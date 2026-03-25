Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
gulyás pörkölt magyar fogás házias étterem étel torkos csütörtök
Kvíz

Kvíz: Te mennyire vagy otthon a gasztronómiában? Erről a 10 dologról kevesen tudják, hogy eszik-e vagy isszák!

Pénzcentrum
2026. március 25. 18:03

Valószínűleg sokakkal előfordult már, hogy olyan ételnévvel találkoztak az étlapon, amelyről nem tudták, mit is takarhat. Legyen szó a magyar, vagy a nemzetközi konyháról, sok fogást csak egyes országokban, tájakon ismernek. Más ételek-italok esetében pedig elmondható, hogy szinte mindenki ismeri, csak más-más néven. A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy otthon a gasztronómiában, az egyes fogások elnevezéseit mennyire kevered. Lássuk, ma hány pontod lesz!

1/10 kérdés
Mi a dödölle két legfontosabb alapanyaga?
kenyér és tej
hagyma és zsír
krumpli és liszt
tojás és bab
2/10 kérdés
Milyen étel a falafel?
csicseriborsó fasírt
tejszínes-tojásos lepény
báránypástétom
nyárson sült fűszeres hús
3/10 kérdés
Mi az ajvár?
egy darált húsból készült, grillezett étel
jellegzetes tejtermék valahol a vaj, a tejszín és a lágysajtok között félúton
főként paprikából, padlizsánból és fokhagymából készített mártás, szósz
káposztás leves húsgombóccal
4/10 kérdés
Mi az a kumisz?
fűszeres-halas, majonézes alapú krém, amelyet gyakran friss salátával és haltöpörtyűvel tálalnak buciban
kancatejből erjesztéssel készített enyhén alkoholos, szénsavas ital
fűszerpaprikával töltött kalács
"mindent bele" jellegű, gyorsan elkészíthető zöldségleves
5/10 kérdés
Milyen étel a muszaka?
fémrúdra tűzdelt húsos nyárs, hasonló a magyar rablóhúshoz
padlizsán alapú rakott húsos étel
joghurtos, uborkás mártás
francia lecsó
6/10 kérdés
Az alábbiak közül mi nincs a hagyományos máglyarakásban?
tojáshab
mák
baracklekvár
alma
7/10 kérdés
Mi a krampampuli?
reszelt nyers krumplival és liszttel készült, zsírban, vagy olajban sült nemzetközi népi étel
9 szálból font ünnepi kalács
cukorral kevert, fűszerezett alkoholos ital, melyet fogyasztás előtt rövid időre meggyújtanak, gyakran kerülnek bele magvak és aszalványok is
olajban kisütött kelt tésztás lekváros sütemény (fánkféle)
8/10 kérdés
Mi a cibere, ami több régies ételünknek is alapja?
"nyereg alatt" porított hús
paprikás rántás
szárított zöldség és fűszerek keveréke
erjesztett búzakorpa lé és üledék
9/10 kérdés
Mi a slambuc (vagy öhöm)?
lebbencstésztából és burgonyából készülő, füstölt szalonnával ízesített, bográcsos pásztorétel
csillagánizs ízű likőr
sokféle halból készült Balaton környéki halászlé
erdei gombákból készült ragu
10/10 kérdés
Mi a bombardino?
télen népszerű ital Olaszországban, különösen a síterepeken, jellemzően tojáslikőr és brandy keveréke fele-fele arányban
kelt tésztából készült édes tésztaétel, amelyet sütés után forró, cukros tejjel vagy vízzel leforráznak, majd mákba forgatnak
a krumplis tészta másik neve
fagylaltszerű, hideg édesség gyümölcsös és habos rétegekkel
#gasztronómia #ital #étel #ételek #italok #kvíz #általános műveltségi kvíz #gasztro kvízek

