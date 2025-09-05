A Pénzcentrum legújabb földrajz kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered a világ országának fővárosait – vigyázat, csak egy valódi profi tudja az összes helyes választ!
Kvíz: Ismered ezeket az angol közmondásokat, szólásokat? Sokan nem is tudják, mi a valódi jelentésük!
Akárcsak a legtöbb nyelv, az angol is tele van furcsa mondásokkal, nyakatekert közmondásokkal, amiket nem szó szerint kell érteni. Gyakran megkavarja az embert, amikor ilyen mondást hall, vagy ha le akarja azt fordítani. Sokszor ugyanarra a helyzetre létezik magyar közmondás is, de teljesen más szóképpel él, mint az angol megfelelője. A mai kvíz során próbára teheted, mennyire penge a nyelvtudásod, kifognak-e rajtad az angol közmondások!
Neked menne még a számtan, betűvetés, emlékszel még a mondókákra? Tedd próbára a tudásod a Pénzcentrum sulikezdős kvízén!
Kvíz: Jártál már Szolnokon, netalántán te is itt élsz? Ha igen, ezekre a kérdésekre tudni fogod a választ!
Augusztus 30-án ünnepeljük Szolnok napját, éppen ezért a Pénzcentrum mai kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a városról és a hozzá fűződő érdekességekről.
Mennyire ismered a magyar gasztronómiát? Mai kvízünkben olyan autentikus ételeket gyűjtöttünk össze, amelyekre már csak kevesen emlékeznek – lássuk, közéjük tartozol-e!
Szekszárd egyike azoknak a jelentős városoknak Magyarországon, melynek történelméről, látnivalóiról, híres szülötteiről a helyieken kívül kevesen tudnak.
Kvíz: Jó vagy történelemből, földrajzból? Teszteld, mennyit tudsz a nagy földrajzi felfedezések koráról!
Ha annak idején jó voltál történelemből, sőt mi több, a földrajzzal sem álltál hadilábon, ez a tudáspróba nem szabad, hogy kifogjon rajtad. Tedd próbára tudásod,...
Negyedszázadnál is több már, hogy bemutatták az Üvegtigrist, ami a kétezres évek egyik emlékezetes filmje lett.
Magyarországon is már 250–300 ezer forinttól hozzájuthatunk egy törzskönyvezett kölyökkutyához, a világ elit tenyészeteiben nevelt példányok ára sokszor milliós nagyságrendet ér el.
Ha érdekel, mikor és milyen formában következtek be a világ legsúlyosabb hiperinflációi, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét, tedd magad próbára vagy gazdagodj hasznos tudással!
Emlékszel még az általános- és középiskolás kötelező olvasmányokra? Ha benned is mély nyomot hagytak magvas gondolataik, ne hagyd ki a Pénzcentrum mai irodalmi kvízét!
Most próbára teheted tudásodat az Ország Tortájáról! Tudod, mikor választották ki először, melyik gyümölcs dominál a győztes tortákban, vagy hol készítik a 2025-ös nyertest? Lássuk!
Itt az ideje, hogy próbára tedd tudásod: töltsd ki mai kvízünket és mutasd meg nekünk, mit tudsz a borvidék történetéről, jellegzetességeiről, a helyi borokról, borászatokról!
Tedd próbára, hány pontot érsz el a mai kvíz során, ahol fontos évszámokra kérdezünk rá a történelemből!
Augusztus 20-a az új kenyér napja és a friss kenyér és a pékség hagyományainak ünnepe is Magyarországon. Teszteld a tudásod az új kenyérről és a...
A Pénzcentrum mai kvíze segít felfedezni a város gazdag múltját, a koronázó királyok hagyományait, a történelmi helyszíneket és a Királyi Napok színes programjait. Teszteld tudásod!
Jól ismered a magyarországi bankok múltját, jelenét? Ha igen, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét, lássuk, tudod-e a helyes választ mind a tíz kérdésünkre! Készen...
A hat new york-i fiatal élete még ma is milliókat tart izgalomban világszerte - most letesztelheted, tényleg nagy rajongójuk vagy-e!
A mai kvíz során próbára teheted tudásodat, mennyire tudod még a magyar települések római kori elnevezéseit! Bonam fortunam!
A Pénzcentrum legújabb földrajz kvíze még a legjobbaknak is feladja a leckét: arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered Magyarország vízrajzát, a magyar folyókat és patakokat.
