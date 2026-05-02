A média nemcsak tudósít a történelemről, hanem sokszor formálja is azt. Egy hír sok mindenre képes – néha sokkol, összehoz, néha épp megváltoztatja a világot. De vajon emlékszel még azokra a pillanatokra, amikor a média tényleg hatással volt a világunkra? A sajtószabadság világnapja alkalmából most ezekből a sorsfordító médiatörténeti pillanatokból szemezgettünk. Ebben a kvízben olyan eseményekkel találkozol, amelyek nemcsak a hírekben szóltak nagyot, hanem a fejekben is nyomot hagytak. Vajon mennyire ismered sajtó történetének legmeghatározóbb híreit?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Hírek, amik megváltoztatták a világot! Mennyire ismered a médiatörténet legfontosabb pillanatait? 1/10 kérdés Melyik 1969-es esemény élő közvetítése ültette az egész világot a tévéképernyők elé? John F. Kennedy beiktatása A vietnámi háború lezárása A Woodstock fesztivál megnyitója Az Apollo-11 holdra szállása Következő kérdés 2/10 kérdés Kinek a halálhíre miatt szakította meg a Magyar Televízió a Kacsameséket 1993-ban? Antall József Kádár János Horn Gyula Göncz Árpád Következő kérdés 3/10 kérdés Kinek a meggyilkolásakor vált az USA-ban a tévé a legfőbb hírforrássá az újságok helyett? Robert F. Kennedy John F. Kennedy Martin Luther King Jr. Malcolm X Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik amerikai elnök lemondásához vezetett a The Washington Post két újságírójának kitartó oknyomozói munkája? Richard Nixon Bill Clinton Andrew Johnson Ronald Reagan Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik technológiai újítást vezették be a nagy amerikai hírcsatornák a 2001. szeptember 11-i terrortámadások sajtóközvetítésekor? A közösségi médiás kommentek beolvasását. Az élő drónfelvételek használatát. A helyszíni riporterek kép a képben (PiP) megjelenítését. A képernyő alján folyamatosan futó hírsávot. Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik 1938-as rádiójáték miatt hitték sokan, hogy marslakók támadták meg a Földet? Ray Bradbury: Marsbéli krónikák Arthur C. Clarke: Űrodisszeia H. G. Wells: Az időgép Orson Welles: Világok harca Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik médiumon keresztül követte a lakosság percről percre az 1990-es taxisblokád eseményeit? A betelefonálós, élő rádióműsorok Az első betárcsázós internetes hírlevelek A teletext szolgáltatás (Képújság) A vidéki kábeltelevíziós hálózatok Következő kérdés 8/10 kérdés Mi volt a legfőbb médiaszenzáció O.J. Simpson 1994-es letartóztatásában? Menekülés közben telefonon vallotta be tettét egy rádióműsorban. Élőben adták az autós üldözését, még az NBA döntőjét is megszakították miatta. Egy bulvárújságíró ült O.J. Simpson mellett a rendőrautóban, és interjút készített vele a rendőrségre menet. A rendőrség élőben közvetítette az akciót az első internetes webkamerákon keresztül. Következő kérdés 9/10 kérdés Miért írt sajtótörténelmet a Clinton-Lewinsky botrány 1998-as kirobbanása? Ez volt az első eset, hogy egy internetes hírportál gyorsabb volt és megelőzte a hagyományos nyomtatott sajtót. Hackerek tették közzé a bizonyítékokat az amerikai tévécsatornák feltörésével. A Fehér Ház szóvivője véletlenül élő adásban szólta el magát. Egy okostelefonos rejtett videofelvétel buktatta le őket. Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik globális mozgalmat indította el újságírók oknyomozása Harvey Weinstein tetteiről 2017-ben? Black Lives Matter #MeToo Occupy Wall Street Fridays for Future Eredmények

