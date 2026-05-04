Kvíz

Kvíz: Te átmennél ma a magyar érettségin? Ezen a 10 feladaton sokan elhasalnának!

2026. május 4. 05:29

Úgy érzed, még mindig a kisujjadban van az irodalom tananyag? Lássuk, sikerülne-e manapság megszerezni az érettségit! Mai kvízünkbe összeválogattunk néhány izgalmas kérdést az elmúlt évek érettségi feladatlapjairól, hogy felmérjük, mennek-e még a memoriterek, a stíluselemzések, és hogy emlékszel-e még az irodalom legnagyobb alakjaira. Te hányasra vizsgáznál?

1/10 kérdés
Mi a hiba a következő állításban? „Zrínyi Miklós a Szigeti veszedelem című elbeszélő költeményében állított emléket dédapjának.”
A mű nem dédapjának, hanem a mohácsi vésznek állít emléket.
A küzdelem nem Szigetváron, hanem Eger várában zajlot.
Zrínyi Miklós nem a dédapjának, hanem az édesapjának állított emléket.
A mű műfaja nem elbeszélő költemény, hanem eposz.
2/10 kérdés
Melyik állítás TÉVES a barokk stílusjegyeivel kapcsolatban?
Kedveli a hatáskeltést, a monumentalitást és a túlzást.
A művészet célja a tanítás és a gyönyörködtetés egysége.
Jellemzője a retorikus stílus és a körmondatos szerkezet.
Világ- és emberképe a humanizmus.
3/10 kérdés
Ki a szerzője és mi a műfaja a „Bánk bán” című alkotásnak?
Arany János; elbeszélő költemény
Vörösmarty Mihály; óda
Mikszáth Kálmán; regény
Katona József; tragédia
4/10 kérdés
Mi a hiba a következő állításban? „Arany János egyik legtermékenyebb költői korszaka az ún. nagyszalontai évek, ekkor keletkezett balladái például az Ágnes asszony és az V. László című művek.”
Az említett művek nem balladák, hanem elbeszélő költemények.
Ezek a balladák nem a nagyszalontai, hanem a nagykőrösi évek alatt keletkeztek.
Arany Jánosnak nem a nagyszalontai, hanem debreceni volt a legtermékenyebb korszaka.
Arany János nem írt ilyen című műveket, ezeket Petőfi Sándor szerezte.
5/10 kérdés
Melyik mű szereplője Pongrácz István gróf?
Bánk bán
Beszterce ostroma
A kőszívű ember fiai
Toldi/Toldi estéje
6/10 kérdés
Melyik személynév hiányzik a versből? "S merre zúgnak habjai // Tiszának, Dunának, // ___________ hős magzatjai // felvirágozának."
Attila
Árpád
István
Mátyás
7/10 kérdés
Mi a hiba a következő állításban? „Babits Mihály Jónás könyve című elbeszélő költeménye egy bibliai, újszövetségi történet mögé rejtett szellemi önéletrajz.”
A mű nem Jónásról, hanem Pál apostolról szól.
Babits nem önéletrajznak szánta a művet, hanem stílusparódiának.
Jónás története nem újszövetségi, hanem ószövetségi.
A Jónás könyve nem elbeszélő költemény, hanem analitikus dráma.
8/10 kérdés
Melyik állítás TÉVES a szimbolizmus stílusjegyeivel kapcsolatban?
Azt vallja, hogy a világot csak megsejteni, érzékelni lehet a művészet révén, nem megismerni.
A felvilágosodás egyik stílusirányzata a klasszicizmus mellett.
A nyelvi kifejezés áttételessé, metaforikussá, jelképessé válik.
A megjelenített dolgok önmaguknál többre utalnak, „holdudvaruk” van.
9/10 kérdés
Melyik műfaj leírása ez? "Egyik legősibb lírai műfaj, egynemű érzéseket, hangulatokat szólaltat meg. Szerkezete egyszerű, terjedelme általában korlátozott. A műfaj története a költészet eredetéig vezethető vissza."
epigramma
elégia
óda
dal
10/10 kérdés
Melyik személynevek hiányoznak a versből? "___________ és __________ fia vagyok én, // Hiába döngetek kaput, falat // S mégis megkérdem tőletek: // Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?"
Káin, Ábel
Ond, Kond
Hunor, Magor
Góg, Magóg
