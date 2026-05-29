Kvíz: Rajongsz a művészetekért? Lássuk, mennyit tudsz a világ leghíresebb művészeiről és alkotásaikról!

A mai kvíz során a híres művészeket - legfőképpen írókat, festőket, zeneszerzőket - kell összepárosítani a leghíresebb műveikkel. Vigyázat, könnyű összekeverni a nagy orosz műveit, vagy a reneszánsz alkotók festményeit! Hiába részei az általános műveltségnek, nem nehéz tévedni.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Otthon vagy a művészetek világában? Lássuk, mennyit tudsz a világ leghíresebb művészeiről és alkotásaikról! 1/10 kérdés Melyik Leonardo da Vinci egyik legismertebb festménye? Gyönyörök kertje Mona Lisa Leány gyöngy fülbevalóval Vénusz születése Következő kérdés 2/10 kérdés Az alábbiak közül melyiik regény Dosztojevszkij műve? Bűn és bűnhődés A Mester és Margarita Háború és béke Apák és fiúk Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik Wolfgang Amadeus Mozart híres operája? A diótörő Lohengrin Carmen Varázsfuvola Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik Victor Hugo egyik legismertebb regénye? Nyomorultak Az eltűnt idő nyomában Vörös és fekete Monte Cristo grófja Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik Csontváry Kosztka Tivadar egyik híres festménye az alábbiak közül? Piknik májusban Egri nők Ásító inas Magányos cédrus Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik Antonio Vivaldi híres zeneműve? Aida A négy évszak Peer Gynt Boleró Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik Miguel de Cervantes legismertebb műve? Gulliver utazásai Don Quijote A három testőr A dzsungel könyve Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik Francis Ford Coppola egyik legismertebb filmrendezése? Taxisofőr Szárnyas fejvadász A keresztapa Psycho Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik Michelangelo szobra az alábbiak közül? Pietà A gondolkodó milói Vénusz Laokoón-csoport Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik híres épület készült Ybl Miklós tervei alapján? Egri főszékesegyház Lánchíd Várkertbazár Magyar Nemzeti Múzeum Eredmények

Címlapkép: Getty Images

