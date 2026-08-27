Akár 4000 forintos órabér is ütheti a magyar fiatalok markát: ezért a melóért fizetnek most a legtöbbet

Erős munkáltatói kereslet, emelkedő bérek és egyre határozottabb munkavállalói elvárások jellemezték az idei nyár diákmunkaszezonját. A diákok elsősorban a jól fizető és rugalmasan végezhető munkákat keresték, a kereskedelmi és szellemi pozíciók voltak a legnépszerűbbek, miközben az átlagos órabér bruttó 2200–2400 forint körül alakult. A nyár végével pedig nem áll meg a piac, ősszel a kereskedelem és a gyakornoki munkák mellett a logisztikai, a gyártási és a termelési szektorok is kínálnak lehetőségeket a fiataloknak.

A 2026-os nyári diákmunkaszezonban a munkáltatói kereslet továbbra is jelentős volt, a jelentkezési hullám pedig májusban, júniusban és júliusban tetőzött. A bérek az előző évhez képest emelkedtek, átlagosan óránként bruttó 2200–2400 forint körül kereshettek a diákok, ugyanakkor a legmagasabb elérhető órabérek a bruttó 4000 forintot is meghaladták. A legjobban fizető lehetőségek között elsősorban a szellemi és gyakornoki pozíciók, valamint egyes futármunkák szerepeltek, derült ki a Job Force tapasztalatai alapján.

„Bár a kereset továbbra is fontos szerepet játszott a diákok munkaválasztásában, azonban a magasabb órabér önmagában nem feltétlenül tett vonzóvá egy munkát. Tapasztalataink szerint a fiatalok számára legalább ilyen fontos volt a rugalmas beosztás is. A fiatalok egyre inkább olyan lehetőségeket keresnek, ahol a lehető legmagasabb kereset mellett maguk határozhatják meg, hogy mikor, milyen beosztásban dolgoznak. A munkakörnyezet és a fejlődési lehetőség ehhez képest kevésbé bizonyult meghatározó szempontnak” – mondta Magony András, a Work Force operatív vezetője.

A munkáltatók számára eközben a megbízhatóság bizonyult az egyik legfontosabb elvárásnak. A legnehezebben betölthető pozíciók között a futár, az úszómester és medenceőr, valamint a mezőgazdasági munkák szerepeltek.

Ősszel is várják a diákokat

A nyári szezon lezárulásával a diákmunkapiac sem áll meg. Szeptembertől továbbra is jelentős lehetőségek várják a diákokat a kereskedelemben, a szellemi és gyakornoki pozíciókban, valamint a vendéglátásban és turizmusban. Ősszel a logisztika, a gyártás és a termelés területén is megjelennek olyan munkák, amelyek iskola mellett is végezhetők.

A fiatalok jellemzően heti 15–20 órát tudnak munkával tölteni, így a gyakornoki pozíciók különösen alkalmasak lehetnek hosszabb távú munkavégzésre is. A Job Force szerint az őszi álláskeresést már most érdemes elkezdeni, hiszen a kereskedelmi, szellemi, vendéglátóipari és turisztikai lehetőségek mellett az őszi logisztikai és termelési munkák iránt is folyamatos a kereslet, így a korai jelentkezéssel a diákok több, iskola mellett is jól beilleszthető lehetőség közül választhatnak.