Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Május 1-je a munka ünnepe, az 1990-es évektől pedig a munkavállalók szolidaritási napja Magyarországon. Ebből az alkalomból a mai kvíz régi, már akár feledésbe merült foglalkozásnévet vesz sorra. Te még emlékszel, mit csinált egykor a tímár, mi volt a varga munkája és mihez értett a szatócs? Teszteld, hány régi foglalkozásnévről tudnád megmondani, mit is takart a kifejezés!

Kvíz: Neked rémlik, mivel foglalkozott a molnár, a kádár, a kalmár? Lássuk, mennyit tudsz a régi magyar szakmákról! 1/10 kérdés Az alábbi szakmák közül melyik foglalkozótt bőrök kikészítésével és egyszerűbb lábbelik varrásával? tímár molnár tőzsér vincellér Következő kérdés 2/10 kérdés Kiket hívott a pesti köznyelv milimári néven? tejáruslányokat virágkötőket mézeskalács készítőket kalapkészítőket Következő kérdés 3/10 kérdés Mit árultak a kucséberek? Dunából hordott vizet késeket, ollókat, szerszámokat mindenfélét, édességet, magvakat, játékokat, tükröt, fésűt, bajuszkötőt… kesztyűket, ruhazsebkendőket Következő kérdés 4/10 kérdés Mit csinált a lókupec? lovakkal kereskedett lovakat idomított lovakat gyógyított lovakat tenyésztett Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbi négyből három mesterség nagyjából ugyanazt a szakmát jelenti. Melyik a kakukktojás? pintér bodnár kádár gerencsér Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik szakmával volt rokon a paszományos az alábbiak közül? zálogos gombkötő harisnyafoltozó pákász Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen árut szállított jellemzően a tutajos? vályogtéglát fát takarmányt haszonállatokat Következő kérdés 8/10 kérdés Mivel foglalkozott a szatócs? vászonkészítő szövőmester kiskereskedő, aki vegyesáruboltjában élelmiszert és háztartási cikkeket árult papírmerítő mesterember, aki cellulóz és víz keverékéből készít papírt ruházkodásra alkalmas szőrös bőrök szabásával, varrásával és kikészítésével foglalkozó mesterség Következő kérdés 9/10 kérdés A szakmák jellegét tekintve az alábbi négy közül melyik a kakukktojás? kalmár kolompár kofa kufár Következő kérdés 10/10 kérdés Milyen anyaggal dolgozott a csutorás? fémmel fával gyapjúval kővel Eredmények Címlapkép: Fortepan / Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény

Jelentem Mégsem

