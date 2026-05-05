2026. május 5. kedd Györgyi
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zökkenőmentes minta kézzel rajzolt matematikai képletekkel és egyéb elemekkel. Tudományos gyűjtemény. Vektor doodlle illusztráció mathematics
Kvíz

Kvíz: Te átmennél ma a matekérettségin? Ez a 10 egyszerű kérdés rajtad is kifoghat!

Pénzcentrum
2026. május 5. 05:31

A matematika érettségi minden évben diákok tízezreinek adja fel a leckét. Neked vajon hogy mennének az érettségi feladatok? Összeállítottunk egy 10 kérdéses kvízt a 2025-ös májusi és októberi érettségi feladatai alapján, hogy ez kiderüljön! Nyugi,minden megoldáshoz rövid levezetést is adunk, hogy tudd, pontosan hol hibáztál (vagy miért vagy még mindig profi). Készen állsz a megmérettetésre? Akkor számológépeket elő! 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Te átmennél ma a matekérettségin?

1/10 kérdés
Adottak a következő halmazok: A = {1; 2; 3; 4; 5} és B = {1; 3; 5; 7; 9}. Mik tartoznak az A és B halmaz metszetébe?
2; 4
1; 3; 5
1; 2; 3; 4; 5; 7; 9
7; 9
2/10 kérdés
Mennyi a 12 és a 20 legkisebb közös többszöröse?
60
120
4
240
3/10 kérdés
Egy osztályba 12 lány és 20 fiú jár. Mi a lányok és fiúk számának aránya a legegyszerűbb alakban?
3 : 5
5 : 3
6 : 10
12 : 20
4/10 kérdés
Egy számtani sorozat első tagja 6, hetedik tagja pedig 36. Mennyi a sorozat negyedik tagja?
30
18
21
24
5/10 kérdés
Mennyi a 0, 1, 1, 2, 3, 5 számok átlaga?
1,5
2
0
2,4
6/10 kérdés
Két szabályos dobókockával egyszerre dobunk. Mennyi a valószínűsége, hogy a dobott számok összege osztható 6-tal?
1/6
5/36
1/12
1 /36
7/10 kérdés
Hány köbcentiméter egy 3 cm sugarú félgömb térfogata?
113,1
56,5
28,3
84,8
8/10 kérdés
Egy szemüvegkeret 30 000 Ft-ba kerül. A bolt annyi százalék kedvezményt ad, ahány éves a vásárló. Mennyit fizet egy 37 éves vásárló?
26 300 Ft
18 900 Ft
37 000 Ft
11 100 Ft
9/10 kérdés
Egy számítógépes játékban Bélának 4-szer annyi pontja van, mint Andrásnak. Hány pontja van Bélának, ha kettejüknek együtt 6500 pontjuk van?
3900
1300
2600
5200
10/10 kérdés
Adott a következő állítás: "Ha egy négyszög átlói felezik egymást, akkor a négyszög rombusz." Igaz vagy hamis?
Csak akkor igaz, ha a négyszög deltoid is.
Hamis, mert csak paralelogramma, de nem biztos, hogy rombusz)
Csak akkor igaz, ha a négyszög téglalap is.
Igaz.
Címlapkép: Getty Images
#iskola #érettségi #vizsga #matematika #érettségi vizsga #kvíz #matek kvízek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:02
05:31
05:01
04:04
21:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 5.
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 4.
Ezt sokan nem tudják a Lay’s, Oreo, M&M’s márkákról: naponta nassoljuk, most lehull a lepel
2026. május 4.
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
2026. május 4.
Tényleg Magyarország vezetheti be az eurót utolsóként a V4-es országok közül? Itt van feketén-fehéren a lengyelek, csehek álláspontja
NAPTÁR
Tovább
2026. május 5. kedd
Györgyi
19. hét
Május 5.
Az asztma világnapja
Május 5.
Kézhigiénés világnap
Május 5.
Nemzetközi szülésznő és bába nap
Május 5.
Az esélyegyenlőség napja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kvíz: A 80-as években voltál fiatal, vagy csak odavagy a retró dolgokért? Lássuk, mennyit tudsz erről a korszakról!
2
2 hete
Kvíz: Mennyire ismered a régi magyar ételeket? Teszteld a tudásod a hagyományos vidéki konyháról!
3
1 hete
Kvíz: Átmennél a nagy magyar filmvígjáték-teszten? Lássuk, ki nevet a végén!
4
1 hónapja
Kvíz: Te ismered ezeket a latin szállóigéket, mondásokat? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
5
1 hónapja
Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Erre a 10 kérdésre csak vérbeli pecások tudnak helyesen válaszolni!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladat-szolgáltató
az a bank, amely szerződés alapján a BAR listába adatot küldhet vagy onnan kérhet le

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 5. 06:02
Matek érettségi 2026: matematika vizsgafeladatok, tippek, megoldások, eredmények egy helyen
Pénzcentrum  |  2026. május 5. 05:01
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
Agrárszektor  |  2026. május 4. 19:29
Durva, milyen élelmiszerek lepik el a boltokat: ezeket fogjuk enni 2026-ban?
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm