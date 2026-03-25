Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Valószínűleg sokakkal előfordult már, hogy olyan ételnévvel találkoztak az étlapon, amelyről nem tudták, mit is takarhat. Legyen szó a magyar, vagy a nemzetközi konyháról, sok fogást csak egyes országokban, tájakon ismernek. Más ételek-italok esetében pedig elmondható, hogy szinte mindenki ismeri, csak más-más néven. A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy otthon a gasztronómiában, az egyes fogások elnevezéseit mennyire kevered. Lássuk, ma hány pontod lesz!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te mennyire vagy otthon a gasztronómiában? Erről a 10 dologról kevesen tudják, hogy eszik-e vagy isszák! 1/10 kérdés Mi a dödölle két legfontosabb alapanyaga? kenyér és tej hagyma és zsír krumpli és liszt tojás és bab Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen étel a falafel? csicseriborsó fasírt tejszínes-tojásos lepény báránypástétom nyárson sült fűszeres hús Következő kérdés 3/10 kérdés Mi az ajvár? egy darált húsból készült, grillezett étel jellegzetes tejtermék valahol a vaj, a tejszín és a lágysajtok között félúton főként paprikából, padlizsánból és fokhagymából készített mártás, szósz káposztás leves húsgombóccal Következő kérdés 4/10 kérdés Mi az a kumisz? fűszeres-halas, majonézes alapú krém, amelyet gyakran friss salátával és haltöpörtyűvel tálalnak buciban kancatejből erjesztéssel készített enyhén alkoholos, szénsavas ital fűszerpaprikával töltött kalács "mindent bele" jellegű, gyorsan elkészíthető zöldségleves Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen étel a muszaka? fémrúdra tűzdelt húsos nyárs, hasonló a magyar rablóhúshoz padlizsán alapú rakott húsos étel joghurtos, uborkás mártás francia lecsó Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül mi nincs a hagyományos máglyarakásban? tojáshab mák baracklekvár alma Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a krampampuli? reszelt nyers krumplival és liszttel készült, zsírban, vagy olajban sült nemzetközi népi étel 9 szálból font ünnepi kalács cukorral kevert, fűszerezett alkoholos ital, melyet fogyasztás előtt rövid időre meggyújtanak, gyakran kerülnek bele magvak és aszalványok is olajban kisütött kelt tésztás lekváros sütemény (fánkféle) Következő kérdés 8/10 kérdés Mi a cibere, ami több régies ételünknek is alapja? "nyereg alatt" porított hús paprikás rántás szárított zöldség és fűszerek keveréke erjesztett búzakorpa lé és üledék Következő kérdés 9/10 kérdés Mi a slambuc (vagy öhöm)? lebbencstésztából és burgonyából készülő, füstölt szalonnával ízesített, bográcsos pásztorétel csillagánizs ízű likőr sokféle halból készült Balaton környéki halászlé erdei gombákból készült ragu Következő kérdés 10/10 kérdés Mi a bombardino? télen népszerű ital Olaszországban, különösen a síterepeken, jellemzően tojáslikőr és brandy keveréke fele-fele arányban kelt tésztából készült édes tésztaétel, amelyet sütés után forró, cukros tejjel vagy vízzel leforráznak, majd mákba forgatnak a krumplis tészta másik neve fagylaltszerű, hideg édesség gyümölcsös és habos rétegekkel Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

