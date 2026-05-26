2026. május 26. kedd Fülöp, Evelin
24 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Brussels, Belgium
Kvíz

Kvíz: Jártál már Brüsszelben? Mutasd, mennyit tudsz Belgium és az Európai Unió fővárosáról!

Pénzcentrum
2026. május 26. 17:58

A mai kvíz középpontjában Brüsszel áll, amely nemcsak Belgiumnak, hanem az Európai Uniónak is az egyik legfontosabb politikai és intézményi központja. A mai kvíz során tesztelheted, mennyit tudsz a városról, amelynek nevét annyit hallhattad az utóbbi években. Ha még nem jártál Brüsszelben, akár kedvet is kaphatsz a kérdések nyomán, hogy ellátogass oda. Lássuk, hány pontot szerzel!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Jártál már Brüsszelben? Mutasd, mennyit tudsz az Európai Unió fővárosáról!

1/10 kérdés
Melyik ország fővárosa Brüsszel?
Belgium
Luxemburg
Hollandia
Franciaország
2/10 kérdés
Mit ábrázol Brüsszel egyik híres szobra?
pisilő kisfiút
egy hableányt
sárkánnyal viaskodó Szent Györgyöt
egy eperfára mászó medvét
3/10 kérdés
Melyik múzeumként funkcionáló épület Brüsszel városának egyik jelképe?
Atomium
Louvre
Guggenheim
Kunst Haus
4/10 kérdés
Mi az a street food, illetve falatozókban kapható étel, ami leginkább jellemző Brüsszelre?
pizzaszelet
hamburger
hot dog
sült krumpli
5/10 kérdés
Milyen egyedi múzeum található az alábbiak közül Brüsszelben?
képregény
flipper
neonreklám
tulipán
6/10 kérdés
Az alábbi nép- és iparművészeti termékek közül melyikről híres Brüsszel?
csipke
festett fapapucs
csempe
faliszőnyeg
7/10 kérdés
Az alábbi EU-s intézmények közül melyik található Brüsszelben?
Európai Unió Bírósága
Európai Bizottság
Európai Számvevőszék
Európai Központi Bank
8/10 kérdés
Melyik Brüsszel melletti településen szállnak le a Belgiumba tartó fapados gépek az alábbiak közül?
Halle
Waterloo
Leuven
Charleroi
9/10 kérdés
Melyik híres festő múzeuma található Brüsszelben?
Karel Appel
Vincent van Gogh
René Magritte
Piet Mondrian
10/10 kérdés
Brüsszel főterén minden második évben látványos installáció készül különböző tematikák alapján. Miből készül ez a látványosság?
legóból
dominókból
csokiból
virágokból
Címlapkép: Getty Images
#utazás #európa #turizmus #külföld #európai unió #brüsszel #városok #belgium #kvíz #földrajz kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:26
19:15
19:05
18:47
18:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 26.
Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
2026. május 26.
Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj
2026. május 26.
Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
NAPTÁR
Tovább
2026. május 26. kedd
Fülöp, Evelin
22. hét
Május 26.
Nemzetközi tejnap
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: A 80-as években voltál fiatal, vagy csak odavagy a retró dolgokért? Lássuk, mennyit tudsz erről a korszakról!
2
1 hónapja
Kvíz: Mennyire ismered a régi magyar ételeket? Teszteld a tudásod a hagyományos vidéki konyháról!
3
1 hónapja
Kvíz: Átmennél a nagy magyar filmvígjáték-teszten? Lássuk, ki nevet a végén!
4
2 hónapja
Kvíz: Te ismered ezeket a latin szállóigéket, mondásokat? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
5
2 hónapja
Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Erre a 10 kérdésre csak vérbeli pecások tudnak helyesen válaszolni!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 19:05
Csúnya módszerrel verik át a gyanútlan magyar vásárlókat a webshopok: ez az új taktika, nagyon nehéz kiszúrni
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 18:12
Lerántották a leplet az angol csúcsfoci legnagyobb titkáról: hiába a rengeteg pénz, egészen más kell a győzelemhez
Agrárszektor  |  2026. május 26. 18:33
Kész, ennyi volt: végleg összeomlott a mezőgazdaság ebben a térségben