Kojak nyalóka, Dianás cukorka, Dunakavics – még most is összefut a szádban a nyál, ha eszedbe jutnak gyermekkorod klasszikus édességei? Ha nem feledkeztél meg róluk, sőt mi több, most is gyakran fogyasztod őket, a Pénzcentrum legújabb kvízét biztosan neked találták ki. Nézzük, mi mindent tudsz ezekről a különleges ízű és állagú finomságokról! Töltsd ki kvízünket, válaszolj helyesen!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról? 1/10 kérdés Melyik édességet nevezzük hitlerszalonnának? kemény, szeletelhető, piros gyümölcslekvár rumos-kakaós töltelékű csokoládészelet sárga színű, szivacsos állagú édesség, ami a szájban olvadva ragacsossá válik cukorból és dióból készített, törött darabokból álló édesség Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen ízű az eredeti Kojak nyalóka? kólás ízű, borítás nélkül csokoládés ízű, színes cukorka borítással málnás ízű, pattogócukor borítással vaníliás ízű, csokoládé borítással Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen színű a krumplicukor? barna fehér fekete zöld Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik orosz édesség ihlette a magyar túró rudit? szirnyiki szirok vatruska moszkauer Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül melyik retro édesség alapja a földimogyoró? Dunakavics Medvecukor Négercsók Francia drazsé Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen töltelék található a Dianás Cukorkában? marcipán sósborszesz konyak zselé Következő kérdés 7/10 kérdés Az alábbiak közül melyik egy retro rágógumi márka? Negro Turbo Melba kocka Vásárhelyi pehelycukor Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen színű és ízű a medvecukor? fekete színű, édesgyökér és ánizs ízű piros színű, eper és málna ízű sárga színű, mézízű piros és zöld színű, görögdinnye ízű Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik retro jégkrémnek van karamellás tölteléke? Kaktus Cikkcakk Nogger Calippo Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik retro csokoládészeletnek diós ízű a tölteléke? Bohóc Kapucíner Lottó Szamba Eredmények

Címlapkép: Getty Images

