Nézzétek, vége a magánynak! Fiatal kea leányzó költözött a vidéki vadasparkba + Videó
Nézzétek, vége a magánynak! Fiatal kea leányzó költözött a vidéki vadasparkba + Videó

2025. december 19. 14:15

Hosszú várakozás után végre jó hírt kaptak a Szegedi Vadaspark látogatói és dolgozói. Lezárult a kötelező karanténidőszak, így bemutatkozhatott az intézmény egyik legkülönlegesebb új lakója.

Sikeresen befejeződött a kötelező egészségügyi karantén, ezért elfoglalhatta helyét a kifutóban a Szegedi Vadaspark legújabb lakója, egy fiatal kea tojó. A madár tavaly kelt, és hosszú utat tett meg a lengyel fővárosból, Varsóból, mire Szegedre érkezett. A szakemberek tájékoztatása szerint a karanténidőszak problémamentesen zajlott, az állat egészséges, és gyorsan alkalmazkodott új környezetéhez.

Az érkezés különösen fontos mérföldkő a vadaspark életében, hiszen eddig mindössze egyetlen kea élt az intézményben. Az idősebb, rangidős madár hosszú ideje egyedül lakta a kifutót, így a fiatal tojó érkezésével véget ért a papagáj magányos korszaka. A gondozók szerint a két madár már az első napokban érdeklődést mutatott egymás iránt, ami jó alapot teremthet a későbbi harmonikus együttéléshez.

A kea Új-Zéland őshonos papagájfaja, amely világszerte híres kiemelkedő intelligenciájáról, kíváncsiságáról és problémamegoldó képességéről. Európai állatkertekben is ritkának számít, ezért a Szegedi Vadaspark új lakója nemcsak a látogatók számára jelent különleges élményt, hanem szakmai szempontból is értékes gyarapodása az intézmény állományának.

A vadaspark munkatársai bíznak abban, hogy a fiatal tojó érkezése hosszú távon is pozitív hatással lesz a keák életére, és a látogatók egy aktívabb, kiegyensúlyozottabb párost figyelhetnek majd meg a kifutóban.
 
Sokkoló felmérés: ez a gátja a generációváltásnak az agráriumban