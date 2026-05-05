Kvíz: Te átmennél ma a matekérettségin? Ez a 10 egyszerű kérdés rajtad is kifoghat!

A matematika érettségi minden évben diákok tízezreinek adja fel a leckét. Neked vajon hogy mennének az érettségi feladatok? Összeállítottunk egy 10 kérdéses kvízt a 2025-ös májusi és októberi érettségi feladatai alapján, hogy ez kiderüljön! Nyugi,minden megoldáshoz rövid levezetést is adunk, hogy tudd, pontosan hol hibáztál (vagy miért vagy még mindig profi). Készen állsz a megmérettetésre? Akkor számológépeket elő!

Kvíz: Te átmennél ma a matekérettségin? 1/10 kérdés Adottak a következő halmazok: A = {1; 2; 3; 4; 5} és B = {1; 3; 5; 7; 9}. Mik tartoznak az A és B halmaz metszetébe? 2; 4 1; 3; 5 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9 7; 9 Következő kérdés 2/10 kérdés Mennyi a 12 és a 20 legkisebb közös többszöröse? 60 120 4 240 Következő kérdés 3/10 kérdés Egy osztályba 12 lány és 20 fiú jár. Mi a lányok és fiúk számának aránya a legegyszerűbb alakban? 3 : 5 5 : 3 6 : 10 12 : 20 Következő kérdés 4/10 kérdés Egy számtani sorozat első tagja 6, hetedik tagja pedig 36. Mennyi a sorozat negyedik tagja? 30 18 21 24 Következő kérdés 5/10 kérdés Mennyi a 0, 1, 1, 2, 3, 5 számok átlaga? 1,5 2 0 2,4 Következő kérdés 6/10 kérdés Két szabályos dobókockával egyszerre dobunk. Mennyi a valószínűsége, hogy a dobott számok összege osztható 6-tal? 1/6 5/36 1/12 1 /36 Következő kérdés 7/10 kérdés Hány köbcentiméter egy 3 cm sugarú félgömb térfogata? 113,1 56,5 28,3 84,8 Következő kérdés 8/10 kérdés Egy szemüvegkeret 30 000 Ft-ba kerül. A bolt annyi százalék kedvezményt ad, ahány éves a vásárló. Mennyit fizet egy 37 éves vásárló? 26 300 Ft 18 900 Ft 37 000 Ft 11 100 Ft Következő kérdés 9/10 kérdés Egy számítógépes játékban Bélának 4-szer annyi pontja van, mint Andrásnak. Hány pontja van Bélának, ha kettejüknek együtt 6500 pontjuk van? 3900 1300 2600 5200 Következő kérdés 10/10 kérdés Adott a következő állítás: "Ha egy négyszög átlói felezik egymást, akkor a négyszög rombusz." Igaz vagy hamis? Csak akkor igaz, ha a négyszög deltoid is. Hamis, mert csak paralelogramma, de nem biztos, hogy rombusz) Csak akkor igaz, ha a négyszög téglalap is. Igaz. Eredmények

Címlapkép: Getty Images

