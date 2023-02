Így készül az eredeti szalagos fánk, csöröge fánk: íme őseink titkos receptjei

A farsangi szezonban is van egy étel, amiről nem feledkezhetünk meg. Szerencsére egyszerű elkészíteni, és tutira sikert aratunk vele.

A fánk kicsik és nagyok örök farsangi kedvence, amit számos hagyományos, vagy akár modern recept alapján is összedobhatunk – ráadásul egyszerűbb elkészíteni, mint gondolnád, írja cikkében a HelloVidék. Mint írják: a farsang a vízkereszttől húshagyókeddig tartó, a húsvéti böjtöt megelőző dőzsöléssel teli báli időszak. A farsang utolsó, mulatságokkal teli napjait „farsang farkának” nevezzük, ami idén február 19. és 21. között van – ha máskor nem is, ebben a jeles időszakban abszolút fel vagyunk jogosítva egy kis bűnözésre, mégpedig a farsangi fánksütés formájában.

A farsangi rendezvények szorosan kötődnek az egyházi ünnepnapokhoz, azonban régen és most is világi tartalommal ruháztuk fel ezt az időszakot, hiszen itt az ideje a tél búcsúztatásának és a várva várt tavasz üdvözlésének. A télbúcsúztató ünnepélyek, mióta világ a világ, vidám hangulatban kellett, hogy teljenek, ehhez hozzátartozott a zsíros, kalóriadús fogások fogyasztása (nemhiába, hiszen még javában a disznótoros szezonban járunk), az édességek halmozása, na és persze az alkohol is, hogy kellőképpen megalapozzuk a mulatságos hangulatot.