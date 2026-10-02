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Lelépett az országból Nagy Márton: itt kezdett új életet a volt miniszter, egy befektetési banknál dolgozik
Svájcban él nyár óta Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter, aki egy zürichi befektetési banknál helyezkedett el. A korábbi tárcavezető végleg szakított a magyar politikával, és a kapcsolatot is teljesen megszakította a már ellenzékben lévő Fidesz vezetésével.
A Válasz Online értesülései szerint az egykori miniszter szűk körben egyértelművé tette a visszavonulását. Bár Orbán Viktor korábbi miniszterelnök a legutóbbi kötcsei találkozón még úgy példálózott vele, mintha továbbra is a stratégiai háttércsapatának a része lenne, a valóságban Nagy Mártonnak már nincs élő kapcsolódása a párt vezetőivel. A lap telefonon is kereste a volt politikust, aki azonban nem kívánt nyilatkozni.
A gyökeres váltás és a külföldre költözés hátterében komoly egészségügyi okok is meghúzódnak. A volt tárcavezető tavaly júliusban közvetlen életveszélybe került, és súlyos műtéten esett át a városmajori szívklinikán.
Családi források szerint már abban az időszakban szeretett volna kiszállni a közéletből, az akkori körülmények azonban ezt még nem tették lehetővé. A végső elhatározást végül az idei választások hozták el, így alig néhány nappal a voksolást követően törölte a közösségi oldalát, a nyár folyamán pedig Svájcba tette át a székhelyét.
Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
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