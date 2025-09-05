2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
Kvíz: Ismered ezeket az angol közmondásokat, szólásokat? Sokan nem is tudják, mi a valódi jelentésük!

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 17:58

Akárcsak a legtöbb nyelv, az angol is tele van furcsa mondásokkal, nyakatekert közmondásokkal, amiket nem szó szerint kell érteni. Gyakran megkavarja az embert, amikor ilyen mondást hall, vagy ha le akarja azt fordítani. Sokszor ugyanarra a helyzetre létezik magyar közmondás is, de teljesen más szóképpel él, mint az angol megfelelője. A mai kvíz során próbára teheted, mennyire penge a nyelvtudásod, kifognak-e rajtad az angol közmondások!

1/10 kérdés
Mit jelent képletesen a következő angol szólásmondás: "Don’t cry over spilled milk"?
Nem szabad a gyerekeket elkényeztetni
Kár előre olyasmin sopánkodni, ami még meg sem történt
Kár olyasmiért bánkódni, amin már nem lehet változtatni
Ne költs többet, mint amennyid van
2/10 kérdés
Mi a "The early bird really does catch the worm" közmondás magyar megfelelője?
Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik
Egy fecske nem csinál nyarat
A sas nem vadászik legyekre
Aki korán kel, aranyat lel
3/10 kérdés
Mit jelent a "Cut corners" kifejezést, mikor mondják?
Amikor valaki kevés erőfeszítéssel dolgozik, így az eredmény is silányabb lesz
Amikor valakit a vakmerősége bajba sodor
Amikor a legegyszerűbb megoldás a legjobb megoldás
Amikor valaki túlságosan óvatos
4/10 kérdés
Mi a következő intelem magyar megfelelője: "Don’t put all your eggs in one basket"?
Úgy bánj vele, mint a hímes tojással
Ne tegyél fel mindent egy lapra
Lassan járj, tovább érsz
Nem fér meg két dudás egy csárdában
5/10 kérdés
Melyik mondásunk jelentése áll a legközelebb ennek az angol mondásnak a jelentéséhez? "It is a poor workman who blames his tools."
Addig üsd a vasat, amíg meleg
Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye
Aranyon nem fog a rozsda
Szegény ember vízzel főz
6/10 kérdés
Mi magyarul a következő szófordulat jelentése: "A penny for your thoughts"?
Lyukas garast sem ér
Hallgatni arany
Mit gondolsz?
Remek ötlet!
7/10 kérdés
Mi a következő mondás jelentése képletesen: "A stitch in time saves nine"?
Aki kiskorában sok sérülést szerez, később jobban vigyáz magára
Lépésekre bontva a nagy feladatokat is meg lehet oldani
Érdemes a kisebb problémákat azonnal orvosolni, hogy ne fajuljanak el
Ha kapkodsz egy munkával, nagyobb eséllyel hibázol és csinálhatod újra
8/10 kérdés
Hogy szól pontosan az angol szólásmondás?
A penny saved is a penny found
A penny earned is a penny spent
A penny saved is a penny earned
A penny wasted is a penny learned
9/10 kérdés
Mi a következő szólás magyar megfelelője a jelentésük alapján? "You can’t eat your cake and have it (too)."
Aki sokat markol, keveset fog
Olyan nincs, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon
Aki a korpa közé keveredik, megeszik a disznók
Puding próbája az evés
10/10 kérdés
Melyik angol mondás magyar megfelelője az alábbiak közül a "rossz pénz nem vész el"?
Let the cat out of the bag
A bird in the hand is worth two in the bush
Ill weeds grow apace
Every cloud has a silver lining
Címlapkép: Getty Images
#nyelvtudás #angoltudás #idegen nyelv #nyelv #angol #idegennyelv #kvíz

