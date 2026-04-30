Fortepan / Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény május 1
Kvíz

Kvíz: Neked rémlik, mivel foglalkozott a molnár, a kádár, a kalmár? Lássuk, mennyit tudsz a régi magyar szakmákról!

Pénzcentrum
2026. április 30. 17:59

Május 1-je a munka ünnepe, az 1990-es évektől pedig a munkavállalók szolidaritási napja Magyarországon. Ebből az alkalomból a mai kvíz régi, már akár feledésbe merült foglalkozásnévet vesz sorra. Te még emlékszel, mit csinált egykor a tímár, mi volt a varga munkája és mihez értett a szatócs? Teszteld, hány régi foglalkozásnévről tudnád megmondani, mit is takart a kifejezés! 

1/10 kérdés
Az alábbi szakmák közül melyik foglalkozótt bőrök kikészítésével és egyszerűbb lábbelik varrásával?
tímár
molnár
tőzsér
vincellér
2/10 kérdés
Kiket hívott a pesti köznyelv milimári néven?
tejáruslányokat
virágkötőket
mézeskalács készítőket
kalapkészítőket
3/10 kérdés
Mit árultak a kucséberek?
Dunából hordott vizet
késeket, ollókat, szerszámokat
mindenfélét, édességet, magvakat, játékokat, tükröt, fésűt, bajuszkötőt…
kesztyűket, ruhazsebkendőket
4/10 kérdés
Mit csinált a lókupec?
lovakkal kereskedett
lovakat idomított
lovakat gyógyított
lovakat tenyésztett
5/10 kérdés
Az alábbi négyből három mesterség nagyjából ugyanazt a szakmát jelenti. Melyik a kakukktojás?
pintér
bodnár
kádár
gerencsér
6/10 kérdés
Melyik szakmával volt rokon a paszományos az alábbiak közül?
zálogos
gombkötő
harisnyafoltozó
pákász
7/10 kérdés
Milyen árut szállított jellemzően a tutajos?
vályogtéglát
fát
takarmányt
haszonállatokat
8/10 kérdés
Mivel foglalkozott a szatócs?
vászonkészítő szövőmester
kiskereskedő, aki vegyesáruboltjában élelmiszert és háztartási cikkeket árult
papírmerítő mesterember, aki cellulóz és víz keverékéből készít papírt
ruházkodásra alkalmas szőrös bőrök szabásával, varrásával és kikészítésével foglalkozó mesterség
9/10 kérdés
A szakmák jellegét tekintve az alábbi négy közül melyik a kakukktojás?
kalmár
kolompár
kofa
kufár
10/10 kérdés
Milyen anyaggal dolgozott a csutorás?
fémmel
fával
gyapjúval
kővel

Címlapkép: Fortepan / Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény május 1

