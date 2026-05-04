Kvíz: Te átmennél ma a magyar érettségin? Ezen a 10 feladaton sokan elhasalnának!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Úgy érzed, még mindig a kisujjadban van az irodalom tananyag? Lássuk, sikerülne-e manapság megszerezni az érettségit! Mai kvízünkbe összeválogattunk néhány izgalmas kérdést az elmúlt évek érettségi feladatlapjairól, hogy felmérjük, mennek-e még a memoriterek, a stíluselemzések, és hogy emlékszel-e még az irodalom legnagyobb alakjaira. Te hányasra vizsgáznál?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te átmennél ma a magyar érettségin? 1/10 kérdés Mi a hiba a következő állításban? „Zrínyi Miklós a Szigeti veszedelem című elbeszélő költeményében állított emléket dédapjának.” A mű nem dédapjának, hanem a mohácsi vésznek állít emléket. A küzdelem nem Szigetváron, hanem Eger várában zajlot. Zrínyi Miklós nem a dédapjának, hanem az édesapjának állított emléket. A mű műfaja nem elbeszélő költemény, hanem eposz. Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik állítás TÉVES a barokk stílusjegyeivel kapcsolatban? Kedveli a hatáskeltést, a monumentalitást és a túlzást. A művészet célja a tanítás és a gyönyörködtetés egysége. Jellemzője a retorikus stílus és a körmondatos szerkezet. Világ- és emberképe a humanizmus. Következő kérdés 3/10 kérdés Ki a szerzője és mi a műfaja a „Bánk bán” című alkotásnak? Arany János; elbeszélő költemény Vörösmarty Mihály; óda Mikszáth Kálmán; regény Katona József; tragédia Következő kérdés 4/10 kérdés Mi a hiba a következő állításban? „Arany János egyik legtermékenyebb költői korszaka az ún. nagyszalontai évek, ekkor keletkezett balladái például az Ágnes asszony és az V. László című művek.” Az említett művek nem balladák, hanem elbeszélő költemények. Ezek a balladák nem a nagyszalontai, hanem a nagykőrösi évek alatt keletkeztek. Arany Jánosnak nem a nagyszalontai, hanem debreceni volt a legtermékenyebb korszaka. Arany János nem írt ilyen című műveket, ezeket Petőfi Sándor szerezte. Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik mű szereplője Pongrácz István gróf? Bánk bán Beszterce ostroma A kőszívű ember fiai Toldi/Toldi estéje Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik személynév hiányzik a versből? "S merre zúgnak habjai // Tiszának, Dunának, // ___________ hős magzatjai // felvirágozának." Attila Árpád István Mátyás Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a hiba a következő állításban? „Babits Mihály Jónás könyve című elbeszélő költeménye egy bibliai, újszövetségi történet mögé rejtett szellemi önéletrajz.” A mű nem Jónásról, hanem Pál apostolról szól. Babits nem önéletrajznak szánta a művet, hanem stílusparódiának. Jónás története nem újszövetségi, hanem ószövetségi. A Jónás könyve nem elbeszélő költemény, hanem analitikus dráma. Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik állítás TÉVES a szimbolizmus stílusjegyeivel kapcsolatban? Azt vallja, hogy a világot csak megsejteni, érzékelni lehet a művészet révén, nem megismerni. A felvilágosodás egyik stílusirányzata a klasszicizmus mellett. A nyelvi kifejezés áttételessé, metaforikussá, jelképessé válik. A megjelenített dolgok önmaguknál többre utalnak, „holdudvaruk” van. Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik műfaj leírása ez? "Egyik legősibb lírai műfaj, egynemű érzéseket, hangulatokat szólaltat meg. Szerkezete egyszerű, terjedelme általában korlátozott. A műfaj története a költészet eredetéig vezethető vissza." epigramma elégia óda dal Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik személynevek hiányoznak a versből? "___________ és __________ fia vagyok én, // Hiába döngetek kaput, falat // S mégis megkérdem tőletek: // Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?" Káin, Ábel Ond, Kond Hunor, Magor Góg, Magóg Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK