Lelépett az országból Nagy Márton: itt kezdett új életet a volt miniszter, egy befektetési banknál dolgozik

Svájcban él nyár óta Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter, aki egy zürichi befektetési banknál helyezkedett el. A korábbi tárcavezető végleg szakított a magyar politikával, és a kapcsolatot is teljesen megszakította a már ellenzékben lévő Fidesz vezetésével.

A Válasz Online értesülései szerint az egykori miniszter szűk körben egyértelművé tette a visszavonulását. Bár Orbán Viktor korábbi miniszterelnök a legutóbbi kötcsei találkozón még úgy példálózott vele, mintha továbbra is a stratégiai háttércsapatának a része lenne, a valóságban Nagy Mártonnak már nincs élő kapcsolódása a párt vezetőivel. A lap telefonon is kereste a volt politikust, aki azonban nem kívánt nyilatkozni.

A gyökeres váltás és a külföldre költözés hátterében komoly egészségügyi okok is meghúzódnak. A volt tárcavezető tavaly júliusban közvetlen életveszélybe került, és súlyos műtéten esett át a városmajori szívklinikán.

Családi források szerint már abban az időszakban szeretett volna kiszállni a közéletből, az akkori körülmények azonban ezt még nem tették lehetővé. A végső elhatározást végül az idei választások hozták el, így alig néhány nappal a voksolást követően törölte a közösségi oldalát, a nyár folyamán pedig Svájcba tette át a székhelyét.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA