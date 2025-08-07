2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Background of colorful candies
Kvíz

Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?

Pénzcentrum
2025. augusztus 7. 17:56

Kojak nyalóka, Dianás cukorka, Dunakavics – még most is összefut a szádban a nyál, ha eszedbe jutnak gyermekkorod klasszikus édességei? Ha nem feledkeztél meg róluk, sőt mi több, most is gyakran fogyasztod őket, a Pénzcentrum legújabb kvízét biztosan neked találták ki. Nézzük, mi mindent tudsz ezekről a különleges ízű és állagú finomságokról! Töltsd ki kvízünket, válaszolj helyesen!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?

1/10 kérdés
Melyik édességet nevezzük hitlerszalonnának?
kemény, szeletelhető, piros gyümölcslekvár
rumos-kakaós töltelékű csokoládészelet
sárga színű, szivacsos állagú édesség, ami a szájban olvadva ragacsossá válik
cukorból és dióból készített, törött darabokból álló édesség
2/10 kérdés
Milyen ízű az eredeti Kojak nyalóka?
kólás ízű, borítás nélkül
csokoládés ízű, színes cukorka borítással
málnás ízű, pattogócukor borítással
vaníliás ízű, csokoládé borítással
3/10 kérdés
Milyen színű a krumplicukor?
barna
fehér
fekete
zöld
4/10 kérdés
Melyik orosz édesség ihlette a magyar túró rudit?
szirnyiki
szirok
vatruska
moszkauer
5/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik retro édesség alapja a földimogyoró?
Dunakavics
Medvecukor
Négercsók
Francia drazsé
6/10 kérdés
Milyen töltelék található a Dianás Cukorkában?
marcipán
sósborszesz
konyak
zselé
7/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik egy retro rágógumi márka?
Negro
Turbo
Melba kocka
Vásárhelyi pehelycukor
8/10 kérdés
Milyen színű és ízű a medvecukor?
fekete színű, édesgyökér és ánizs ízű
piros színű, eper és málna ízű
sárga színű, mézízű
piros és zöld színű, görögdinnye ízű
9/10 kérdés
Melyik retro jégkrémnek van karamellás tölteléke?
Kaktus
Cikkcakk
Nogger
Calippo
10/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik retro csokoládészeletnek diós ízű a tölteléke?
Bohóc
Kapucíner
Lottó
Szamba
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #élelmiszer #gazdaság #csokoládé #édesség #cukorka #csoki #cukor #desszert #élelmiszeripar #nasi #retro #kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:56
17:34
17:23
17:20
17:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 7.
Fizikai melósként sem álom a 750 ezres nettó itthon: itt a csúcsbért fizető munkahelyek toplistája
2025. augusztus 7.
Új fizetési mód tarolhat Magyarországon: egyre többen esküsznek rá, de van egy drága buktató
2025. augusztus 7.
Komoly bajban a BMW, Mercedes, Audi: ez Magyarországnak is csúnya mélyütés lehet
2025. augusztus 7.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
2025. augusztus 7.
Hihetetlen, mi lett az Év Strandétele 2025-ben: ennyiért lehet megkóstolni a Balatonnál
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 7. csütörtök
Ibolya
32. hét
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kvíz: A kisujjadban van Magyarország térképe? Tudod, hol találhatók ezek a falvak, városok?
2
2 hónapja
Kvíz: Mennyire ismered az ország városait, falvait, földrajzát? Ez a 10 kérdés sok magyaron kifog!
3
1 hónapja
Kvíz: Rég volt az utolsó földrajz óra? Tedd próbára magad, menne-e még a vaktérkép!
4
4 hete
Kvíz: Erre csak az igazi Szomszédok-rajongók tudják az összes választ: te emlékszel a legendás sorozatra?
5
2 hónapja
Kvíz: Azt hiszed, jól ismered Budapestet? Ezen a teszten a született fővárosiak is könnyen elhasalnak!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Uncommitted hitelszerződés
A következő három esetet jelentheti: a hitelkeret ügyfél által igénybe nem vett részét a bank jogosult bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondani vagy nincs érvényben a keretre vonatkozóan kötelező érvényű ajánlat vagy a hitelkeret nem kerül leszerződésre, mindig csak a keret alatti egyedi konkrét lehívások.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 7. 16:03
Új fizetési mód tarolhat Magyarországon: egyre többen esküsznek rá, de van egy drága buktató
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 7. 15:41
Hihetetlen, mi lett az Év Strandétele 2025-ben: ennyiért lehet megkóstolni a Balatonnál
Agrárszektor  |  2025. augusztus 7. 17:34
Beindult a szezon: elképesztő, ami az almával történik a hollandoknál