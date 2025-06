Kvíz: Naprakész a földrajz tudásod? Mutasd meg, mit tudsz a szomszédos országokról világszerte!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Azok közé tartozol, akiknek nagy fejtörést okoz a földrajz, vagy már gyermekként is szívesen pörgetted a földgömböt? Jól ismered Európa, Ázsia, Afrika, sőt még Dél-Amerika országait is? Becsukott szemmel is meg tudnád mondani, hol találjuk őket a térképen? Ha úgy érzed, még most is naprakész a földrajz tudásod, eljött a nagy próbatétel ideje: töltsd ki a Pénzcentrum legújabb földrajzi kvízét és mutasd meg nekünk, tudod-e, melyik ország mely más államokkal szomszédos!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Naprakész a földrajz tudásod? Mutasd meg, mit tudsz a világ szomszédos országairól! 1/10 kérdés Melyik két ország zárja közre Mongóliát? India és Pakisztán Oroszország és Kína Kína és Kazahsztán Üzbegisztán és Türkmenisztán Következő kérdés 2/10 kérdés Az alábbiak közül melyik ország Mexikó déli szomszédja? Argentína Kolumbia Chile Guatemala Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik országgal nem szomszédos Észak-Korea? Dél-Korea Oroszország Kína Japán Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik ország az afrikai Lesotho egyetlen, az államot körülhatároló szomszédja? Algéria Kongói Demokratikus Köztársaság Etiópia Dél-afrikai Köztársaság Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül melyik országgal nem szomszédos Szaúd-Arábia? Jordánia Izrael Omán Egyesült Arab Emírségek Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik országgal szomszédos az USA Texas nevű tagállama? Montana Kalifornia Florida Louisiana Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik ország nem tartozik Vietnám szomszédjai közé? Thaiföld Laosz Kína Kambodzsa Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik ország Szerbia északi szomszédja? Horvátország Észak-Macedónia Szlovénia Magyarország Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik két országgal szomszédos Tunézia? Mauritánia és Szomália Marokkó és Nyugat-Szahara Egyiptom és Szudán Algéria és Líbia Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik ország nem tartozik Chile szomszédjai közé? Bolívia Venezuela Argentína Peru Eredmények

