogy egy internetes hírportál gyorsabb volt és megelőzte a hagyományos nyomtatott sajtót.
Hackerek tették közzé a bizonyítékokat az amerikai tévécsatornák feltörésével.
A Fehér Ház szóvivője véletlenül élő adásban szólta el magát.
Egy okostelefonos rejtett videofelvétel buktatta le őket.
10/10 kérdés
Melyik globális mozgalmat indította el újságírók oknyomozása Harvey Weinstein tetteiről 2017-ben?
Black Lives Matter
#MeToo
Occupy Wall Street
Fridays for Future
Címlapkép: Getty Images
