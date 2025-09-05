Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Akárcsak a legtöbb nyelv, az angol is tele van furcsa mondásokkal, nyakatekert közmondásokkal, amiket nem szó szerint kell érteni. Gyakran megkavarja az embert, amikor ilyen mondást hall, vagy ha le akarja azt fordítani. Sokszor ugyanarra a helyzetre létezik magyar közmondás is, de teljesen más szóképpel él, mint az angol megfelelője. A mai kvíz során próbára teheted, mennyire penge a nyelvtudásod, kifognak-e rajtad az angol közmondások!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ismered ezeket az angol közmondásokat, szólásokat? Sokan nem is tudják, mi a valódi jelentésük! 1/10 kérdés Mit jelent képletesen a következő angol szólásmondás: "Don’t cry over spilled milk"? Nem szabad a gyerekeket elkényeztetni Kár előre olyasmin sopánkodni, ami még meg sem történt Kár olyasmiért bánkódni, amin már nem lehet változtatni Ne költs többet, mint amennyid van Következő kérdés 2/10 kérdés Mi a "The early bird really does catch the worm" közmondás magyar megfelelője? Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik Egy fecske nem csinál nyarat A sas nem vadászik legyekre Aki korán kel, aranyat lel Következő kérdés 3/10 kérdés Mit jelent a "Cut corners" kifejezést, mikor mondják? Amikor valaki kevés erőfeszítéssel dolgozik, így az eredmény is silányabb lesz Amikor valakit a vakmerősége bajba sodor Amikor a legegyszerűbb megoldás a legjobb megoldás Amikor valaki túlságosan óvatos Következő kérdés 4/10 kérdés Mi a következő intelem magyar megfelelője: "Don’t put all your eggs in one basket"? Úgy bánj vele, mint a hímes tojással Ne tegyél fel mindent egy lapra Lassan járj, tovább érsz Nem fér meg két dudás egy csárdában Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik mondásunk jelentése áll a legközelebb ennek az angol mondásnak a jelentéséhez? "It is a poor workman who blames his tools." Addig üsd a vasat, amíg meleg Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye Aranyon nem fog a rozsda Szegény ember vízzel főz Következő kérdés 6/10 kérdés Mi magyarul a következő szófordulat jelentése: "A penny for your thoughts"? Lyukas garast sem ér Hallgatni arany Mit gondolsz? Remek ötlet! Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a következő mondás jelentése képletesen: "A stitch in time saves nine"? Aki kiskorában sok sérülést szerez, később jobban vigyáz magára Lépésekre bontva a nagy feladatokat is meg lehet oldani Érdemes a kisebb problémákat azonnal orvosolni, hogy ne fajuljanak el Ha kapkodsz egy munkával, nagyobb eséllyel hibázol és csinálhatod újra Következő kérdés 8/10 kérdés Hogy szól pontosan az angol szólásmondás? A penny saved is a penny found A penny earned is a penny spent A penny saved is a penny earned A penny wasted is a penny learned Következő kérdés 9/10 kérdés Mi a következő szólás magyar megfelelője a jelentésük alapján? "You can’t eat your cake and have it (too)." Aki sokat markol, keveset fog Olyan nincs, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon Aki a korpa közé keveredik, megeszik a disznók Puding próbája az evés Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik angol mondás magyar megfelelője az alábbiak közül a "rossz pénz nem vész el"? Let the cat out of the bag A bird in the hand is worth two in the bush Ill weeds grow apace Every cloud has a silver lining Eredmények

Címlapkép: Getty Images

