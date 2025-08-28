2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Photo of King Bela Square in downtown Szekszard, Hungary with the Town Hall, the Holy Trinity Statue (made in 1753) and the Catholic Church.
Kvíz

Kvíz: Mennyit tudsz Szekszárdról? Erre a 10 kérdésre szinte csak helyiek tudják a választ

Pénzcentrum
2025. augusztus 28. 18:01

Augusztus 29-én ünneplik Szekszárd Város Napját az 1905-ben megalakult első városi képviselő-testület jubileuma alkalmából. Szekszárd egyike azoknak a jelentős városoknak Magyarországon, melynek történelméről, látnivalóiról, híres szülötteiről a helyieken kívül kevesen tudnak. Pedig érdemes megismerni a nagy múlttal rendelkező, dunántúli városunkat! A mai kvízen próbára teheted, te mennyit tudsz Szekszárdról. Lássuk!

Kvíz: Mennyit tudsz Szekszárdról? Ezekre a kérdésekre, csak a legjártasabb turisták és helyiek tudják a választ

1/10 kérdés
Kezdjük egy egyszerűvel! Melyik vármegye megyeszékhelye Szekszárd?
Somogy
Tolna
Baranya
egyiké sem
2/10 kérdés
Melyik patak folyik át Szekszárdon az alábbiak közül?
Szinva
Vajas
Séd
Sugovica
3/10 kérdés
Melyik helyi születésű író, költő nevében írta Karinthy Frigyes versében: "Szekszárdon születtem, színésznőt szerettem"?
Babits Mihály
Déry István
Garay János
Lázár Ervin
4/10 kérdés
Melyik pincészet nem a Szekszárdi borvidéken működik?
Takler
Bolyki
Dúzsi
Bodri
5/10 kérdés
Milyen különleges múzeum található Szekszárdon?
Mézeskalács Múzeum
Kaktusz Múzeum
Babamúzeum
Tojásmúzeum
6/10 kérdés
Melyik főút mellett fekszik Szekszárd?
5-ös
8-as
6-os
7-es
7/10 kérdés
Melyik királyunk alapított Szekszárdon apátságot?
I. Béla
II. Béla
IV. Béla
III. Béla
8/10 kérdés
Milyen szimbólum nincs Szekszárd címerében az alábbiak közül?
folyó
búzakalász
harang
szőlő
9/10 kérdés
Hány fő lakik körülbelül Szekszárdon?
nagyjából 50 ezer
nagyjából 30 ezer
nagyjából 20 ezer
nagyjából 40 ezer
10/10 kérdés
Kiről nevezték el a köznyelvben még mindig csak szekszárdi hídként emlegetett hidat?
Türr István
Tomori Pál
Szent László király
Beszédes József
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #város #történelem #megyeszékhely #megyeszékhelyek #vármegye #kvíz #szekszárd

